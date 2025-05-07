Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино - 07.05.2025 Украина.ру
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Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино
Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино - 07.05.2025 Украина.ру
Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино
Очередная попытка прорыва ВСУ на территорию Курской области — это нечто вроде разведки боем, прощупыванием обороны и отвлечением ВС РФ от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-05-07T04:00
2025-05-07T04:00
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В понедельник, 5 мая, ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп.По мнению эксперта, пока непонятен смысл этих маневров. Возможно, ВСУ хотят срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок находится в полуокружении, добавил он."Кстати, мне еще непонятно, почему мы с этим ничего не делали в плане нашего наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что, как я уже сказал, Теткино не очень удобно оборонять", — подчеркнул Ермаков.То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда ВСУ будут пытаться наступать дальше, указал он."Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
https://ukraina.ru/20250506/yuriy-knutov-esli-vsu-udaryat-po-moskve-v-den-pobedy-10-maya-v-tsentre-kieva-poyavitsya-oreshnik-1062973649.html
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Новости, Теткино, Россия, Курская область, ВСУ, дзен новости СВО, Главные новости, война, атака, Украина наступление, СВО, КТО, новости России, Спецоперация

Разведка боем и прощупывание обороны: Ермаков рассказал про новую попытку прорыва ВСУ в Теткино

04:00 07.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Очередная попытка прорыва ВСУ на территорию Курской области — это нечто вроде разведки боем, прощупыванием обороны и отвлечением ВС РФ от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
В понедельник, 5 мая, ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп.
По мнению эксперта, пока непонятен смысл этих маневров. Возможно, ВСУ хотят срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок находится в полуокружении, добавил он.
"Кстати, мне еще непонятно, почему мы с этим ничего не делали в плане нашего наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что, как я уже сказал, Теткино не очень удобно оборонять", — подчеркнул Ермаков.
То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда ВСУ будут пытаться наступать дальше, указал он.
"Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Купянском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дронов".
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 19:30
Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"Европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины. Если киевский режим решится на такой шаг, то 10 мая в центре столицы Украины появится "Орешник". Такое предупреждение должно быть, нам стесняться здесь нечего.
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