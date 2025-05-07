https://ukraina.ru/20250507/dedushka-spit-na-kovrike-ischenko-obyasnil-pochemu-zelenskiy-suet-paltsy-v-rozetku-i-khamit-trampu-1062975091.html

"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу

"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу - 07.05.2025 Украина.ру

"Дедушка спит на коврике": Ищенко объяснил, почему Зеленский "сует пальцы в розетку" и хамит Трампу

Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но и президент США относится к главарю киевского режима "как к чему попало". Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-07T05:00

2025-05-07T05:00

2025-05-07T05:00

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коррупция

спонсоры

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Ранее в своей статье Ростислав Ищенко сравнил поведение Зеленского в отношении Трампа с тем, как главный герой мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" отзывался о своем хозяине: "Дедушка? А что дедушка? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается, то я его веником".По мнению эксперта, Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Потому что у них нет "другой дубинки против России". Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, добавил он.Эксперт сравнил поведение Зеленского с поведением человека, который упорно лезет пальцами в розетку и его предупреждают: "Не суй пальцы в розетку, убьет", но он никого не слушает."Один раз сунули – не убило, потому что там тока не было. Второй раз сунули – тоже не убило, потому что розетка вообще была фальшивой. И вы будете все время будете засовывать пальцы в розетку, пока вас не убьет", – сказал Ищенко.Если бы Зеленский нахамил и американцы закрыли все счета его семьи и начали бы расследования по факту коррупции, он бы еще подумал, но США ничего такого не делают, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.О том, как Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летия Победы – в материале Украина в гитлеровской коалиции. Почему бы "День Европы" не признать "Днем недобитого нациста"?

https://ukraina.ru/20250505/dmitriy-golubovskiy-bezopasnost-rossii-zavisit-ot-odessy-a-mir-seychas-lish-uskorit-voynu-s-evropoy-1062941464.html

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