https://ukraina.ru/20250506/ubit-zelenskogo-pust-poprobuyut-ischenko-obyasnil-pochemu-ukrainskiy-kloun-i-natsist-khamit-ssha-1062971356.html

"Убить Зеленского? Пусть попробуют": Ищенко объяснил, почему украинский "клоун и нацист" хамит США

"Убить Зеленского? Пусть попробуют": Ищенко объяснил, почему украинский "клоун и нацист" хамит США - 06.05.2025 Украина.ру

"Убить Зеленского? Пусть попробуют": Ищенко объяснил, почему украинский "клоун и нацист" хамит США

Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но и президент США относится к Зеленскому "как к чему попало". Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-06T20:45

2025-05-06T20:45

2025-05-06T20:45

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Ранее в своей статье Ростислав Ищенко сравнил поведение Зеленского в отношении Трампа с тем, как главный герой мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" отзывался о своем хозяине: "Дедушка? А что дедушка? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается, то я его веником".По мнению эксперта, Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Потому что у них нет "другой дубинки против России". Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, добавил он."И потом, что такого Трамп может сделать Зеленскому? Снять его с довольствия? Так они его и так сняли с довольствия. США пару месяцев назад откровенно сказали: "Будем мы давать Украине деньги с оружием или не будем, ситуация для Киева от этого изменится в лучшем случае на два месяца", — подчеркнул Ищенко.То есть Украину от агонии это не спасет, просто она продлится несколько дольше. Зеленскому от этого ни холодно, ни жарко, добавил он.Что еще могут сделать американцы? Отправить свою морскую пехоту на помощь российской армии уничтожать ВСУ, но США и без Украины есть куда отправлять своих морпехов, указал Ищенко."Убить Зеленского? Пусть попробуют. Сколько раз они пробовали убить Фиделя Кастро, но у них ничего не получилось. Хотя он и поближе был, и охраняли его кубинцы, среди которых было полно предателей и противников коммунистического режима", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.О том, повлияют ли дипломатические маневры на весенне-летнюю кампанию ВС РФ — в материале Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250506/greg-vayner-esli-zelenskiy-udarit-po-moskve-9-maya-tramp-razozlitsya-i-otpravit-ego-v-alkatras--1062948894.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, америка, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко, власти украины, американцы, деньги, оружие, россия