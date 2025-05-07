"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу - 07.05.2025 Украина.ру
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"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу
"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу - 07.05.2025 Украина.ру
"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу
Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но и президент США относится к главарю киевского режима "как к чему попало". Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-07T05:00
2025-05-07T05:00
новости
украина
америка
владимир зеленский
сша
ростислав ищенко
дональд трамп
коррупция
спонсоры
власти украины
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Ранее в своей статье Ростислав Ищенко сравнил поведение Зеленского в отношении Трампа с тем, как главный герой мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" отзывался о своем хозяине: "Дедушка? А что дедушка? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается, то я его веником".По мнению эксперта, Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Потому что у них нет "другой дубинки против России". Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, добавил он.Эксперт сравнил поведение Зеленского с поведением человека, который упорно лезет пальцами в розетку и его предупреждают: "Не суй пальцы в розетку, убьет", но он никого не слушает."Один раз сунули – не убило, потому что там тока не было. Второй раз сунули – тоже не убило, потому что розетка вообще была фальшивой. И вы будете все время будете засовывать пальцы в розетку, пока вас не убьет", – сказал Ищенко.Если бы Зеленский нахамил и американцы закрыли все счета его семьи и начали бы расследования по факту коррупции, он бы еще подумал, но США ничего такого не делают, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.О том, как Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летия Победы – в материале Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"?
https://ukraina.ru/20250505/dmitriy-golubovskiy-bezopasnost-rossii-zavisit-ot-odessy-a-mir-seychas-lish-uskorit-voynu-s-evropoy-1062941464.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, америка, владимир зеленский, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, коррупция, спонсоры, власти украины, новости украины, киевский режим
Новости, Украина, Америка, Владимир Зеленский, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, коррупция, спонсоры, власти Украины, Новости Украины, киевский режим

"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу

05:00 07.05.2025
 
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
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Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но и президент США относится к главарю киевского режима "как к чему попало". Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в своей статье Ростислав Ищенко сравнил поведение Зеленского в отношении Трампа с тем, как главный герой мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" отзывался о своем хозяине: "Дедушка? А что дедушка? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается, то я его веником".
По мнению эксперта, Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Потому что у них нет "другой дубинки против России". Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, добавил он.
"А почему Зеленский именно хамит Штатам? А в таких вещах главное – начать. Первый раз нахамил – ничего не случилось. Второй раз нахамил – тоже ничего не случилось. А потом уже не страшно", – подчеркнул Ищенко.
Эксперт сравнил поведение Зеленского с поведением человека, который упорно лезет пальцами в розетку и его предупреждают: "Не суй пальцы в розетку, убьет", но он никого не слушает.
"Один раз сунули – не убило, потому что там тока не было. Второй раз сунули – тоже не убило, потому что розетка вообще была фальшивой. И вы будете все время будете засовывать пальцы в розетку, пока вас не убьет", – сказал Ищенко.
Если бы Зеленский нахамил и американцы закрыли все счета его семьи и начали бы расследования по факту коррупции, он бы еще подумал, но США ничего такого не делают, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.
О том, как Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летия Победы – в материале Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"?
Дмитрий Голубовский интервью
5 мая, 19:30
Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с ЕвропойПередышка на фронте нужна Украине, потому что у нее большие проблемы с мобилизацией, со снабжением, и экономикой, потому что МВФ больше не хочет рефинансировать ее долги. И любая пауза в войне дает фору тылу. А украинский тыл – это Европа, которая наращивает производство вооружений и готовится к войне с нами. Нам надо давить дальше.
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Заголовок открываемого материала
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05:00"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу
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04:50Продают страну навеки и "вслепую". Чем озабочены украинские элиты в эти дни
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