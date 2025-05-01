https://ukraina.ru/20250501/dmitriy-krasnov-posylat-signaly-trampu-i-kievu-net-smysla-no-rf-esche-raz-dokazala-chto-gotova-k-miru-1062850582.html

Дмитрий Краснов: Посылать сигналы Трампу и Киеву нет смысла, но РФ еще раз доказала, что готова к миру

Дмитрий Краснов: Посылать сигналы Трампу и Киеву нет смысла, но РФ еще раз доказала, что готова к миру - 01.05.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Посылать сигналы Трампу и Киеву нет смысла, но РФ еще раз доказала, что готова к миру

Если Трамп не уймётся, впору будет менять его лозунг со "сделаем Америку снова великой" на "пора поднимать США с колен". Шайка Зеленского тем временем плюет на народ Украины, провоцируя продолжение войны.

2025-05-01T07:00

2025-05-01T07:00

2025-05-01T07:00

интервью

украина

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киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

госдума

нато

перемирие

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Об этом кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Ранее президент России подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.— Дмитрий Анатольевич, символические перемирия — это попытка урегулирования конфликта или это сигнал Трампу, почему Россия продолжает войну на Украине (дескать, Киев не может соблюдать перемирие, о чем тогда можно говорить дальше)?— Ни то, и ни другое. Руководство России прекрасно понимает острое нежелание киевского режима прекращать конфликт. Шайке Зеленского плевать на Украину и на народ Украины, у них диаметрально противоположные интересы. Их благоденствие, рост их капиталов, их физическое существование, наконец, обусловлены возможностью продолжать войну.Также руководство России понимает, что посылать сигналы Трампу бессмысленно. Вспомните: как только американский президент предложил энергетическое перемирие, по приказу Путина были сбиты уже летящие к целям российские беспилотники. И Россия не наносила удары по энергетике Украины все 30 дней моратория.А Украина прицельно долбила по российскому энергетическому сектору: 144 удара за месяц, в том числе по газоизмерительным станциям "Суджа" и "Валуйки", нефтеперерабатывающим заводам в Крыму и Саратове, нефтеперевалочному пункту "Кавказская". Эта информация была донесена до команды Трампа. Чем не сигнал? Но он был полностью проигнорирован.К тому же, и киевский режим, и команда Трампа уже отозвались — Киев в надменно-ироничном тоне заметил, что "зачем же ждать до 8 мая, если есть желание прекратить огонь". Это демонстративное обесценивание перемирия и откровенное издевательство над Днём Победы, что вообще свойственно наследникам нацизма.Зеленский откровенно хамит: "Почему-то все должны ждать до 8 мая, прежде чем прекратить огонь — просто чтобы обеспечить Путину тишину для его парада".Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз обозначил позицию Дональда Трампа: "Президент ясно дал понять, что он хочет постоянного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта".Перемирие же — это продолжение и подтверждение политики России, которая сохраняет приверженность мирному урегулированию конфликта. Партнёры могут продолжать строить из себя клоунов, но Россия прямо и твёрдо говорит раз за разом, что готова к миру.— Насколько тактика перемирий к символическим датам может усилить военные и политические позиции России?— Любая война рано или поздно заканчивается. Рано или поздно стороны конфликта перестают стрелять. Как пройти путь от яростной схватки до мира? С чего он, мир, начинается?С первого не-выстрела. С первого случая, когда солдат видит уязвимого противника, но не стреляет в него. С перемирия. Перемирие, в первую очередь, снимает ожесточение. И в этом смысле оно больно бьёт по тем, кому война — мать родна.Смотрите: США требуют постоянного прекращения боевых действий. Россия также настаивает на прочном урегулировании, на постоянном прекращении огня, но готова и на краткосрочные перемирия. Киев же говорит, что остановка войны на несколько дней его не устраивает. Вот если бы на 30 дней — другое дело.Если Россия заявит о готовности к тридцатидневному перемирию, комики Зеленского выкинут очередной сценический номер — начнутся ёрнические ужимки о необходимости перемирия исключительно на 28 или на 35 дней.