"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но и президент США относится к главарю киевского режима "как к чему попало". Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в своей статье Ростислав Ищенко сравнил поведение Зеленского в отношении Трампа с тем, как главный герой мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" отзывался о своем хозяине: "Дедушка? А что дедушка? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается, то я его веником".
"А почему Зеленский именно хамит Штатам? А в таких вещах главное – начать. Первый раз нахамил – ничего не случилось. Второй раз нахамил – тоже ничего не случилось. А потом уже не страшно", – подчеркнул Ищенко.
Эксперт сравнил поведение Зеленского с поведением человека, который упорно лезет пальцами в розетку и его предупреждают: "Не суй пальцы в розетку, убьет", но он никого не слушает.
"Один раз сунули – не убило, потому что там тока не было. Второй раз сунули – тоже не убило, потому что розетка вообще была фальшивой. И вы будете все время будете засовывать пальцы в розетку, пока вас не убьет", – сказал Ищенко.
Если бы Зеленский нахамил и американцы закрыли все счета его семьи и начали бы расследования по факту коррупции, он бы еще подумал, но США ничего такого не делают, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.
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