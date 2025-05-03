https://ukraina.ru/20250503/1062852842.html

Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу

Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу - 03.05.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу

Цели СВО не могут быть выполнены без установления контроля России над всем Левобережьем (в частности, Харьков и Днепропетровск) и Причерноморьем (Одесса и Николаев), считает директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-05-03T07:00

2025-05-03T07:00

2025-05-03T07:00

интервью

россия

украина

китай

дональд трамп

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

владимир путин

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ последнее время Владимир Путин выступает в отношении Дональда Трампа в качестве злого и доброго следователя."Добрый следователь" – это когда он объявил о перемирии во время празднования Дня Победы, как и в случае с пасхальным перемирием опередив оппонента с его предложением о 30-дневном перемирии по принципу "все говорят, а я делаю"."Злой следователь" – это когда он признал заслуги военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области, показав, что Америке не стоит лезть в Азиатско-Тихоокеанский регион и что у России есть мобилизационный ресурс на случай еще более долгой войны на Украине.- Николай Олегович, а как на это отреагирует сам Трамп?- Реакция Трампа не будет связана с тем, кто что сказал. Она будет определяется его стратегическим курсом. Да, американский президент может что-то ляпнуть, если его кто-то обидит, но лично ему Путин никакой обиды не нанес. Он его только мягко предупредил: "Вообще-то у России есть союзники, которые, в отличие от западных стран, ничего не боятся и могут официально послать свою армию на ее защиту".Понимаете, Украина все эти три года просила, чтобы какая-то страна НАТО официально отправила к ней хотя бы взводик бойцов, дабы можно было заявить, что против России воюет широкая коалиция стран, но у Киева ничего не получилось. Европейские элиты просто боятся, что тысячи трупов в цинковых гробах сразу пойдут в европейские столицы и народ их сметет.Зато товарищ Ким Чен Ын ничего не боится и официально готовится построить в центре Пхеньяна мемориал в память о погибших северокорейских бойцах.Кстати, я регулярно читаю вражескую прессу и могу сказать, что они уже три месяца ничего не писали про бойцов КНДР в Курской области. Эта тема ушла из их повестки еще до нашего полноценного наступления на Суджу. А раз они перестали об этом говорит, значит, эта тема перестала им быть выгодна.Да, они орали про каких-то пленных китайских наемников, но про Северную Корею не было сказано ни слова. А теперь сам Верховный поблагодарил лидера соседнего государства за их помощь в освобождении Курской области. И я вам больше скажу – в Южной Корее это вызвало настоящий политический кризис.Их министр обороны буквально захлебывался слюной и кричал, что "Россия не имела на это право и нарушила этические нормы международных отношений". На что мы не имели право? Ведь та же южнокорейская разведка прекрасно знала, что все эти полгода северяне находятся в Курской области (тренируются и воюют). Это невозможно скрыть. Но истерить Сеул стал не из-за этого, что КНДР у нас воюют, а потому что Москва это официально признала. Им это не понравилось. Южане посчитали, что их унизили этим признанием.И Зеленского унизили этим признанием, что у России есть верные союзники.КНДР же не только спецназ прислала. Оборонная промышленность Северной Кореи делает ракеты и артиллерию, которые не делаются ни в США, ни в Европе. Та же самоходка "Коксан" бьет на 70 километров. Фактически благодаря этим поставкам мы смогли нейтрализовать дальнобойные орудия НАТО. Мы же до сих пор ждем "Коалиции", но нам воевать надо сейчас, а не когда-нибудь.Тем не менее, мы к войне в любом случае готовы лучше, чем США и Европа вместе взятые.- Ожидать ли нам увеличения на СВО северокорейской группировки, чтобы она могла решать задачи посерьезнее, чем освобождение Плехово?- На самом деле за Плехово были жесточайшие бои. Северокорейский спецназ проявил чудеса самоотверженности и презрения к смерти, сражаясь против спецназа ГУР Генштаба Украины. То есть с той стороны тоже неслабые ребята были.Ожидать ли расширения группировки КНДР на СВО? Почему нет. Да, в КНДР учения гораздо более серьезные, чем в Европе. Там военнослужащим создают такие условия, в которых им приходится выживать. Но обкатать армию можно только на поле боя. И Ким Чен Ын заинтересован в обстрелянных солдатах и офицерах, учитывая постоянную угрозу столкновения с Южной Кореей.