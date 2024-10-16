Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября - 16.10.2024 Украина.ру
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Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября
Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября - 16.10.2024 Украина.ру
Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября
Владимир Зеленский ознакомил Верховную Раду Украины со своим "планом победы" и дал Западу три месяца на его реализацию; мэр Одессы Геннадий Труханов съездил в ЮНЕСКО на фоне скандалов вокруг сноса памятников в его городе; российские военные продвигаются на фронте, освобождены несколько населенных пунктов
2024-10-16T18:00
2024-10-16T18:38
эксклюзив
владимир зеленский
план
победа
верховная рада
геннадий труханов
одесса
памятник
юнеско
донбасс
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"План победы" в РадеГлавным событием 16 октября на Украине стала презентация Владимиром Зеленским "плана победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.Пункты плана Зеленского:И "вишенка на торте": Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.Зеленский выразил уверенность, что справиться со всеми этими вызовами Украине может помочь только его "план победы". Поэтому Запад должен помочь киевскому режиму всем, чем может, не пожалев даже членства в НАТО."Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил он.Под "сейчас", как позже уточнило американское агентство Associated Press (АР), Зеленский имел в виду три месяца, которые он "дал союзникам на принятие основных положений" его "плана победы".Во время презентации своего "плана" Зеленский отметил, что союзники якобы отнеслись к этому документу "очень практично, внимательно", и команды сейчас обсуждают детали. У АР оказалась в распоряжении другая информация: пока ни одна страна этот план "публично не одобрила".И если на Западе пока не комментируют победные планы киевского режима, которые он хочет реализовать за их счет, то на Украине молчать не стали. Например, депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что "план" у Зеленского "очень нереалистичный", а его слова - "пустые"."Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. И ключевое. Мы почти все столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо все это ничего общего с реальностью нет", - написал Гончаренко* у себя в соцсетях.Его коллега по парламенту - Ирина Геращенко из фракции "Европейская Солидарность" олигарха Петра Порошенко - заявила, что "план должен быть реалистичным, а не рамочным", отметив, что Зеленский сказал много красивых слов, однако требуется больше конкретики, а это в том числе и признание изменившихся фронтовых реалий."И власть это понимает. Поэтому мы видим смену риторики. О возвращении границ 91 года и кофе в Ялте уже не звучит. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность", - сказала она.Ряд других членов Верховной Рады Украины тоже оказались невысокого мнения о "плане победы" Зеленского, назвав его "словоблудием". Также парламентарии заострили внимание на том, что Зеленский два месяца знакомил с этим документом лидеров США, ЕС и других западных стран, и только сейчас соизволил впервые представить документ в своей стране.А вот пользователи обратили внимание на другую деталь. Когда спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук с улыбкой вышел к прессе показывать "план победы" Зеленского, оказалось, что документ пустой."Культурный рейд" Труханова в ПарижТем временем мэр Одессы Геннадий Труханов отправился во Францию, где он посетил ЮНЕСКО, а по итогам визита объявил, что "встреча была конструктивной и содержательной", и ему теперь есть чем заняться в Одессе.Примечательно, что обсуждать культуру Труханов поехал после скандальных акций по сносу памятников и других объектов культурного наследия в своем городе. В частности, при попустительстве местных властей и правоохранителей разрушениям и осквернениям подверглись несколько памятников и мемориальных досок Одессы.Труханов не уточнил, обсудил ли этот факт с представителями ЮНЕСКО, однако отметил, что в организации заявили о защите памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. Ранее мэр города выступил против инициативы властей Одесской области снести изваяние поэту "по национальному признаку".ОсвобождениеЗа последние сутки ВС РФ продвинулись на Курском направлении на семь километров, попутно освободив деревню Викторовка. Как отметили СМИ, это последний восточный населенный пункт, занятый попавшими в котел вэсэушниками.Тем временем подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики, а бойцы из группировки "Запад" зачистили село Невское в Луганской Народной Республике.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.* Признан в России террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20241016/1058132230.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, план, победа, верховная рада, геннадий труханов, одесса, памятник, юнеско, донбасс, курская область, вс рф, освобождение, населенный пункт, алексей гончаренко, россия, украина, хроники
Эксклюзив, Владимир Зеленский, план, победа, Верховная Рада, Геннадий Труханов, Одесса, памятник, ЮНЕСКО, Донбасс, Курская область, ВС РФ, освобождение, населенный пункт, Алексей Гончаренко, Россия, Украина, Хроники

Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября

18:00 16.10.2024 (обновлено: 18:38 16.10.2024)
 
