https://ukraina.ru/20250506/naschitali-desyat-tysyach-ischenko-o-tom-kak-i-zachem-zapadnye-smi-vbrasyvali-informatsiyu-o-severokoreytsakh-1062972804.html

"Насчитали десять тысяч": Ищенко о том, как и зачем западные СМИ вбрасывали информацию о северокорейцах

"Насчитали десять тысяч": Ищенко о том, как и зачем западные СМИ вбрасывали информацию о северокорейцах - 06.05.2025 Украина.ру

"Насчитали десять тысяч": Ищенко о том, как и зачем западные СМИ вбрасывали информацию о северокорейцах

Россия не должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка относительно военных из КНДР. Западные СМИ ссылались на то, что видели "эшелоны с северокорейскими бойцами и насчитали, что их десять тысяч". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-06T20:30

2025-05-06T20:30

2025-05-06T20:30

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Россия официально признала заслуги военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области, хотя все полгода боев информация об участии северокорейцев не афишировалась.Нет никакого особого смысла в том, что эту тайну раскрыли именно сейчас. Ведь никто не сообщает про полный национальный состав воюющей русской армии, отметил эксперт. Человек из любой страны спокойно может приехать в Россию и заключить контракт, указал он."И вам не сообщают, какие именно подразделения русской армии на каком направлении воюют. Точнее, что-то сообщают, но вам не разрисовывают всех их перемещения по линии фронта", — подчеркнул Ищенко.Поэтому и в случае с северокорейцами Россия не должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка, указал политолог.Когда эта информация впервые появилась, речь шла о том, что украинцы, европейцы и американцы ссылались на то, что видели "какие-то эшелоны с северокорейскими бойцами и насчитали, что их десять тысяч", отметил Ищенко."При этом сами спутниковые снимки они не публиковали. То есть они делали вброс. <...> Может быть, они пытались таким образом спровоцировать нас, чтобы мы выдали им более достоверную информацию", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250506/polkovnik-gennadiy-alkhin-rossiya-utyuzhit-oboronu-vsu-pod-kupyanskom-i-gotovit-reshenie-problemy-1062947712.html

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новости, россия, кндр, курская область, ростислав ищенко, разведка, северная корея, вс рф, сво, спецоперация, дзен новости сво, война, война на украине