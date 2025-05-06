"Махновщина продолжится": эксперт объяснил, почему отдельные бригады ВСУ уже не подчиняются Зеленскому
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил, следовательно, в рядах ВСУ продолжится махновщина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Ранее по решению президента Владимира Путина Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период будут остановлены все боевые действия.
Эксперт обратил внимание на заявление, которое сделал Верховный Главнокомандующий во время пасхального перемирия: "Посмотрим, может ли Зеленский контролировать ситуацию у себя".
То есть речь идет о том, что спецслужбы и отдельные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу, уточнил он.
"Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил и не откажется, потому что времени на это у них уже нет. Следовательно, эта махновщина продолжится", — подчеркнул Ераносян.
Это свидетельствует о том, что Владимир Зеленский не контролирует ситуацию внутри Украины, при этом есть некие силы, которые контролируют его.
И этой силой может быть Британия, в частности, службы SAS (Специальная воздушная служба. — Ред.) или SBS (спецназ Королевского военно-морского флота Великобритании. — Ред.), которые курируют его в качестве телохранителей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка "Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его" на сайте Украина.ру.
Об участии военных из КНДР в боях под Курском — в материале Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
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