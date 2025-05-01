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Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт

Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт - 01.05.2025 Украина.ру

Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт

Президент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину. Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)

2025-05-01T05:30

2025-05-01T05:30

2025-05-01T05:30

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То, что сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын героизирует северокорейских бойцов может стать первым шагом к массовому участию войск КНДР на СВО, считает эксперт.Именно поэтому так засуетился президент США Дональд Трамп, который сказал, что хочет лично встретиться с лидером КНДР. Это очень важно, поскольку раньше Америка считала его одним из предводителей "оси зла", отметил Алехин."О чем это говорит? Возможно, у Вашингтона есть разведданные, что на СВО собирается приехать не 10-тысячная, а минимум 200-тысячная северокорейская группировка. Сами понимаете, что может сделать эта сила – они целиком Сумскую область как маленькое Плехово зачистят", — подчеркнул волонтер.Он отметил, что-то подобное явно происходит, иначе Трамп не стал бы так суетиться. То есть президент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину, добавил Алехин."Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Во-первых, в этом случае мы сбережем наших бойцов. Во-вторых, деньги, которые мы потратим на зарплаты северокорейским военнослужащим, станут огромными инвестициями для экономики КНДР", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово на сайте Украина.ру.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250430/vozvraschenie-ukradennogo-rossiya-ne-zabiraet-chuzhoe-a-vozvraschaet-svoe-1062884608.html

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