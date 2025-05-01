https://ukraina.ru/20250501/chernaya-metka-zelenskogo-i-monstr-ukraina-1062890334.html

"Черная метка" Зеленского и монстр "Украина"

"Черная метка" Зеленского и монстр "Украина" - 01.05.2025 Украина.ру

"Черная метка" Зеленского и монстр "Украина"

Очередные скандалы на Украине и связанные с Украиной. И те, что обязательно произойдут в будущем.

2025-05-01T14:14

2025-05-01T14:14

2025-05-01T14:14

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Вначале давайте послушаем, о чем говорят в США в связи со своими "прокси". Так недвусмысленно назвал Украину глава Госдепа Рубио. А вот что говорит о своих "прокси" другой высокопоставленный член администрации президента США.Куда же Киев тратит наши деньги?Советник президента Майкл Уолтц назвал Украину "самой коррумпированной":"Украина была и остаётся одной из самых коррумпированных стран в мире," - заявил Уолтц в интервью "Фокс ньюз".Поэтому, сказал советник президента США:"надо внимательно следить, куда Киев тратит переданные США миллиарды долларов".Это, наверняка, по мнению Уолтца, касается байденовских миллиардов. Это же Байден передавал "самой коррумпированной стране" коррумпированные миллиарды?А новая администрация Трампа - она будет "внимательно следить", и о коррупции не может быть и речи. Что вы, как можно. Это же чистейшие "трамповские миллиарды".Интервью Уолтц дал на этой неделе.А уже сейчас начинают поступать сведения о том, что Трамп, США и их ВПК собираются возобновить поставки оружия Киеву.Посмотрим, что будет. Но судя по всему, жадность приведёт их к новым скандалам. США, их ВПК и лично Трампу хочется ещё больше денег.Но выкормленный ими всеми (и Трампом тоже) монстр "Украина" пожрёт и их самих."Чёрная метка" ЗеленскогоСкандал с коррумпированным с помощью Украины Хантером Байденом (сыном предыдущего президента, получившего в США срок и тут же помилованном папой-президентом) никого ничему не научил.Справедливости ради, непонятно, кто кого больше коррумпировал. США и президент Байден - Украину или Украина - Хантера Байдена и США?Там все были хороши и все двигались в одном направлении: украсть любой ценой.И продолжают двигаться! Очень скоро мы узнаем про новые скандалы с уже новой администрацией.А может, и старые? Есть "инсайды" о том, что в Ватикане Зеленский "напомнил" Трампу о тех коррупционных схемах, которые связывают семью или близкое окружение Трампа и Украину.Украина - это монстр, который пожирает всех, кто с ней свяжется.Не зря же существует мем про "черную метку" Зеленского: рукопожатие украинского диктатора уничтожает всех, кто по глупости (или из жадности) рукопожатился с ним.Всемирная "прачечная". Самая коррумпированная страна в мире. Заметьте, не мы это сказали, а один из самых высокопоставленных людей в США.Но коррупция - это далеко не самое худшее, чем "славится" Украина.Харьковский фашизм обыкновенныйНа Украине - новый скандал. Его, правда, попытались как можно быстрее замять.Не выступил гневно Зеленский. Многочисленные "правозащитники" и защитники "свободного общества" как воды в рот набрали.Ах да! Их же сняли с довольствия. После разгрома USAID украинской "свободной прессе", как оказалось, не на что существовать.Произошло отвратительное событие: молодые люди в Дробицком яру возле Харькова зиговали и позировали в нацистской символике. И топтали ногами траурную табличку.После чего распространили видео в соцсетях.Дробицкий яр - место захоронения тысяч людей, в основном, евреев, расстрелянных или погибших в гетто во время немецкой оккупации. Страшные цифры: от 15 до 20 тысяч человек похоронено в этом яру.Там сейчас находится мемориал "Дробицкий яр".Бывшие мэры и Дробицкий ярСоздавал его ещё Евгений Петрович Кушнарёв, бывший мэр Харькова, бывший глава администрации президента Украины, погибший впоследствии во время охоты в Харьковской области.Странная "случайность", которую не стали расследовать. Уже и улики уничтожили. А стрелявший - остался на свободе и остался народным депутатом Украины.Так же точно не было расследовано другое преступление, против мэра Харькова Геннадия Кернеса, который получил тяжелейшее огнестрельное ранение во время утренней пробежки в Лесопарке - лесной зоне в черте города Харькова.И Кернес, и Кушнарёв неоднократно посещали Дробицкий яр, проводили там траурные мероприятия.Нет сомнений: и Кушнарёв, и Кернес осудили бы произошедшее, и наверняка уроды, зиговавшие на могиле тысяч погибших людей, были бы найдены и показательно наказаны.Но не сегодняшний мэр Харькова, Терехов, которого зовут в народе "серая моль". Серая моль сказал, что ужасно, требует найти виновных. Но никого не нашли, а скорее всего, и не искали.Терехов ещё ранее говорил, что харьковчане "отторгают" маршала Жукова, поэтому памятник Жукову надо снести (его и снесли). Харьковчан, конечно, никто не спросил.