Перемирие бьёт по интересам украинских клоунов-людоедов. И потому они будут юлить, лгать, выкручиваться, срывать перемирия. Но там и тогда, когда перемирие хоть немного сработает, уже начнётся путь к устойчивому миру.— Владимир Путин подтвердил участие в боях под Курском военных из КНДР. Почему участие союзников в боевых действиях не афишировалось до недавнего времени?— Северокорейские военные действовали исключительно на территории России. Они помогали выгнать интервентов. Теперь, когда официально заявлено, что вражеские войска выбиты с территории страны, настало время вслух поблагодарить дружественную страну и её бойцов за помощь.Ранее, как только просочилась информация об отправке военных КНДР в Россию, Сеул заявил, что изучает различные варианты реакции, включая "отправку летательной помощи" Украине. Страны НАТО задумались над новыми санкциями в отношении Северной Кореи и России.Теперь, когда признание состоялось, правительство Южной Кореи назвало использование северокорейских войск "очередным издевательством над международным сообществом" и нарушением Устава ООН.России нужна была не конфронтация на всех международных фронтах, а освобождение Курской области. Поэтому было принято разумное решение не афишировать факт, который стал бы основанием для усиления международного давления.— Могут ли войска из стран Юго-Восточной Азии стать нашим мобилизационным резервом на случай, если СВО продлится еще несколько лет?— Во время армяно-азербайджанского конфликта с армянской стороны не раз слышались возмущения недостаточной включённостью России в боевые действия: "Они не защитили исконно нашу землю!" В ответ российские пропагандисты вмиг нашли разумный и убойный аргумент: "Если вы сами не защищаете свою землю, то почему вы думаете, что её для вас будет защищать кто-то другой?".Боюсь, этот аргумент можно адресовать и тем россиянам, которые мечтают, что приедут вьетнамцы, корейцы, китайцы и защитят землю русскую, а то и лишку прихватят. Если это наша земля и наши интересы, то кто, кроме нас, будет их отстаивать?— Исполнилось 100 дней, как 47-й президент США Дональд Трамп стал президентом. С чем Трамп подошел к этой дате? Ведь конфликт на Украине продолжается, а Зеленский не особо-то готов его прекращать.— Обещанное прекращение войны за один день — это не самый большой прокол Трампа. Американцам украинская песенка приелась, и они не очень-то на неё реагируют.Зато реагируют на другие результаты пляски болтливого слона в посудной лавке: с фондовых рынков испарились триллионы долларов, авиакомпании сокращают количество рейсов, цена на продукты растут, крупные компании прекратили набор сотрудников и впереди маячат массовые увольнения. Международный валютный фонд снизил прогнозы роста экономики США — вот это избирателей напрягает.Рейтинг одобрения Трампа на рубеже ста дней у власти ниже, чем у любого другого президента за последние восемь десятилетий. Если престарелый чудак не уймётся, впору будет менять его лозунг со "сделаем Америку снова великой" на "пора поднимать Америку с колен".— Как Европа теперь, после уже второго перемирия со стороны России, будет аргументировать свою позицию о том, что якобы Москва агрессивна и не желает завершения конфликта?— В аргументации ничего не изменится: "агрессивная война, аннексия территорий, кража украинский детей" — всё тот же навязший в зубах набор штампов.Перемирия? Так пресса уже растолковала публике, что они якобы фейковые. Свобода слова на Западе своеобразная — о горящем приграничье и охоте украинских военных на мирных граждан европейские СМИ не пишут. А вот безосновательные оценки Зеленского тиражируют старательно.Разве можно ожидать здравых оценок, если у власти в Европе сидят закоренелые русофобы? Надежды на просветление в европейских головах нет. И нам остаётся надеяться только на себя. Впрочем, когда было по-иному?О том, почему Киев и Евросоюз будут воевать до конца, но не до победного, в интервью Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20250429/polkovnik-timur-syrtlanov-esli-rossiyu-podderzhat-spetsnaz-i-srochniki-iz-kndr-ona-reshit-vse-zadachi-svo-1062842008.html

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интервью, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, госдума, нато, перемирие, сво, прогнозы сво, завершение сво, сша, европа, кндр