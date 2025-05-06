"Бобик в гостях у Барбоса": Ищенко о том, почему Трамп ничего не может сделать с "клоуном" Зеленским - 06.05.2025 Украина.ру
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"Бобик в гостях у Барбоса": Ищенко о том, почему Трамп ничего не может сделать с "клоуном" Зеленским
"Бобик в гостях у Барбоса": Ищенко о том, почему Трамп ничего не может сделать с "клоуном" Зеленским - 06.05.2025 Украина.ру
"Бобик в гостях у Барбоса": Ищенко о том, почему Трамп ничего не может сделать с "клоуном" Зеленским
Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Потому что у них нет другой дубинки против России. Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-06T20:00
2025-05-06T20:00
новости
политика
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владимир зеленский
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украина.ру
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ростислав ищенко
доллар
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Ранее в своей статье Ростислав Ищенко сравнил поведение Зеленского в отношении Трампа с тем, как главный герой мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" отзывался о своем хозяине: "Дедушка? А что дедушка? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается, то я его веником".Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но ведь и президент США относится к нему "как к чему попало", отметил политолог, добавив, что Зеленский такой же "суверенный президент суверенной страны".У Украины долгов меньше, чем у США. Да, США печатают доллары, зато Зеленский печатает гривны, а доллары ему все равно дают американцы, указал эксперт.По его словам, на Украине нет своего военного производства как у США, зато в Америке "нет такого количества идиотов, готовых умереть на фронте"."Да, Зеленский клоун. Но так и Трампа в свое время рисовали с клоунским носом. Да, Зеленский нацист. Но так и Трампа его оппоненты фашистом называли", — указал Ищенко.Он отметил, что Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. У них же нет другой дубинки против России. Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.О том, повлияют ли дипломатические маневры на весенне-летнюю кампанию ВС РФ — в материале Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
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новости, политика, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, америка, ростислав ищенко, доллар, европа, нацизм, сша
Новости, политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, Америка, Ростислав Ищенко, доллар, Европа, нацизм, США

"Бобик в гостях у Барбоса": Ищенко о том, почему Трамп ничего не может сделать с "клоуном" Зеленским

20:00 06.05.2025
 
Зеленский в ауте
Зеленский в ауте
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Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Потому что у них нет другой дубинки против России. Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в своей статье Ростислав Ищенко сравнил поведение Зеленского в отношении Трампа с тем, как главный герой мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" отзывался о своем хозяине: "Дедушка? А что дедушка? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается, то я его веником".
Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но ведь и президент США относится к нему "как к чему попало", отметил политолог, добавив, что Зеленский такой же "суверенный президент суверенной страны".
"Я бы даже сказал, что у Украины даже есть некоторые преимущества по сравнению с Америкой. США обещали защищать Европу от России, но с Россией воюет только Украина", — подчеркнул Ищенко.
У Украины долгов меньше, чем у США. Да, США печатают доллары, зато Зеленский печатает гривны, а доллары ему все равно дают американцы, указал эксперт.
По его словам, на Украине нет своего военного производства как у США, зато в Америке "нет такого количества идиотов, готовых умереть на фронте".
"Да, Зеленский клоун. Но так и Трампа в свое время рисовали с клоунским носом. Да, Зеленский нацист. Но так и Трампа его оппоненты фашистом называли", — указал Ищенко.
Он отметил, что Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. У них же нет другой дубинки против России. Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.
О том, повлияют ли дипломатические маневры на весенне-летнюю кампанию ВС РФ — в материале Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Вчера, 16:10
Военкор Тимофей Ермаков: После нового нападения ВСУ на Теткино России надо заняться Белопольем и ВорожбойЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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