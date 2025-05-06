"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому - 06.05.2025 Украина.ру
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"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому
"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому - 06.05.2025 Украина.ру
"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому
Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил, следовательно, в рядах ВСУ продолжится махновщина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-05-06T19:45
2025-05-06T19:45
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Ранее по решению президента Владимира Путина Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период будут остановлены все боевые действия.Эксперт обратил внимание на заявление, которое сделал Верховный Главнокомандующий во время пасхального перемирия: "Посмотрим, может ли Зеленский контролировать ситуацию у себя". То есть речь идет о том, что спецслужбы и отдельные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу, уточнил он.Это свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не контролирует ситуацию внутри Украины, при этом есть некие силы, которые контролируют его. И этой силой может быть Британия, в частности, службы SAS (Специальная воздушная служба. — Ред.) или SBS (спецназ Королевского военно-морского флота Великобритании. — Ред.), которые курируют его в качестве телохранителей, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.Об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250506/greg-vayner-esli-zelenskiy-udarit-po-moskve-9-maya-tramp-razozlitsya-i-otpravit-ego-v-alkatras--1062948894.html
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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир ераносян, всу, великобритания, генштаб, украинская армия, украинская власть, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Ераносян, ВСУ, Великобритания, Генштаб, украинская армия, украинская власть, война, война на Украине

"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому

19:45 06.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил, следовательно, в рядах ВСУ продолжится махновщина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Ранее по решению президента Владимира Путина Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период будут остановлены все боевые действия.
Эксперт обратил внимание на заявление, которое сделал Верховный Главнокомандующий во время пасхального перемирия: "Посмотрим, может ли Зеленский контролировать ситуацию у себя".
То есть речь идет о том, что спецслужбы и отдельные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу, уточнил он.
"Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил и не откажется, потому что времени на это у них уже нет. Следовательно, эта махновщина продолжится", — подчеркнул Ераносян.
Это свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не контролирует ситуацию внутри Украины, при этом есть некие силы, которые контролируют его.
И этой силой может быть Британия, в частности, службы SAS (Специальная воздушная служба. — Ред.) или SBS (спецназ Королевского военно-морского флота Великобритании. — Ред.), которые курируют его в качестве телохранителей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.
Об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью
06:42
Грег Вайнер: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас В переговорном процессе по Украине есть серьезные препятствия, которые не ожидала администрация Трампа, но выходить из переговоров США не будут. Киев же опасается потерять своё реноме так называемого борца с российской агрессией.
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Заголовок открываемого материала
19:45"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому
19:30Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"
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