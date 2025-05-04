Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его - 04.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250504/vladimir-eranosyan-u-kieva-uzhe-net-vremeni-na-reformu-armii-poetomu-makhnovschina-v-sisteme-vsu-1062882439.html
Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его
Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его - 04.05.2025 Украина.ру
Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его
Спецслужбы и отдельные бригады вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу. Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил и не откажется, потому что времени на это у них уже нет. Следовательно, эта махновщина продолжится.
2025-05-04T07:00
2025-05-04T07:12
интервью
украина
россия
кндр
владимир зеленский
владимир ераносян
украина.ру
вмф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057535693_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_8ce6a6f3c4a953d350b299cd80fc6a04.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян.- Владимир Максимович, вы ранее говорили, что украинские спецслужбы разместили в СМИ и соцсетях фейковые сообщения о презентации вашей книги (которую вы даже не писали) в Крыму и Дагестане, чтобы устроить масштабный теракт. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.- Мне из Севастополя позвонил заместитель комбрига 810-й бригады морской пехоты с позывным "Истина" и с обидой сказал примерно следующее: "Ты проводишь презентацию. На нее собираются прийти все наши с детьми и женами. А почему ты меня не пригласил?". Я был в шоке, вообще ничего не понял и попросил его разъяснить ситуацию.Дело в том, что якобы на 2 мая в 19:00 в музее ВМФ была запланирована моя презентация с бесплатной раздачей 100 экземпляров книги об экс-комбриге 810-й бригады, Герое России Олеге Власове для первых явившихся посетителей.Приглашения и анонсы были размещены в пабликах, аффилированных с этой бригадой, а также в издании "Комсомольская правда. Севастополь" и библиотеках города. Причем на фотографиях была изображена обложка книги с реальными фотографиями меня и Власова, а также с текстом его и моей настоящей биографии. Противник мог это сделать как на платной основе, так и через нейросети.Причем эти сообщения ни у кого не вызвали никаких подозрений.Олег Власов – это очень популярная фигура в Севастополе. Я сам написал две книги про подвиги севастопольских морпехов ("Инсургент" и "Штурмовик"). Моя писательская карьера в принципе складывалась в этом городе русской славы, меня там многие знают.Хочу уточнить, что "мероприятие" должно было проводиться в самом центре города возле пляжа Хрустальный в небольшом помещении, где бы не поместилось много людей. То есть эта толпа могла скопиться возле входа в гавань. И в ней в первую очередь были бы офицеры 810-й бригады. Сами понимаете, насколько страшный теракт могла бы организовать Украина.Аналогичная ситуация до этого произошла в Дагестане, где вышли фейковые анонсы о якобы выходе книги главы республики, генерал-полковника Сергея Меликова. Только если у него пресс-служба быстро дала опровержение, чтобы сорвать любую провокацию и теракт, то у меня такой возможности не было.Мне посоветовали сразу же опровергнуть эту информацию любыми доступными способами. Я записал соответствующее видео и разместил его на популярном телеграм-канале ColonelCassad, чтобы мои друзья и поклонники творчества никуда не ходили.Мы с вами неоднократно говорили, что киевский режим, неспособный одержать победу на поле боя, старается вести активную террористическую войну. А 810-я бригада – это соединение, которая внесла важный вклад в отражении курской авантюры и разгром группировки вторжения. Естественно, что Украина захотела ей таким образом отомстить.Более того, после произошедшего я принял твердое решение не проводить никаких презентаций своих книг, чтобы не давать врагу возможности устраивать такие теракты. Довожу эту информацию в том числе через Украину.ру.- Как раз насчет Курской области. Российское руководство официально поблагодарила бойцов из КНДР за помощь в ее освобождении. Почему мы так долго скрывали эту информацию, хотя на самом деле мы все об этом знали? Почему сочли нужным обнародовать ее именно сейчас?- Северокорейцев активно готовила та же 810-я бригада. В частности, их обучали по специальности "оператор БПЛА", новым методам ведения сетецентрической войны и взаимодействию с российскими бойцами в условиях языкового барьера. Их берегли. Сначала третья линия, потом – вторая, потом – участие в освобождении ряда населенных пунктов.Более того, военнослужащим из КНДР поставили конкретную задачу взять один населенный пункт, с которой они успешно справились.