Одно дело – надеяться на Россию и Китай. А другое – понимать, что у меня самого есть армия с боевым опытом.Правда, тут есть еще стратегические моменты, связанные с наличием у Пхеньяна ядерного оружия и его диалогом с Трампом по этому поводу, а также возможных истерических провокаций Сеула и позиции Японии.Не могу сказать, что северокорейцы будут занимать ключевые позиции в нашем наступлении, но какую-то помощь вроде идеальной картинки штурма Плехово они нам оказать смогут.- А Китай будет хотя бы свой спецназ на СВО обкатывать, учитывая, что у него конфликт с Трампом и в любой момент может начаться война за Тайвань?- Не думаю. Во всяком случае, для Пекина это было бы очень тяжелым решением.Китай – это сверхдержава. Присутствие его войск где бы-то ни было сразу будет носить стратегический характер. Оно сразу поменяет баланс сил в мире. К тому же, Китай в украинском конфликте формально занимает нейтральную позицию.Понятно, что они нам серьезно помогают, поставляя много чего запрещенного. Это отличный союзник, никаких претензий к ним у меня нет. Более того, если бы сейчас началась война за Тайвань, вряд ли мы бы пошли помогать Китаю. И даже не потому, что не хотим: сил у нас сейчас нет для этого. Максимум – пару подводных лодок послали бы. Да и обязательного договора об оказании взаимопомощи, который был заключен между Сталиным и Мао, у нас с китайцами сейчас нет.- А в целом ожидать ли оформления союза Москвы, Пекина и Пхеньяна?- Это напрямую будет зависеть от того, как будут развиваться российско-американские отношения.Если Трамп займет позицию "Я не смог вас уговорить и выхожу из игры", но продолжать сотрудничество с Россией по линии Уиткоффа, нам это было бы выгодно. В частности, США предлагают нам инвестиции в Арктику, которые, в отличие от финансовых активов, невозможно заморозить или забрать с собой в случае обострения отношений.Грубо говоря, нефтяные вышки в Карском море в любом случае останутся в России. И либо ты там до конца будешь совладельцем и соинвестором, не имея контрольного пакета, либо ты просто уйдешь, потеряв все.И если с США у нас будут такие отношения, такие же отношения мы будем поддерживать с Китаем: укрепление стратегического взаимодействия и обмен технологиями. Китайцы очень заинтересованы в наших сложных технологиях, а мы, наоборот, заинтересованы очень простых.А если Трамп хотя бы частично будет продолжать политику Байдена и будет нас передавливать, сближение России и Китая произойдет в более глубоких форматах и значительно быстрее, чем хотели бы наши партнеры из Европы и Северной Америки.- Тогда давайте перейдем к переговорам. Путин предложил перемирие ко Дню Победы. Украина в этом случае поведет себя, как на пасху (сначала поломается, а потом согласится)?- Зеленский уже отказался. На то, чтобы согласиться, у него осталось меньше недели. Сейчас Европа уламывает его на то, чтобы он продолжал отказываться. Европе перемирие совершенно не нужно, потому что она попадает в ситуацию, когда мы начинаем банковать. Захотели – объявили перемирие, захотели – перешли в наступление. Европа в этих условиях рискует полностью потерять контроль над ситуацией.При этом сам киевский режим хотел бы на 9 мая куда-то бахнут. Тут к гадалке не ходи. Понятно, что до Москвы они не дотянуться, но парады же проходят в десятке городов. В Краснодаре его уже отменили именно по этой причине.И потом, можно послать такого же смертника, который убил генерала Москалика за 18 тысяч долларов, чтобы он бросил бомбу в толпу.То есть только Трамп может заставить Зеленского пойти на праздничное перемирие. Если же Трамп займет выжидательную позицию, он откажется.- А чего ждет Трамп? Скоро начнется весенне-летняя кампания, и ему придется принимать принципиальное решение: вписываться за Украину или нет.- На Трампа давят разные силы. Он не хотел бы вписываться за Украину, но ему объясняют: "Дональд, если Россия присоединит к себе Юго-Восток, она наберет такую мощь, что станет вторым Китаем. Ее экономика будет расти по 10-15% в год. У них редкоземельные металлы в огромных количествах. Они их собираются разрабатывать и завалят ими весь мир по ценам, которые сами будут устанавливать. Мы за русскими потом не угонимся".Конечно, Трамп симпатизирует нашему руководству. Он хотел бы, чтобы между нами были ровные стратегические отношения. Но на него давят не только глобалисты, но и ястребы-республиканцы, которые тоже считаю Россию экзистенциальным врагом Америки.Да, в окружении Трампа есть сторонники России вроде Уолца и Уиткоффа (Я его называю Степа Витковский), но ему приходится балансировать между разными мнениями.