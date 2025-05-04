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Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его

Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его - 04.05.2025 Украина.ру

Владимир Ераносян о том, кто готовил северокорейцев, кого не контролирует Зеленский, кто контролирует его

Спецслужбы и отдельные бригады вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу. Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил и не откажется, потому что времени на это у них уже нет. Следовательно, эта махновщина продолжится.

2025-05-04T07:00

2025-05-04T07:00

2025-05-04T07:12

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян.- Владимир Максимович, вы ранее говорили, что украинские спецслужбы разместили в СМИ и соцсетях фейковые сообщения о презентации вашей книги (которую вы даже не писали) в Крыму и Дагестане, чтобы устроить масштабный теракт. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.- Мне из Севастополя позвонил заместитель комбрига 810-й бригады морской пехоты с позывным "Истина" и с обидой сказал примерно следующее: "Ты проводишь презентацию. На нее собираются прийти все наши с детьми и женами. А почему ты меня не пригласил?". Я был в шоке, вообще ничего не понял и попросил его разъяснить ситуацию.Дело в том, что якобы на 2 мая в 19:00 в музее ВМФ была запланирована моя презентация с бесплатной раздачей 100 экземпляров книги об экс-комбриге 810-й бригады, Герое России Олеге Власове для первых явившихся посетителей.Приглашения и анонсы были размещены в пабликах, аффилированных с этой бригадой, а также в издании "Комсомольская правда. Севастополь" и библиотеках города. Причем на фотографиях была изображена обложка книги с реальными фотографиями меня и Власова, а также с текстом его и моей настоящей биографии. Противник мог это сделать как на платной основе, так и через нейросети.Причем эти сообщения ни у кого не вызвали никаких подозрений.Олег Власов – это очень популярная фигура в Севастополе. Я сам написал две книги про подвиги севастопольских морпехов ("Инсургент" и "Штурмовик"). Моя писательская карьера в принципе складывалась в этом городе русской славы, меня там многие знают.Хочу уточнить, что "мероприятие" должно было проводиться в самом центре города возле пляжа Хрустальный в небольшом помещении, где бы не поместилось много людей. То есть эта толпа могла скопиться возле входа в гавань. И в ней в первую очередь были бы офицеры 810-й бригады. Сами понимаете, насколько страшный теракт могла бы организовать Украина.Аналогичная ситуация до этого произошла в Дагестане, где вышли фейковые анонсы о якобы выходе книги главы республики, генерал-полковника Сергея Меликова. Только если у него пресс-служба быстро дала опровержение, чтобы сорвать любую провокацию и теракт, то у меня такой возможности не было.Мне посоветовали сразу же опровергнуть эту информацию любыми доступными способами. Я записал соответствующее видео и разместил его на популярном телеграм-канале ColonelCassad, чтобы мои друзья и поклонники творчества никуда не ходили.Мы с вами неоднократно говорили, что киевский режим, неспособный одержать победу на поле боя, старается вести активную террористическую войну. А 810-я бригада – это соединение, которая внесла важный вклад в отражении курской авантюры и разгром группировки вторжения. Естественно, что Украина захотела ей таким образом отомстить.Более того, после произошедшего я принял твердое решение не проводить никаких презентаций своих книг, чтобы не давать врагу возможности устраивать такие теракты. Довожу эту информацию в том числе через Украину.ру.- Как раз насчет Курской области. Российское руководство официально поблагодарила бойцов из КНДР за помощь в ее освобождении. Почему мы так долго скрывали эту информацию, хотя на самом деле мы все об этом знали? Почему сочли нужным обнародовать ее именно сейчас?- Северокорейцев активно готовила та же 810-я бригада. В частности, их обучали по специальности "оператор БПЛА", новым методам ведения сетецентрической войны и взаимодействию с российскими бойцами в условиях языкового барьера. Их берегли. Сначала третья линия, потом – вторая, потом – участие в освобождении ряда населенных пунктов.Более того, военнослужащим из КНДР поставили конкретную задачу взять один населенный пункт, с которой они успешно справились.Северокорейцы – это только молодые бойцы. Они выносливы и глубоко мотивированы. Не сдаются в плен. Уважительно относятся к нашей общей истории. Помнят, кто был за штурвалами самолетов во время войны 1950-1953 годов. У них на всех шлемах георгиевские ленты. Прекрасно знают, кто наш общий враг. Для них Украина – это прокси англосаксов, которые для них как кость в горле. Они не забыли, как американцы выжигали гражданское население Кореи.Конечно, им пришлось несладко. Разный климат, другая экипировка, незнакомое оружие. При этом они пришли со своей техникой. Теперь они будут дальше апробировать свою артиллерию и РСЗО при взаимодействии с дронами на российской территории, на которой засел враг.Надо понимать, что согласно стратегическому договору между Москвой и Пхеньяном, северокорейцы могут появиться не только в "старых", но и четырех "новых" наших регионах. Именно поэтому Россия это официально озвучила. Нам надо освобождать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.Так что КНДР – это союзник, которого не надо ни в чем убеждать.- Тем временем переговорный процесс продолжается. Сергей Лавров озвучил официальную позицию России по украинскому урегулированию, однако Киев не готов не только к переговорам, но и американцев не слушается. Какой смысл нам идти на диалог, если та сторона его не желает?- Обратите внимание на заявления Верховного во время пасхального перемирия: "Посмотрим, может ли Зеленский контролировать ситуацию у себя". То есть речь идет о том, что спецслужбы и отдельные бригады вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу.Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил и не откажется, потому что времени на это у них уже нет. Следовательно, эта махновщина продолжится. Это говорит о том, что Зеленский не контролирует ситуацию внутри страны, а есть некие силы, которые контролируют его. И этой силой может быть Британия, в частности, службы SAS или SBS, которые курируют его в качестве телохранителей.На фронте тоже есть подразделения, хорошо подготовленные и оснащенные, которые могут контролировать мобилизованных и те части ВСУ, которые утратили боеспособность и понесли большие потери в технике в результате курской авантюры. Элитные подразделения также управляют и дронами, те же "Птахи Мадяра". Это говорит о том, что люди, желающие продолжения боевых действий находятся в привилегированном положении. Западные спецслужбы финансируют их напрямую.Тем временем уже создаются военно-политические квази-альянсы. Например, Британия-Франция-Румыния, далее "Люблинский треугольник" Прибалтика-Польша-остатки Украины, есть еще и скандинавское мини-НАТО. Все эти центры могут действовать и заниматься финансированием независимо друг от друга. ЦРУ тоже не полностью подконтрольно Трампу. Оно может через Марка Моралеса снабжать Украину оружием втридорога. То есть Зеленский пытается манипулировать, выживать, и у него это пока получается. Трамп вынужден с ним разговаривать и идет на попятную, Зеленский его в какой-то мере унизил.

https://ukraina.ru/20250429/mir-do-poslednego-patrona-1062847505.html

https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html

https://ukraina.ru/20250430/sumbur-vmesto-vaterloo-1062882134.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, кндр, владимир зеленский, владимир ераносян, украина.ру, вмф, вооруженные силы украины