А в День освобождения Харькова от фашистских захватчиков мэр-коллаборационист приветствует харьковчан бандеровским приветствием "Слава Украине".Сплошной СУГС (сокращение бандеровского приветствия "Слава Украине! - Героям слава" - Ред.Ничего удивительного в нападении на мемориал нет. Это рано или поздно должно было случиться.Бандерштат и их "ценности"В своё время мемориал освящали вместе еврейский раввин и православный священник, так как никто не делил: сколько тут лежит "чьих". Все свои. Но в основном, погибшие были из еврейского гетто в Харькове.Среди погибших были харьковчане (в Харькове в 1939 году проживало, согласно переписи, 130 тысяч евреев). Это были также беженцы с Западной и центральной Украины.На Западной Украине, как известно, проводились еврейские погромы украинскими националистами. Прямо в вышиванках уроды с удовольствием, с улыбками снимались на фото.Фотографии издевательств и убийств сохранились. Они были сделаны немецкими офицерами, которые с интересом наблюдали за "народным украинским волеизъявлением".Так что всё это, к нашему общему ужасу, является "украинской бандеровской традицией".Странно видеть, конечно, было олигарха Коломойского в майке с надписью "жидобандеровец" в 2014 году. Это слово он сам придумал и очень гордился своим изобретением. Активно поддерживал националистов, создавал батальоны для оккупации Донбасса. Нет никаких сомнений, что бандеровцы, вместе с "жидобандеровцами", собирались сделать с населением Донбасса.То же, что и их идейные "отцы" во Львове летом 1941 года: погромы и убийства всех несогласных. Независимо от национальности.Нуланд, Коломойский и другиеА руководила всем этим движением Виктория Нуланд и другие "организаторы" из Госдепа. Делегация госдеповцев (хочется написать "гестаповцев") прибыла к Коломойскому, и буквально через несколько дней Коломойский объявил о создании "наци - батальонов". Профинансировал их и послал на Донбасс.Теперь Коломойский находится в СИЗО, и уже давно. Туда его запрятал возглавивший украинское бандеровское движение еврей Зеленский. Бывший "танцор и игрок на рояле" на вечеринках олигарха Коломойского.Вот такие дела творятся на Украине. "Бандерштат", заметим, успешно пожирает присягнувших ему "жидобандеровцев".И нынешнего, молодого, нелегитимного, сожрёт.И госдеповцев сожрёт. И прошлых, и нынешних.Они посмотрели в бездну. А бездна посмотрела на них. И чавкнула бездонная бандеровско-фашистская жижа.К сожалению, много кто посмотрел в бездну. И даже немножко одобрил тех, кто зиговал в вышиванках. А потом и сами надели вышиванки. А потом. Дожили до геноцида на Донбассе и до фашистских приветствий в Дробицком яру.И это были не отдельные политики, а многие и многие жители Украины. Те, кто сейчас спасается от людоловов из ТЦК, и бежит всеми возможными путями из бандеровской Украины.Но когда-то они промолчали про геноцид на Донбассе. Про сожженных в Одессе. Теперь тоже молчат. И только молча бегут.Вот такие повороты истории.Мемуары нацистовВот что говорит известный украинский политолог Константин Бондаренко:"Это уже норма стала в нашей стране. Процесс реабилитации нацизма и реабилитации Гитлера на Украине идёт давно. А с 2014 года на это стали закрывать глаза.Я более чем уверен, что за заявлениями Терехова вряд ли что-то последует. А если будут приняты какие-то меры, то они будут более чем мягкими."Победа в Великой Отечественной войне сегодня на Украине называется "кремлёвские нарративы". И поэтому, считает Бондаренко,"Необходимо в пику показать, что мы толерантно относимся к Гитлеру, нацизму, фашизму.""Я одного не понимаю, - говорит Бондаренко, - как в одной голове такая мешанина, такая шизофрения. Они же называют себя "воины света", это что, воины света со свастиками? Ну, у немцев тоже была надпись на пряжках "С нами бог", да. ""Сейчас начинают доставать из исторического небытия такие мерзкие фигуры, просто хочется вымыть руки. Сейчас украинцам представляют как героя такого деятеля, как атаман Шкуро. Который якобы погиб смертью героя. Да его же повесили как нацистского коллаборациониста."На Украине были изданы мемуары Анте Павелича, про которого говорят, что "им даже нацисты брезговали". Основатель и лидер хорватских усташей.Диктатор ("поглавник") марионеточной "независимой" Хорватии, в 1941-1945 проводил политику геноцида против сербов, евреев, цыган и политических противников.Казаки "атамана Шкуро", который был фашистским генералом, воевали против сербских партизан и Красной армии.Это сегодняшние "герои" Украины.А что ещё можно было ожидать от людей, которые поют "Батько наш Бандера"?Только глорификации нацизма.Вот кому идут (и скоро, видимо, пойдут опять) деньги США.О том, что еще говорят эксперты Украины о ситуации в стране - в статье "Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти"

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Елена Мурзина

украина, сша, харьков, дональд трамп, игорь коломойский, владимир зеленский, впк, сизо, красная армия, эксклюзив