Кстати, он недавно сказал: "Возможно, я не будут посередине. Возможно, я встану на одну из сторон. Но это не значит, что я встану на сторону Зеленского. Я встану на сторону Украины". При этом я сильно сомневаюсь, что военные поставки Киеву будут такими же, как при Байдене. Трамп в этом плане все серьезно считает.Это уже видно по состоянию украинской ПВО. Мы уже в последний месяц без сопротивления делаем, что хотим. Мы почти уничтожили остатки оборонной промышленности киевского режима. Бьем по предприятиям Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Житомира. Там все поломано, там ничего не работают. Противник уже на 95% зависит от поставок Запада.- А почему на поле боя мы не видим, чтобы наши самолеты с ФАБами и вертолеты разлетались, если у Украины ПВО потрепанное?- Что такое самолет для любой системы ПВО? Это низколетящая тихоходная цель. Противнику достаточно иметь один ЗРК, чтобы вы потеряли борт. А у каждой бригады ВСУ есть свое ПВО. Пока мы ее не подавим, никакого нашего господство в воздухе не будет.Более того, когда американцы начинают какую-то агрессию против Ирака или Афганистана, они тоже не залетают в зону действия ПВО. Они отправляют ракеты туда, где ПВО не достает. И мы тоже отправляем ракеты и бомбы. Это нормально.- Помимо более активных ударов по украинским тылам, по каким еще косвенным признакам можно будет определить, что Трамп более серьезно сократил поставки, чем Байден?- Это уже видно. Вся украинская фаланга информационщиков говорит о том, что везде всего не хватает. Не хватает тяжелых гусеничных машин, не хватает легких гусеничных машин, не хватает просто бронированных машин. Дефицит снарядов – это уже давно общее место. Про нехватку людей я вообще молчу.Во-первых, наши места для содержания пленных уже переполнены. Во-вторых, посмотрите статистику обмена телами погибших за последние полгода. Последний обмен: 41 – наши, 909 - противника. Хотя в предыдущие месяцы обмен был в среднем 40 на 500.Если бы мы один раз обменяли 900 украинских тел, то еще можно было бы сказать, что мы их долго собирали и только сейчас привезли. Но эта тенденция сохраняется уже полгода. И сейчас соотношение потерь 1к15.Это происходит в том числе от того, что киевский режим получает от Запада значительно меньшую помощь, а сам ничего не производит, потому что мы разбомбили все, что могли.Но Украина от Запада что-то недополучает не только потому, что Байден был хороший, а Трамп – плохой, а потому что на Западе закончилось все, что они могли передать. А самые новые разработки Европа и Америка передавать не будет, потому что через несколько недель они окажутся на полигоне в Кубинке или на Уралвагонзаводе. Наши инженеры будут их внимательно исследовать и экономить для страны миллиарды долларов.Особенно нас интересуют новые материалы для брони и электроники – сейчас это самое ценное.Ну передал Запад Украине F-16. Это же модернизированный самолет 1970-х годов. Что он может сделать против нашего нового Су-35? Поэтому они летают за нашими ракетами и пытаются их сбить. А то и за дронами. То есть они используются для латания дыр в системе ПВО.- Им не жалко тратить дорогостоящие ракеты от F-16 на наши "Герани"?- Это редко бывает, но если "Герань" идет к какому-то значимому объекту, то по-другому нельзя. В основном они охотятся за нашими ракетами вроде "Искандера", "Кинжалами" и "Калибрами". А вот за "Цирконами" и "Ониксами" уже не поохотишься. Мы недавно "Ониксами" по Киеву очень мощно жахнули по Святошинскому району, где тоже находится крупная оборонка. Там еще пожар был.Для Киева пожары сегодня – это уже обыденность. Киев горит почти постоянно.- Трамп, кстати, ругался по этому поводу.- Но несильно. Трамп сказал что-то типа: "Эти удары не имеют никакого военного значения". Да откуда ты знаешь, что для нас имеет военное значение, а что – нет. Он имел в виду, что "я сейчас веду переговоры, а вы мне мешаете".- А мы сказали: "Все, все, все" и новую ракету на Киев послали?- Мы даже "Все, все, все" не говорили. Лавров сразу сказал, что мы будем наносить удары по объектам военной промышленности и гражданским объектам, которые используются ВСУ. То, что ВСУ пользуются гражданской инфраструктурой – это уже проблема отношения киевского режима к своему собственному населению. Поэтому всем мирным жителям надо держаться подальше и от гражданских объектов, и от украинских подразделений, которых квартируют в городах.- Помешают ли эти дипломатические маневры начать нам весенне-летнюю кампанию в том виде, в котором мы ее представляем?