"Насчитали десять тысяч": Ищенко о том, как и зачем западные СМИ вбрасывали информацию о северокорейцах - 06.05.2025 Украина.ру
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"Насчитали десять тысяч": Ищенко о том, как и зачем западные СМИ вбрасывали информацию о северокорейцах
"Насчитали десять тысяч": Ищенко о том, как и зачем западные СМИ вбрасывали информацию о северокорейцах - 06.05.2025 Украина.ру
"Насчитали десять тысяч": Ищенко о том, как и зачем западные СМИ вбрасывали информацию о северокорейцах
Россия не должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка относительно военных из КНДР. Западные СМИ ссылались на то, что видели "эшелоны с северокорейскими бойцами и насчитали, что их десять тысяч". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-06T20:30
2025-05-06T20:30
новости
россия
кндр
курская область
ростислав ищенко
разведка
северная корея
вс рф
сво
спецоперация
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Россия официально признала заслуги военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области, хотя все полгода боев информация об участии северокорейцев не афишировалась.Нет никакого особого смысла в том, что эту тайну раскрыли именно сейчас. Ведь никто не сообщает про полный национальный состав воюющей русской армии, отметил эксперт. Человек из любой страны спокойно может приехать в Россию и заключить контракт, указал он."И вам не сообщают, какие именно подразделения русской армии на каком направлении воюют. Точнее, что-то сообщают, но вам не разрисовывают всех их перемещения по линии фронта", — подчеркнул Ищенко.Поэтому и в случае с северокорейцами Россия не должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка, указал политолог.Когда эта информация впервые появилась, речь шла о том, что украинцы, европейцы и американцы ссылались на то, что видели "какие-то эшелоны с северокорейскими бойцами и насчитали, что их десять тысяч", отметил Ищенко."При этом сами спутниковые снимки они не публиковали. То есть они делали вброс. &lt;...&gt; Может быть, они пытались таким образом спровоцировать нас, чтобы мы выдали им более достоверную информацию", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250506/polkovnik-gennadiy-alkhin-rossiya-utyuzhit-oboronu-vsu-pod-kupyanskom-i-gotovit-reshenie-problemy-1062947712.html
россия
кндр
курская область
северная корея
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кндр, курская область, ростислав ищенко, разведка, северная корея, вс рф, сво, спецоперация, дзен новости сво, война, война на украине
Новости, Россия, КНДР, Курская область, Ростислав Ищенко, разведка, Северная Корея, ВС РФ, СВО, Спецоперация, дзен новости СВО, война, война на Украине

"Насчитали десять тысяч": Ищенко о том, как и зачем западные СМИ вбрасывали информацию о северокорейцах

20:30 06.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Россия не должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка относительно военных из КНДР. Западные СМИ ссылались на то, что видели "эшелоны с северокорейскими бойцами и насчитали, что их десять тысяч". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Россия официально признала заслуги военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области, хотя все полгода боев информация об участии северокорейцев не афишировалась.
Нет никакого особого смысла в том, что эту тайну раскрыли именно сейчас. Ведь никто не сообщает про полный национальный состав воюющей русской армии, отметил эксперт. Человек из любой страны спокойно может приехать в Россию и заключить контракт, указал он.
"И вам не сообщают, какие именно подразделения русской армии на каком направлении воюют. Точнее, что-то сообщают, но вам не разрисовывают всех их перемещения по линии фронта", — подчеркнул Ищенко.
Поэтому и в случае с северокорейцами Россия не должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка, указал политолог.
Когда эта информация впервые появилась, речь шла о том, что украинцы, европейцы и американцы ссылались на то, что видели "какие-то эшелоны с северокорейскими бойцами и насчитали, что их десять тысяч", отметил Ищенко.
"При этом сами спутниковые снимки они не публиковали. То есть они делали вброс. <...> Может быть, они пытались таким образом спровоцировать нас, чтобы мы выдали им более достоверную информацию", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.
Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
17:20
Полковник Геннадий Алёхин: Россия утюжит оборону ВСУ под Купянском и готовит решение проблемы FPV-дроновЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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