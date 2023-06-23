https://ukraina.ru/20230623/1047504157.html
"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля
"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля - 23.06.2023 Украина.ру
"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля
Президент Франции Эмманюэль Макрон 23 июня заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты телеканала France 24
2023-06-23T10:56
2023-06-23T10:56
2023-06-23T10:56
эммануэль макрон
новости
владимир путин
франция
зарубежье
украина
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"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", - заверил Макрон.По его словам, "сегодня возобновление диалога возможно только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире".Изначально президент Франции был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и лично Путиным.Однако минувшей зимой политика Парижа изменилась. Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства. Несмотря на это глава МИД Франции Катрин Колонна утверждала, что Париж по-прежнему считает необходимым сохранение диалога с Россией.
https://ukraina.ru/20230615/1047279187.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эммануэль макрон, новости, владимир путин, франция, зарубежье, украина
Эммануэль Макрон, Новости, Владимир Путин, Франция, Зарубежье, Украина
"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля
Президент Франции Эмманюэль Макрон 23 июня заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты телеканала France 24
"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", - заверил Макрон.
По его словам, "сегодня возобновление диалога возможно только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире".
Изначально президент Франции был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и лично Путиным.
Однако минувшей зимой политика Парижа изменилась. Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства.
Несмотря на это глава МИД Франции Катрин Колонна утверждала, что Париж по-прежнему считает необходимым сохранение диалога с Россией.