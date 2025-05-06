https://ukraina.ru/20250506/bobik-v-gostyakh-u-barbosa-ischenko-o-tom-pochemu-tramp-nichego-ne-mozhet-sdelat-s-klounom-zelenskim-1062970972.html

"Бобик в гостях у Барбоса": Ищенко о том, почему Трамп ничего не может сделать с "клоуном" Зеленским

"Бобик в гостях у Барбоса": Ищенко о том, почему Трамп ничего не может сделать с "клоуном" Зеленским - 06.05.2025 Украина.ру

"Бобик в гостях у Барбоса": Ищенко о том, почему Трамп ничего не может сделать с "клоуном" Зеленским

Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. Потому что у них нет другой дубинки против России. Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-06T20:00

2025-05-06T20:00

2025-05-06T20:00

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Ранее в своей статье Ростислав Ищенко сравнил поведение Зеленского в отношении Трампа с тем, как главный герой мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса" отзывался о своем хозяине: "Дедушка? А что дедушка? Он там у двери спит, на коврике, а когда не слушается, то я его веником".Зеленскому позволяет себе хамское отношение к Трампу, но ведь и президент США относится к нему "как к чему попало", отметил политолог, добавив, что Зеленский такой же "суверенный президент суверенной страны".У Украины долгов меньше, чем у США. Да, США печатают доллары, зато Зеленский печатает гривны, а доллары ему все равно дают американцы, указал эксперт.По его словам, на Украине нет своего военного производства как у США, зато в Америке "нет такого количества идиотов, готовых умереть на фронте"."Да, Зеленский клоун. Но так и Трампа в свое время рисовали с клоунским носом. Да, Зеленский нацист. Но так и Трампа его оппоненты фашистом называли", — указал Ищенко.Он отметил, что Америка нужна Украине в качестве спонсора, но и Украина тоже нужна американцам. У них же нет другой дубинки против России. Поэтому Зеленский может позволить себе все, что угодно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки на сайте Украина.ру.О том, повлияют ли дипломатические маневры на весенне-летнюю кампанию ВС РФ — в материале Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250505/1062941072.html

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новости, политика, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, америка, ростислав ищенко, доллар, европа, нацизм, сша