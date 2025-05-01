Елена Панина: Россия не останется один на один с Европой, если та развяжет против нее большую войну

США ситуацию с Украиной, которая им нужна как ресурсная территория для решения экономических вопросов, будут доводить до конца. Трамп также понимает, что в Европе сконцентрировались сейчас его противники, включая демократическую партию, связь которой с брюссельской бюрократией очевидна.