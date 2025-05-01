Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт
© Пресс-служба Минобороны РФ
Президент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину. Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
То, что сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын героизирует северокорейских бойцов может стать первым шагом к массовому участию войск КНДР на СВО, считает эксперт.
Именно поэтому так засуетился президент США Дональд Трамп, который сказал, что хочет лично встретиться с лидером КНДР. Это очень важно, поскольку раньше Америка считала его одним из предводителей "оси зла", отметил Алехин.
"О чем это говорит? Возможно, у Вашингтона есть разведданные, что на СВО собирается приехать не 10-тысячная, а минимум 200-тысячная северокорейская группировка. Сами понимаете, что может сделать эта сила – они целиком Сумскую область как маленькое Плехово зачистят", — подчеркнул волонтер.
"Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Во-первых, в этом случае мы сбережем наших бойцов. Во-вторых, деньги, которые мы потратим на зарплаты северокорейским военнослужащим, станут огромными инвестициями для экономики КНДР", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.
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