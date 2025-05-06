https://ukraina.ru/20250506/makhnovschina-prodolzhitsya-ekspert-obyasnil-pochemu-otdelnye-brigady-vsu-uzhe-ne-podchinyayutsya-zelenskomu-1062967442.html

"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому

"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому - 06.05.2025 Украина.ру

"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому

Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил, следовательно, в рядах ВСУ продолжится махновщина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян

2025-05-06T19:45

2025-05-06T19:45

2025-05-06T19:45

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Ранее по решению президента Владимира Путина Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период будут остановлены все боевые действия.Эксперт обратил внимание на заявление, которое сделал Верховный Главнокомандующий во время пасхального перемирия: "Посмотрим, может ли Зеленский контролировать ситуацию у себя". То есть речь идет о том, что спецслужбы и отдельные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу, уточнил он.Это свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не контролирует ситуацию внутри Украины, при этом есть некие силы, которые контролируют его. И этой силой может быть Британия, в частности, службы SAS (Специальная воздушная служба. — Ред.) или SBS (спецназ Королевского военно-морского флота Великобритании. — Ред.), которые курируют его в качестве телохранителей, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.Об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250506/greg-vayner-esli-zelenskiy-udarit-po-moskve-9-maya-tramp-razozlitsya-i-otpravit-ego-v-alkatras--1062948894.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир ераносян, всу, великобритания, генштаб, украинская армия, украинская власть, война, война на украине