- Наверное, нет. По одной простой причине: цели СВО не могут быть выполнены без установления контроля России над всем Левобережьем (в частности, Харьков и Днепропетровск) и Причерноморьем (Одесса и Николаев).Только когда этот полумесяц полностью перейдет под контроль наших войск и на границе этого полумесяца будет сформирована буферная зона минимум в 50 километров, и когда будут достигнуты договоренности о невступлении Украины в НАТО, минимальной численности ее армии, цели СВО будут достигнуты.- Глава морской коллегии России Николай Патрушев, кстати недавно говорил о том же, о чем мы с вами говорили в прошлый раз: "Одесса не видит себя частью нацистской Украины" и "НАТО собирается захватить Калининград".- Конечно. Одесса – это русскоговорящий и русскомыслящий город. Никакие нацистские нарративы, которые пропагандирует русскоязычный Зеленский под влиянием галицийских идеологов, для них неприемлемы. А мы не должны давать государству, которое представляет для нас угрозу, контактировать с мировым океаном через Черное море. Это вопрос нашей национальной безопасности. Мы будем к этому стремиться, даже если нам придется пойти на месячное или трехмесячное перемирие.Что касается Калининграда, то Николай Платонович о нем сказал не зря.Вряд ли НАТО планируют операцию по его захвату. Они просто будут давить на нас на Балтике. При этом сам Калининград – это ощетинившийся дикобраз. Там есть вообще все виды оружия в таких количествах, что калининградская группировка может за несколько минут уничтожить всю Европу. Самое примитивное, что там есть – "Искандеры" с ядерными боеголовками. Причем не только "Искандеры-М", но и "Искандеры-К" - совершенно другие ракеты, которые сбить невозможно.Вообще сейчас надо обращать внимание на три фактора.Первое. Поставки США (на слова Трампа обращать внимание не надо).Второе. Попытки Запада обострить ситуацию в Балтийском море.Третье. Угрозы Трампа наложить 200% пошлины на продукцию стран, которые закупают нефть у России. Это будет для нас серьезным ударом. Но я сомневаюсь, что он на это пойдет. Во-первых, такие санкции в первую очередь надо вводить против Индии, а Трамп хочет наладить с ней отношения. Во-вторых, их надо наложить на Китай, с которым американцы уже договорились, что пошлины будут в районе 50-60%.Я бы еще посмотрел, кто от США приедет в Москву на День Победы. Приедет ли Вэнс, Рубио, или они просто свою послицу пошлют. Но Трамп точно не приедет. Если бы он реально собирался приехать, к его встрече бы точно готовились.- Хотелось также напоследок услышать ваш прогноз по обстановке на конкретных участках СВО.- Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Во-первых, он находится на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение. Во-вторых, это крупнейший опорный пункт ВСУ на этом участке (крупнее только Краматорск, его еще предстоит освободить).Как только наши войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная наша группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку. И как только эта группа ударит на Константиновку, другая наша группа, украинские войска северо-западнее Дзержинска вынуждена будут оттуда отходить. А когда они отодвинутся, наша группировка в районе Дзержинска пойдет на Константиновку с юго-востока.Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть. И после взятия Константиновки сразу будет напрашиваться наш удар на Дружковку, это уже предместье Краматорска.А теперь насчет того, как нам удалось овладеть Часов Яром.Несколько дней назад мы прогрызли украинскую оборону в трех местах в южной части центра города. Образно говоря, Часов Яр напоминает гриб со шляпкой на ножке. Так вот мы под "шляпку" тремя ударами проткнули оборону врага и оказались западнее этой "ножки" (западнее самого Часов Яра). Вода камень точит, и эту плотину прорвало.Более того, была информация, что мы на 80% заблокировали несколько украинских батальонов в центре города и что мы его зачищаем.А в Константиновке такую же плотность обороны, которая была в Часов Яре, создать просто невозможно.Также Минобороны официально подтвердило, что за последние дни мы на правом берегу Оскола освободили Каменку и Дорошовку. Постепенно мы расширяем этот плацдарм. Это можно уже назвать "Харьковским протонаступлением" или "предвестником Харьковского наступление". Потому что это уже организованные действия больших масс войск, а не прорывы отделения мотострелков на багги.

https://ukraina.ru/20250325/1062016438.html

https://ukraina.ru/20250429/polkovnik-timur-syrtlanov-esli-rossiyu-podderzhat-spetsnaz-i-srochniki-iz-kndr-ona-reshit-vse-zadachi-svo-1062842008.html

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