Северокорейцы – это только молодые бойцы. Они выносливы и глубоко мотивированы. Не сдаются в плен. Уважительно относятся к нашей общей истории. Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг. Для них Украина – это прокси англосаксов, которые для них как кость в горле. Они не забыли, как американцы выжигали гражданское население Кореи.Конечно, им пришлось несладко. Разный климат, другая экипировка, незнакомое оружие. При этом они пришли со своей техникой. Теперь они будут дальше апробировать свою артиллерию и РСЗО при взаимодействии с дронами на российской территории, на которой засел враг.Надо понимать, что согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и четырех "новых" наших регионах. Именно поэтому Россия это официально озвучила. Нам надо освобождать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.Так что КНДР – это союзник, которого не надо ни в чем убеждать.- Тем временем переговорный процесс продолжается. Сергей Лавров озвучил официальную позицию России по украинскому урегулированию, однако Киев не готов не только к переговорам, но и американцев не слушается. Какой смысл нам идти на диалог, если та сторона его не желает?- Обратите внимание на заявления Верховного во время пасхального перемирия: "Посмотрим, может ли Зеленский контролировать ситуацию у себя". То есть речь идет о том, что спецслужбы и отдельные бригады вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу.Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил и не откажется, потому что времени на это у них уже нет. Следовательно, эта махновщина продолжится. Это говорит о том, что Зеленский не контролирует ситуацию внутри страны, а есть некие силы, которые контролируют его. И этой силой может быть Британия, в частности, службы SAS или SBS, которые курируют его в качестве телохранителей.На фронте тоже есть подразделения, хорошо подготовленные и оснащенные, которые могут контролировать мобилизованных и те части ВСУ, которые утратили боеспособность и понесли большие потери в технике в результате курской авантюры. Элитные подразделения также управляют и дронами, те же "Птахи Мадяра". Это говорит о том, что люди, желающие продолжения боевых действий находятся в привилегированном положении. Западные спецслужбы финансируют их напрямую.Тем временем уже создаются военно-политические квази-альянсы. Например, Британия-Франция-Румыния, далее "Люблинский треугольник" Прибалтика-Польша-остатки Украины, есть еще и скандинавское мини-НАТО. Все эти центры могут действовать и заниматься финансированием независимо друг от друга. ЦРУ тоже не полностью подконтрольно Трампу. Оно может через Марка Моралеса снабжать Украину оружием втридорога. То есть Зеленский пытается манипулировать, выживать, и у него это пока получается. Трамп вынужден с ним разговаривать и идет на попятную, Зеленский его в какой-то мере унизил.
https://ukraina.ru/20250429/mir-do-poslednego-patrona-1062847505.html
https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html
https://ukraina.ru/20250430/sumbur-vmesto-vaterloo-1062882134.html
украина
россия
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057535693_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6fdad515110cebd807a33991186a1828.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, кндр, владимир зеленский, владимир ераносян, украина.ру, вмф, вооруженные силы украины
Интервью, Украина, Россия, КНДР, Владимир Зеленский, Владимир Ераносян, Украина.ру, ВМФ, Вооруженные силы Украины

Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его

07:00 04.05.2025 (обновлено: 07:12 04.05.2025)
 
"Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива
Откроют ящик Пандоры: Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива
Читать в
ДзенTelegram
Роман Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Спецслужбы и отдельные бригады вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу. Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил и не откажется, потому что времени на это у них уже нет. Следовательно, эта махновщина продолжится.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян.
- Владимир Максимович, вы ранее говорили, что украинские спецслужбы разместили в СМИ и соцсетях фейковые сообщения о презентации вашей книги (которую вы даже не писали) в Крыму и Дагестане, чтобы устроить масштабный теракт. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
- Мне из Севастополя позвонил заместитель комбрига 810-й бригады морской пехоты с позывным "Истина" и с обидой сказал примерно следующее: "Ты проводишь презентацию. На нее собираются прийти все наши с детьми и женами. А почему ты меня не пригласил?". Я был в шоке, вообще ничего не понял и попросил его разъяснить ситуацию.
