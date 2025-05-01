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Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский
Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский - 01.05.2025 Украина.ру
Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский
Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по разрешению проблем. Об этом заявил журналистам РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
2025-05-01T12:34
2025-05-01T12:34
2025-05-01T12:38
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Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, подчеркнул представитель Кремля.Ранее Песков отмечал, что что мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной. Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования, заявил пресс-секретарь.Также на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Краснов: Посылать сигналы Трампу и Киеву нет смысла, но РФ еще раз доказала, что готова к миру".
https://ukraina.ru/20250430/elena-panina-rossiya-ne-ostanetsya-odin-na-odin-s-evropoy-esli-ta-razvyazhet-protiv-nee-bolshuyu-voynu-1062881649.html
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Переговоры России с Украиной могут произойти "довольно скоро" — Полянский
12:34 01.05.2025 (обновлено: 12:38 01.05.2025)
Переговоры между РФ и Украиной могут случиться "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по разрешению проблем. Об этом заявил журналистам РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский