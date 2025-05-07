Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Очередная попытка прорыва ВСУ на территорию Курской области — это нечто вроде разведки боем, прощупыванием обороны и отвлечением ВС РФ от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
В понедельник, 5 мая, ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп.
По мнению эксперта, пока непонятен смысл этих маневров. Возможно, ВСУ хотят срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок находится в полуокружении, добавил он.
"Кстати, мне еще непонятно, почему мы с этим ничего не делали в плане нашего наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что, как я уже сказал, Теткино не очень удобно оборонять", — подчеркнул Ермаков.
То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда ВСУ будут пытаться наступать дальше, указал он.
"Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
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