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Сергей Зуев
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Владимир Зеленский ознакомил Верховную Раду Украины со своим "планом победы" и дал Западу три месяца на его реализацию; мэр Одессы Геннадий Труханов съездил в ЮНЕСКО на фоне скандалов вокруг сноса памятников в его городе; российские военные продвигаются на фронте, освобождены несколько населенных пунктов
"План победы" в Раде
Главным событием 16 октября на Украине стала презентация Владимиром Зеленским "плана победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.
Пункты плана Зеленского:
  1. 1
    Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.
  2. 2
    Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.
  3. 3
    Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
  4. 4
    Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
  5. 5
    После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.
И "вишенка на торте": Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.
Зеленский возмущается
13:10
Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный советУкраина якобы воюет сразу с тремя государствами. Такое заявление 16 октября сделал Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" в Верховной Раде
Зеленский выразил уверенность, что справиться со всеми этими вызовами Украине может помочь только его "план победы". Поэтому Запад должен помочь киевскому режиму всем, чем может, не пожалев даже членства в НАТО.
"Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил он.
Под "сейчас", как позже уточнило американское агентство Associated Press (АР), Зеленский имел в виду три месяца, которые он "дал союзникам на принятие основных положений" его "плана победы".
Во время презентации своего "плана" Зеленский отметил, что союзники якобы отнеслись к этому документу "очень практично, внимательно", и команды сейчас обсуждают детали. У АР оказалась в распоряжении другая информация: пока ни одна страна этот план "публично не одобрила".
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
14:27
Ультиматум Зеленского: киевский режим дал срок Западу на выполнение своего "плана победы"Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им "плана победы". Об этом 16 октября сообщило американское агентство Associated Press (АР)
И если на Западе пока не комментируют победные планы киевского режима, которые он хочет реализовать за их счет, то на Украине молчать не стали. Например, депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что "план" у Зеленского "очень нереалистичный", а его слова - "пустые".
"Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. И ключевое. Мы почти все столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо все это ничего общего с реальностью нет", - написал Гончаренко* у себя в соцсетях.
Его коллега по парламенту - Ирина Геращенко из фракции "Европейская Солидарность" олигарха Петра Порошенко - заявила, что "план должен быть реалистичным, а не рамочным", отметив, что Зеленский сказал много красивых слов, однако требуется больше конкретики, а это в том числе и признание изменившихся фронтовых реалий.
"И власть это понимает. Поэтому мы видим смену риторики. О возвращении границ 91 года и кофе в Ялте уже не звучит. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность", - сказала она.
Ряд других членов Верховной Рады Украины тоже оказались невысокого мнения о "плане победы" Зеленского, назвав его "словоблудием". Также парламентарии заострили внимание на том, что Зеленский два месяца знакомил с этим документом лидеров США, ЕС и других западных стран, и только сейчас соизволил впервые представить документ в своей стране.
А вот пользователи обратили внимание на другую деталь. Когда спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук с улыбкой вышел к прессе показывать "план победы" Зеленского, оказалось, что документ пустой.
Фото: скриншот видео телеграм-канал Униан, Стефанчук демонстрирует "План победы" Зеленского,
Фото: скриншот видео телеграм-канал Униан, Стефанчук демонстрирует План победы Зеленского,
Фото: скриншот видео телеграм-канал Униан, Стефанчук демонстрирует "План победы" Зеленского,
"Культурный рейд" Труханова в Париж
Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов отправился во Францию, где он посетил ЮНЕСКО, а по итогам визита объявил, что "встреча была конструктивной и содержательной", и ему теперь есть чем заняться в Одессе.
Примечательно, что обсуждать культуру Труханов поехал после скандальных акций по сносу памятников и других объектов культурного наследия в своем городе. В частности, при попустительстве местных властей и правоохранителей разрушениям и осквернениям подверглись несколько памятников и мемориальных досок Одессы.
Труханов не уточнил, обсудил ли этот факт с представителями ЮНЕСКО, однако отметил, что в организации заявили о защите памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. Ранее мэр города выступил против инициативы властей Одесской области снести изваяние поэту "по национальному признаку".
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
14:29
Мэр "декоммунизированной" Одессы приехал в Париж поговорить с ЮНЕСКО о культуре После скандальных акций по сносу памятников и других объектов культурного наследия в Одессе мэр этого города Геннадий Труханов приехал в Париж. По его словам, он уже успел обсудить вопросы культуры с представителями ЮНЕСКО
Освобождение
За последние сутки ВС РФ продвинулись на Курском направлении на семь километров, попутно освободив деревню Викторовка. Как отметили СМИ, это последний восточный населенный пункт, занятый попавшими в котел вэсэушниками.
"Впереди у наших: встреча с группировкой со стороны Новоивановки и полное окружение почти 2000 ВСУ-шников в районе Погребков и Любимовки. Также ВС РФ почти подошли к юго-восточной окраине Суджи. Нашими уже освобождён хутор Колмаков, прямо сейчас бои идут в Махновке — оттуда до окраин Суджи менее двух километров. Группировка ВСУ со стороны Малой Локни и Лебедевки активно пытается вытащить своих из котла. Украинцы потеряли 20 человек убитыми, двое сдались в плен. По нашей информации, все позиции остались за ВС РФ", - написал телеграм-канал Mash.
Тем временем подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики, а бойцы из группировки "Запад" зачистили село Невское в Луганской Народной Республике.
ВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
12:26
Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 16 октября сообщило Министерство обороны РФ
Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
* Признан в России террористом и экстремистом.
 
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19:30Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь
18:09Захарова о "плане Зеленского": "Это не план, это – набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена"
18:00Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября
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