https://ukraina.ru/20250507/razvedka-boem-i-proschupyvanie-oborony-ermakov-rasskazal-pro-novuyu-popytku-proryva-vsu-v-tetkino-1062975872.html

Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино

Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино - 07.05.2025 Украина.ру

Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино

Очередная попытка прорыва ВСУ на территорию Курской области — это нечто вроде разведки боем, прощупыванием обороны и отвлечением ВС РФ от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-05-07T04:00

2025-05-07T04:00

2025-05-07T04:00

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В понедельник, 5 мая, ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп.По мнению эксперта, пока непонятен смысл этих маневров. Возможно, ВСУ хотят срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок находится в полуокружении, добавил он."Кстати, мне еще непонятно, почему мы с этим ничего не делали в плане нашего наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что, как я уже сказал, Теткино не очень удобно оборонять", — подчеркнул Ермаков.То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда ВСУ будут пытаться наступать дальше, указал он."Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".

https://ukraina.ru/20250506/yuriy-knutov-esli-vsu-udaryat-po-moskve-v-den-pobedy-10-maya-v-tsentre-kieva-poyavitsya-oreshnik-1062973649.html

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