Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт - 01.05.2025 Украина.ру
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Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт
Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт - 01.05.2025 Украина.ру
Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт
Президент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину. Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
2025-05-01T05:30
2025-05-01T05:30
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То, что сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын героизирует северокорейских бойцов может стать первым шагом к массовому участию войск КНДР на СВО, считает эксперт.Именно поэтому так засуетился президент США Дональд Трамп, который сказал, что хочет лично встретиться с лидером КНДР. Это очень важно, поскольку раньше Америка считала его одним из предводителей "оси зла", отметил Алехин."О чем это говорит? Возможно, у Вашингтона есть разведданные, что на СВО собирается приехать не 10-тысячная, а минимум 200-тысячная северокорейская группировка. Сами понимаете, что может сделать эта сила – они целиком Сумскую область как маленькое Плехово зачистят", — подчеркнул волонтер.Он отметил, что-то подобное явно происходит, иначе Трамп не стал бы так суетиться. То есть президент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину, добавил Алехин."Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Во-первых, в этом случае мы сбережем наших бойцов. Во-вторых, деньги, которые мы потратим на зарплаты северокорейским военнослужащим, станут огромными инвестициями для экономики КНДР", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250430/vozvraschenie-ukradennogo-rossiya-ne-zabiraet-chuzhoe-a-vozvraschaet-svoe-1062884608.html
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новости, кндр, россия, украина, дональд трамп, ким чен ын, украина.ру, сша, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, разгром всу, крах всу, северная корея
Новости, КНДР, Россия, Украина, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Украина.ру, США, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, разгром ВСУ, крах ВСУ, Северная Корея

Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт

05:30 01.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Президент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину. Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
То, что сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын героизирует северокорейских бойцов может стать первым шагом к массовому участию войск КНДР на СВО, считает эксперт.
Именно поэтому так засуетился президент США Дональд Трамп, который сказал, что хочет лично встретиться с лидером КНДР. Это очень важно, поскольку раньше Америка считала его одним из предводителей "оси зла", отметил Алехин.
"О чем это говорит? Возможно, у Вашингтона есть разведданные, что на СВО собирается приехать не 10-тысячная, а минимум 200-тысячная северокорейская группировка. Сами понимаете, что может сделать эта сила – они целиком Сумскую область как маленькое Плехово зачистят", — подчеркнул волонтер.
Он отметил, что-то подобное явно происходит, иначе Трамп не стал бы так суетиться. То есть президент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину, добавил Алехин.
"Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Во-первых, в этом случае мы сбережем наших бойцов. Во-вторых, деньги, которые мы потратим на зарплаты северокорейским военнослужащим, станут огромными инвестициями для экономики КНДР", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.
Житель ДНР ЛНР изображение Путин лозунг Родина свобода Новороссия - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Вчера, 23:06
Возвращение украденного. Россия не забирает чужое, а возвращает своеРоссия прирастала территориями во всех направлениях. Но если колонизация Сибири русскими переселенцами происходила во многом как естественный процесс движения испытывавшего земельный голод разраставшегося крестьянства, то южные регионы – Новороссию, Россия долго и целенаправленно завоёвывала.
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Заголовок открываемого материала
05:30Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт
05:00Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье
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