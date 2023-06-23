"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля - 23.06.2023 Украина.ру
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"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля
"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля - 23.06.2023 Украина.ру
"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля
Президент Франции Эмманюэль Макрон 23 июня заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты телеканала France 24
2023-06-23T10:56
2023-06-23T10:56
эммануэль макрон
новости
владимир путин
франция
зарубежье
украина
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"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", - заверил Макрон.По его словам, "сегодня возобновление диалога возможно только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире".Изначально президент Франции был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и лично Путиным.Однако минувшей зимой политика Парижа изменилась. Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства. Несмотря на это глава МИД Франции Катрин Колонна утверждала, что Париж по-прежнему считает необходимым сохранение диалога с Россией.
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эммануэль макрон, новости, владимир путин, франция, зарубежье, украина
Эммануэль Макрон, Новости, Владимир Путин, Франция, Зарубежье, Украина

"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля

10:56 23.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
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© РИА Новости . Стрингер
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Президент Франции Эмманюэль Макрон 23 июня заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты телеканала France 24
"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", - заверил Макрон.
По его словам, "сегодня возобновление диалога возможно только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире".
Изначально президент Франции был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и лично Путиным.
Однако минувшей зимой политика Парижа изменилась. Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства.
Несмотря на это глава МИД Франции Катрин Колонна утверждала, что Париж по-прежнему считает необходимым сохранение диалога с Россией.
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 21:54
Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с ПутинымПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июня
 
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