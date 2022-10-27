https://ukraina.ru/20221027/1040146016.html

Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово

Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово - 27.10.2022 Украина.ру

Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем, а стал известен как человек, который днем и ночью названивает российскому лидеру Владимиру Путину. Из-за этого в народе даже появилось новое слово, рассказал Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов

2022-10-27T04:30

2022-10-27T04:30

2022-10-27T04:30

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"Макронить" - "звонить понапрасну в любое время суток". Глагол сложился за время проведения Россией СВО на фоне ироничного отношения комментаторов и политологов к частым телефонным звонкам президента Франции Владимиру Путину.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

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новости, эксперт, эммануэль макрон, слово, русский язык