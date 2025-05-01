Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский - 01.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250501/peregovory-rossii-s-ukrainoy-mogut-proizoyti-dovolno-skoro--polyanskiy-1062889574.html
Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский
Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский - 01.05.2025 Украина.ру
Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский
Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по разрешению проблем. Об этом заявил журналистам РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
2025-05-01T12:34
2025-05-01T12:38
новости
россия
украина
киев
дмитрий полянский
владимир путин
дмитрий песков
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052913131_0:60:2911:1697_1920x0_80_0_0_2ec541a227c7a539910f33a7cfe0fc46.jpg
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, подчеркнул представитель Кремля.Ранее Песков отмечал, что что мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной. Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования, заявил пресс-секретарь.Также на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Краснов: Посылать сигналы Трампу и Киеву нет смысла, но РФ еще раз доказала, что готова к миру".
https://ukraina.ru/20250430/elena-panina-rossiya-ne-ostanetsya-odin-na-odin-s-evropoy-esli-ta-razvyazhet-protiv-nee-bolshuyu-voynu-1062881649.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052913131_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_78f6882b2392f923b107fcb0886ea2c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, дмитрий полянский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины
Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины

Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский

12:34 01.05.2025 (обновлено: 12:38 01.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по разрешению проблем. Об этом заявил журналистам РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
"Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро", - заявил Полянский, говоря о прямых переговорах между Москвой и Киевом.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков отмечал, что что мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной. Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования, заявил пресс-секретарь.
Также на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Краснов: Посылать сигналы Трампу и Киеву нет смысла, но РФ еще раз доказала, что готова к миру".
Елена Панина интервью - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Вчера, 19:40
Елена Панина: Россия не останется один на один с Европой, если та развяжет против нее большую войнуСША ситуацию с Украиной, которая им нужна как ресурсная территория для решения экономических вопросов, будут доводить до конца. Трамп также понимает, что в Европе сконцентрировались сейчас его противники, включая демократическую партию, связь которой с брюссельской бюрократией очевидна.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКиевДмитрий ПолянскийВладимир ПутинДмитрий Песковпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Евгений Тинянский: Хотелось арестовать Ахметова, но он был парламентером. Надо было соблюдать политес
12:34Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский
12:04Украинские боевики атаковали рынок в Алешках, есть погибшие — Сальдо
11:35"Трамп доломал киевский режим": Медведев отреагировал на заключение сделки между Украиной и США
11:10После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ
10:42"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
10:06Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны
09:36Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США
08:14Прорыв или запоздалая инициатива? В России появится закон о временной защите и политических беженцах
08:08Держать Трампа подальше от Путина и придумать предлог уйти. Украина в международном контексте
08:02Жозеф Котин: "композитор" танковой брони
08:00Знамя Победы
07:00Дмитрий Краснов: Посылать сигналы Трампу и Киеву нет смысла, но РФ еще раз доказала, что готова к миру
06:17Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти
05:30Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт
05:00Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье
04:30"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ
04:00"Северокорейцы крутые": Алехин рассказал про боевое слаживание российских бойцов и военных из КНДР
03:30Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России
23:07Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина
Лента новостейМолния