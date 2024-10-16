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Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября

Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября - 16.10.2024 Украина.ру

Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября

Владимир Зеленский ознакомил Верховную Раду Украины со своим "планом победы" и дал Западу три месяца на его реализацию; мэр Одессы Геннадий Труханов съездил в ЮНЕСКО на фоне скандалов вокруг сноса памятников в его городе; российские военные продвигаются на фронте, освобождены несколько населенных пунктов

2024-10-16T18:00

2024-10-16T18:00

2024-10-16T18:38

эксклюзив

владимир зеленский

план

победа

верховная рада

геннадий труханов

одесса

памятник

юнеско

донбасс

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"План победы" в РадеГлавным событием 16 октября на Украине стала презентация Владимиром Зеленским "плана победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.Пункты плана Зеленского:И "вишенка на торте": Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.Зеленский выразил уверенность, что справиться со всеми этими вызовами Украине может помочь только его "план победы". Поэтому Запад должен помочь киевскому режиму всем, чем может, не пожалев даже членства в НАТО."Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил он.Под "сейчас", как позже уточнило американское агентство Associated Press (АР), Зеленский имел в виду три месяца, которые он "дал союзникам на принятие основных положений" его "плана победы".Во время презентации своего "плана" Зеленский отметил, что союзники якобы отнеслись к этому документу "очень практично, внимательно", и команды сейчас обсуждают детали. У АР оказалась в распоряжении другая информация: пока ни одна страна этот план "публично не одобрила".И если на Западе пока не комментируют победные планы киевского режима, которые он хочет реализовать за их счет, то на Украине молчать не стали. Например, депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что "план" у Зеленского "очень нереалистичный", а его слова - "пустые"."Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. И ключевое. Мы почти все столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо все это ничего общего с реальностью нет", - написал Гончаренко* у себя в соцсетях.Его коллега по парламенту - Ирина Геращенко из фракции "Европейская Солидарность" олигарха Петра Порошенко - заявила, что "план должен быть реалистичным, а не рамочным", отметив, что Зеленский сказал много красивых слов, однако требуется больше конкретики, а это в том числе и признание изменившихся фронтовых реалий."И власть это понимает. Поэтому мы видим смену риторики. О возвращении границ 91 года и кофе в Ялте уже не звучит. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность", - сказала она.Ряд других членов Верховной Рады Украины тоже оказались невысокого мнения о "плане победы" Зеленского, назвав его "словоблудием". Также парламентарии заострили внимание на том, что Зеленский два месяца знакомил с этим документом лидеров США, ЕС и других западных стран, и только сейчас соизволил впервые представить документ в своей стране.А вот пользователи обратили внимание на другую деталь. Когда спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук с улыбкой вышел к прессе показывать "план победы" Зеленского, оказалось, что документ пустой."Культурный рейд" Труханова в ПарижТем временем мэр Одессы Геннадий Труханов отправился во Францию, где он посетил ЮНЕСКО, а по итогам визита объявил, что "встреча была конструктивной и содержательной", и ему теперь есть чем заняться в Одессе.Примечательно, что обсуждать культуру Труханов поехал после скандальных акций по сносу памятников и других объектов культурного наследия в своем городе. В частности, при попустительстве местных властей и правоохранителей разрушениям и осквернениям подверглись несколько памятников и мемориальных досок Одессы.Труханов не уточнил, обсудил ли этот факт с представителями ЮНЕСКО, однако отметил, что в организации заявили о защите памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. Ранее мэр города выступил против инициативы властей Одесской области снести изваяние поэту "по национальному признаку".ОсвобождениеЗа последние сутки ВС РФ продвинулись на Курском направлении на семь километров, попутно освободив деревню Викторовка. Как отметили СМИ, это последний восточный населенный пункт, занятый попавшими в котел вэсэушниками.Тем временем подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики, а бойцы из группировки "Запад" зачистили село Невское в Луганской Народной Республике.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.* Признан в России террористом и экстремистом.

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Сергей Зуев

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