https://ukraina.ru/20230623/1047504157.html

"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля

"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля - 23.06.2023 Украина.ру

"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон 23 июня заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты телеканала France 24

2023-06-23T10:56

2023-06-23T10:56

2023-06-23T10:56

эммануэль макрон

новости

владимир путин

франция

зарубежье

украина

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"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", - заверил Макрон.По его словам, "сегодня возобновление диалога возможно только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире".Изначально президент Франции был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и лично Путиным.Однако минувшей зимой политика Парижа изменилась. Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства. Несмотря на это глава МИД Франции Катрин Колонна утверждала, что Париж по-прежнему считает необходимым сохранение диалога с Россией.

https://ukraina.ru/20230615/1047279187.html

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эммануэль макрон, новости, владимир путин, франция, зарубежье, украина