Дело в том, что якобы на 2 мая в 19:00 в музее ВМФ была запланирована моя презентация с бесплатной раздачей 100 экземпляров книги об экс-комбриге 810-й бригады, Герое России Олеге Власове для первых явившихся посетителей.
Приглашения и анонсы были размещены в пабликах, аффилированных с этой бригадой, а также в издании "Комсомольская правда. Севастополь" и библиотеках города. Причем на фотографиях была изображена обложка книги с реальными фотографиями меня и Власова, а также с текстом его и моей настоящей биографии. Противник мог это сделать как на платной основе, так и через нейросети.
Причем эти сообщения ни у кого не вызвали никаких подозрений.
ЗРК США Патриот Пэтриот Patriot - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
29 апреля, 17:45
"Мир" до последнего патронаГреки жалуются, что американцы давят на них, требуя перебросить дивизион Patriot, который Греция выделила для охраны неба Саудовской Аравии от хуситов, на Украину. Афины сопротивляются и, судя по всему, будут держаться сколько смогут. Ведь, отправившись на Украину, система ПВО больше в Грецию не вернётся.
Олег Власов – это очень популярная фигура в Севастополе. Я сам написал две книги про подвиги севастопольских морпехов ("Инсургент" и "Штурмовик"). Моя писательская карьера в принципе складывалась в этом городе русской славы, меня там многие знают.
Хочу уточнить, что "мероприятие" должно было проводиться в самом центре города возле пляжа Хрустальный в небольшом помещении, где бы не поместилось много людей. То есть эта толпа могла скопиться возле входа в гавань. И в ней в первую очередь были бы офицеры 810-й бригады. Сами понимаете, насколько страшный теракт могла бы организовать Украина.
Аналогичная ситуация до этого произошла в Дагестане, где вышли фейковые анонсы о якобы выходе книги главы республики, генерал-полковника Сергея Меликова. Только если у него пресс-служба быстро дала опровержение, чтобы сорвать любую провокацию и теракт, то у меня такой возможности не было.
Мне посоветовали сразу же опровергнуть эту информацию любыми доступными способами. Я записал соответствующее видео и разместил его на популярном телеграм-канале ColonelCassad, чтобы мои друзья и поклонники творчества никуда не ходили.
Мы с вами неоднократно говорили, что киевский режим, неспособный одержать победу на поле боя, старается вести активную террористическую войну. А 810-я бригада – это соединение, которая внесла важный вклад в отражении курской авантюры и разгром группировки вторжения. Естественно, что Украина захотела ей таким образом отомстить.
Более того, после произошедшего я принял твердое решение не проводить никаких презентаций своих книг, чтобы не давать врагу возможности устраивать такие теракты. Довожу эту информацию в том числе через Украину.ру.
- Как раз насчет Курской области. Российское руководство официально поблагодарила бойцов из КНДР за помощь в ее освобождении. Почему мы так долго скрывали эту информацию, хотя на самом деле мы все об этом знали? Почему сочли нужным обнародовать ее именно сейчас?
- Северокорейцев активно готовила та же 810-я бригада. В частности, их обучали по специальности "оператор БПЛА", новым методам ведения сетецентрической войны и взаимодействию с российскими бойцами в условиях языкового барьера. Их берегли. Сначала третья линия, потом – вторая, потом – участие в освобождении ряда населенных пунктов.
Более того, военнослужащим из КНДР поставили конкретную задачу взять один населенный пункт, с которой они успешно справились.
Михаил Поликарпов интервью
29 апреля, 07:00
Михаил Поликарпов: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана Самым верным союзником России оказалась Северная Корея. Если бы кому-то об этом сказали еще несколько лет назад, все бы сочли это за анекдот, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Северокорейцы – это только молодые бойцы. Они выносливы и глубоко мотивированы. Не сдаются в плен. Уважительно относятся к нашей общей истории. Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг. Для них Украина – это прокси англосаксов, которые для них как кость в горле. Они не забыли, как американцы выжигали гражданское население Кореи.
Конечно, им пришлось несладко. Разный климат, другая экипировка, незнакомое оружие. При этом они пришли со своей техникой. Теперь они будут дальше апробировать свою артиллерию и РСЗО при взаимодействии с дронами на российской территории, на которой засел враг.
