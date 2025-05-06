Трамп заявил, что может назвать виновных в атаке на "Северные потоки", Нимайер призвал ждать новую - 06.05.2025 Украина.ру
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Трамп заявил, что может назвать виновных в атаке на "Северные потоки", Нимайер призвал ждать новую
Трамп заявил, что может назвать виновных в атаке на "Северные потоки", Нимайер призвал ждать новую - 06.05.2025 Украина.ру
Трамп заявил, что может назвать виновных в атаке на "Северные потоки", Нимайер призвал ждать новую
Президент США Дональд Трамп заявил, что может назвать виновных во взрыве газопроводов "Северный поток" (СП) и подчеркнул, что Москва к этому не причастна. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер добавил, что СП не в безопасности, и технически возможна новая атака на этот объект
2025-05-06T10:16
2025-05-06T10:16
новости
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россия
германия
дональд трамп
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сеймур херш
bild
politico
financial times
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Между тем, в ноябре прошлого года Трамп похвастался журналисту Такеру Карлсону, что это именно он остановил строительство газопровода "Северный поток-2", который назвал "самым большим в мире".Буквально через пару часов после встречи Трампа с прессой, Нимайер отметил в комментарии агентству РИА Новости, что новая атака на газопровод с технической точки зрения возможна в любой момент."В прошлый раз это была военная операция, а не просто атака пары ныряльщиков, доплывших на лодке. Такая же точно военная операция всегда возможна", - заявил он, подчеркнув, что лишь национализация немецкой части "Северного потока-2" позволила бы защитить газопровод от атак, так как в этом случае новая диверсия рассматривалась бы как акт агрессии против ФРГ.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение о диверсии принимал лично президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку смогли подорвать сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя."Северный поток" - совместный проект России и Германии, Москва и Берлин вместе строили газопровод при небольшом участии компаний из Франции, Австрии, Нидерландов и Британии. "Северный поток-1" обошелся в около €7,4 млрд, "Северный поток - 2" - около €9,5 млрд. Россия профинансировала примерно половину этих затрат.Интересно, что в СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу или передачу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам.Так, в начале марта немецкий таблоид Bild сообщал, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2", а британская газета Financial Times писала о тех же намерениях директора оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских бизнесменов: Тайный ход США. Представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".Чуть позже тот же Bild утверждал, что газопровод и вовсе могут отдать под контроль Соединенных Штатов: Вашингтон будет поставлять российский газ в Германию, а взамен гарантирует Москве отмену американских и европейских санкций.В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес обеих сторон, а европейские политики, которые против этого, - "либо больные люди, либо самоубийцы". Тогда же глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.В апреле американское издание Politico написало, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток-2" и других активов России в Европе: Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2".
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новости, сша, россия, германия, дональд трамп, такер карлсон, сеймур херш, bild, politico, financial times, северный поток, северный поток-2
Новости, США, Россия, Германия, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Сеймур Херш, Bild, Politico, Financial Times, Северный поток, Северный поток-2

Трамп заявил, что может назвать виновных в атаке на "Северные потоки", Нимайер призвал ждать новую

10:16 06.05.2025
 
Северный поток-2
Северный поток-2
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Президент США Дональд Трамп заявил, что может назвать виновных во взрыве газопроводов "Северный поток" (СП) и подчеркнул, что Москва к этому не причастна. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер добавил, что СП не в безопасности, и технически возможна новая атака на этот объект

"Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам, не тратя много денег на расследование", - сказал Трамп о виновных в подрыве газопроводов на встрече с журналистами в Белом доме, добавив, что многие и без него знают, кто стоит за этими взрывами.

Между тем, в ноябре прошлого года Трамп похвастался журналисту Такеру Карлсону, что это именно он остановил строительство газопровода "Северный поток-2", который назвал "самым большим в мире".
Буквально через пару часов после встречи Трампа с прессой, Нимайер отметил в комментарии агентству РИА Новости, что новая атака на газопровод с технической точки зрения возможна в любой момент.
"В прошлый раз это была военная операция, а не просто атака пары ныряльщиков, доплывших на лодке. Такая же точно военная операция всегда возможна", - заявил он, подчеркнув, что лишь национализация немецкой части "Северного потока-2" позволила бы защитить газопровод от атак, так как в этом случае новая диверсия рассматривалась бы как акт агрессии против ФРГ.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение о диверсии принимал лично президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку смогли подорвать сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.
"Северный поток" - совместный проект России и Германии, Москва и Берлин вместе строили газопровод при небольшом участии компаний из Франции, Австрии, Нидерландов и Британии. "Северный поток-1" обошелся в около €7,4 млрд, "Северный поток - 2" - около €9,5 млрд. Россия профинансировала примерно половину этих затрат.
Мария Захарова
3 апреля, 12:56
Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"Когда Запад начнет открыто говорить о диверсии на "Северных потоках", то ему неизбежно придется признать, что "европейские элиты давно уже не хозяева в своем собственном доме". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Интересно, что в СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу или передачу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам.
Так, в начале марта немецкий таблоид Bild сообщал, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы "СП-2", а британская газета Financial Times писала о тех же намерениях директора оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских бизнесменов: Тайный ход США. Представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".
Чуть позже тот же Bild утверждал, что газопровод и вовсе могут отдать под контроль Соединенных Штатов: Вашингтон будет поставлять российский газ в Германию, а взамен гарантирует Москве отмену американских и европейских санкций.
В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес обеих сторон, а европейские политики, которые против этого, - "либо больные люди, либо самоубийцы". Тогда же глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.
21 марта, 18:30
"Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"Газопровод "Северный поток-2" ("СП-2") могут отдать под контроль Соединенных Штатов. Об этом написала немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные анонимные источники
В апреле американское издание Politico написало, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток-2" и других активов России в Европе: Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2".
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