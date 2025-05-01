https://ukraina.ru/20250501/pochemu-gnidotnik-na-bankovoy-protiv-mira-ukrainskie-eksperty-ob-ukrainskoy-vlasti-1062875471.html

Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти

Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти - 01.05.2025 Украина.ру

Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти

На Украине задумались над тем, почему на Банковой так боятся мира. Думают и над тем, что изменится — и изменится ли — в стране в том случае, если длительное... Украина.ру, 01.05.2025

2025-05-01T06:17

2025-05-01T06:17

2025-05-01T06:17

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руслан бортник

лариса шеслер

кость бондаренко

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На Украине задумались над тем, почему на Банковой так боятся мира. Думают и над тем, что изменится — и изменится ли — в стране в том случае, если длительное перемирие все же будет установлено.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в интервью журналисту Александру Шелесту** заявил, что США выйдут из переговорного процесса и умоют руки. И это, по его словам, еще легкий вариант для Киева, потому что если Штаты последуют примеру Китая и будут торговать со всеми, то это будет выгодно только РФ.Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц обратился к Киеву и к Москве с призывом достичь соглашения, пока Трамп "не потерял терпения". По его словам, лидер США "полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить ее".Мосийчук отметил, что, по его мнению, РФ может быть против, поскольку на фронте у нее все хорошо, армия наступает и отвоевывает территории, у России "в военном плане все в порядке". Но и в Киеве есть противники мирного соглашения — это "зеленая власть"."Не украинский народ, а конкретные люди в конкретном правительстве, конкретный гнидотник (неологизм, обозначающий, вероятно, сборище гнид — Ред.) на Банковой и тому подобное. Они эту войну продолжают для того, чтобы оставаться у власти, для того, чтобы продолжать грабить, наживаться на войне и не быть наказанными", - сказал экс-нардеп.По его убеждению, мир невозможен до тех пор, пока "зеленые гниды" находятся на Банковой — они будут на словах выступать за мир, но на практике будут срывать любое перемирие.Согласиться на перемирие или мирное соглашение они могут лишь "при условии, что никто не будет их трогать", констатировал Мосийчук. При этом он предположил, что такие гарантии, возможно, уже получены от обеих сторон — и от РФ, и от США. Во всяком случае, в требованиях американцев исчез пункт о выборах на Украине, а в РФ вдруг заявили, что мир важнее, чем легитимность Зеленского."Мы имеем дело фактически с признанием диктаторских полномочий Зеленского и со стороны Запада, и со стороны РФ, Надолго ли и на какой территории — это уже вопрос другой", - сказал экс-нардеп, добавив, что пока внутри Украины рано надеяться на то, что сейчас "темницы рухнут..." - нет, репрессии на Украине будут только усиливаться.В качестве примера таких репрессий Мосийчук привел "не темники даже, но требования" властей к украинским СМИ публиковать информацию о некоем "заговоре", который будто бы составили он сам и группа лиц, в числе которых, в частности, экс-советник ОП Алексей Арестович* и известный политолог Кость Бондаренко.Участникам "заговора" грозят санкции. Однако это говорит вовсе не о силе режима — напротив, "если Зеленский введёт санкции СНБО против Арестовича, Олешко, Костя Бондаренко и Мосийчука, о чем ходят упорные слухи - это финальный диагноз", считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Режим воюет уже не с врагами, а с тенью своих страхов. Зеленский ведет себя не как глава государства, а как запуганный диктатор из телесериала. Конец бункера близок. И это видно не по фронту, а по спискам СНБО", - написал опальный политик в своем блоге.Отметим, что в данном случае речь идет об известных лицах. Но не будем забывать, что на Украине за решеткой находятся десятки тысяч политзаключенных, сотни инакомыслящих пропали без вести — об этом ранее заявляла глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Все же мирное соглашение возможно. Что потом? На Украине изменится многое. Так, покинувший страну (и подозреваемый теперь в участии в "заговоре") украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что отношение к военным может измениться внутри стране сразу же, как только закончится конфликт — и тогда "тот, кто является героем в военное время, может стать угрозой или же врагом в мирное время"."Человек в форме, которого сегодня все уважают, на которого сегодня молятся, представитель ВСУ, скажем так – это одно дело. В мирное время он может стать реальной угрозой, потому что те же люди в форме могут стать основой криминальных структур, могут заниматься разбоем, могут нести с собой угрозу для безопасности отдельных граждан и прочее", - сказал политолог в эфире ютуб-канала Politeka.Но пока конфликт продолжается, и никто не скажет наверняка, когда можно будет ожидать мира. Хотя запрос на мир внутри страны есть, и этот факт политикам надо учитывать хотя бы из чувства самосохранения.Украинский политолог Руслан Бортник отметил, что даже туманная перспектива перемирия и заключения каких-то мирных соглашений демотивирует украинцев."Наше общество всё больше и больше ныряет в такую мирную риторику, и мотивация солдата и офицера на фронте может падать из-за того, что если мир близко, зачем погибать?" - сказал эксперт в эфире ютуб-канала UkrLife.В то же время, по мнению Бортника, российские власти держат военных и общество в тонусе, выдвигая все прежние требования к Киеву.Политолог рассказал, что "вероятность мира еще не прописана свинцовыми буквами", и, скорее всего, боевые действия в том или ином формате могут продолжаться.С этим согласен и Мосийчук. По его мнению, возможна какая-то "приморозка" конфликта "на два или на три дня", тогда как украинскому народу нужен прочный мир. Интересы народа кардинально расходятся с интересами Банковой, однако новоявленный правящий класс "зеленых гнид" уверен, что у них все получится, считает экс-нардеп.Он пояснил: на Банковой уверены в своей неуязвимости в силу того, что на фронте погибли практически все пассионарии, которые могли бы прийти и спросить: "А почему вы (...) в танке не сгорели?". Спрашивать некому, потому на Банковой чувствуют себя вполне комфортно.* Признан террористом и экстремистом в РФ** Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Русские похитили Колобка! Украинские эксперты, разведчики и журналисты о проблемах страны"

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Сергей Зуев

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