Надо понимать, что согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и четырех "новых" наших регионах. Именно поэтому Россия это официально озвучила. Нам надо освобождать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.
Так что КНДР – это союзник, которого не надо ни в чем убеждать.
- Тем временем переговорный процесс продолжается. Сергей Лавров озвучил официальную позицию России по украинскому урегулированию, однако Киев не готов не только к переговорам, но и американцев не слушается. Какой смысл нам идти на диалог, если та сторона его не желает?
- Обратите внимание на заявления Верховного во время пасхального перемирия: "Посмотрим, может ли Зеленский контролировать ситуацию у себя". То есть речь идет о том, что спецслужбы и отдельные бригады вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу.
Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил и не откажется, потому что времени на это у них уже нет. Следовательно, эта махновщина продолжится. Это говорит о том, что Зеленский не контролирует ситуацию внутри страны, а есть некие силы, которые контролируют его. И этой силой может быть Британия, в частности, службы SAS или SBS, которые курируют его в качестве телохранителей.
- РИА Новости, 1920, 30.04.2025
30 апреля, 20:21
Сумбур вместо Ватерлоо. О ста днях ТрампаСегодня сто дней второго президентского срока Трампа. Обычно американские президенты имеют всего два года из восьми (если им удаётся избраться на два срока) для проведения каких-то реформ.
На фронте тоже есть подразделения, хорошо подготовленные и оснащенные, которые могут контролировать мобилизованных и те части ВСУ, которые утратили боеспособность и понесли большие потери в технике в результате курской авантюры. Элитные подразделения также управляют и дронами, те же "Птахи Мадяра". Это говорит о том, что люди, желающие продолжения боевых действий находятся в привилегированном положении. Западные спецслужбы финансируют их напрямую.
Тем временем уже создаются военно-политические квази-альянсы. Например, Британия-Франция-Румыния, далее "Люблинский треугольник" Прибалтика-Польша-остатки Украины, есть еще и скандинавское мини-НАТО. Все эти центры могут действовать и заниматься финансированием независимо друг от друга. ЦРУ тоже не полностью подконтрольно Трампу. Оно может через Марка Моралеса снабжать Украину оружием втридорога. То есть Зеленский пытается манипулировать, выживать, и у него это пока получается. Трамп вынужден с ним разговаривать и идет на попятную, Зеленский его в какой-то мере унизил.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаРоссияКНДРВладимир ЗеленскийВладимир ЕраносянУкраина.руВМФВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Фотоальбом Победы: Колонна немецких пленных в освобожденном Кёнигсберге
09:49Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
09:40Украинские политики продолжают нагнетать. Главное на утро 4 мая
09:40"Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области
09:34Великая Отечественная война на Украине
09:25Часть бойцов ВСУ вели себя как фашисты, убивали курских жителей за то, что они русские - Алаудинов
09:15Николай Топорнин о том, почему Мерц не поехал на похороны Папы Римского и заблуждениях относительно ЕС
08:30Опередить русских: как США и Великобритания точили зубы на Берлин
08:00Лето 1941-го: "рубикон" Антонеску и молдавская дивизия РККА на защите Одессы
07:15Россия может оказаться на грани существования: Стаценко о мировой войне, которая уже на пороге
07:00Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его
06:50Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем
06:45После отдыха северокорейские войска появятся в Донбассе — Поликарпов
06:29Западная Украина за неделю: "селюки" захватывают аэропорт Львова, а ужгородские депутаты воюют с СБУ
06:15Ищенко: вопрос нелегитимности Зеленского — очень удобная ниточка, за которую можно “туда-сюда дергать”
05:45Стаценко: мизерное продвижение ВС РФ определяет будущее России на сотни лет
18:10Злобный наркоджин и его неадекватный монолог, две атаки в "молоко". Итоги 3 мая
16:00"Таинственный остров": Жюль Верн в предвоенном Киеве и Одессе
15:34От Истры до Берлина. Как москвич с одесситом написали самую теплую песню военных лет
15:11"Корейские страхи" Киева и мечты о теракте на Параде Победы. О чем говорят украинские военные и эксперты
Лента новостейМолния