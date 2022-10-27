Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово - 27.10.2022 Украина.ру
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Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово
Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово - 27.10.2022 Украина.ру
Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово
Президент Франции Эммануэль Макрон хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем, а стал известен как человек, который днем и ночью названивает российскому лидеру Владимиру Путину. Из-за этого в народе даже появилось новое слово, рассказал Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
2022-10-27T04:30
2022-10-27T04:30
новости
эксперт
эммануэль макрон
слово
русский язык
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"Макронить" - "звонить понапрасну в любое время суток". Глагол сложился за время проведения Россией СВО на фоне ироничного отношения комментаторов и политологов к частым телефонным звонкам президента Франции Владимиру Путину.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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новости, эксперт, эммануэль макрон, слово, русский язык
Новости, эксперт, Эммануэль Макрон, слово, Русский язык

Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово

04:30 27.10.2022
 
© Открытые источникиМакрон
Макрон
© Открытые источники
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Президент Франции Эммануэль Макрон хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем, а стал известен как человек, который днем и ночью названивает российскому лидеру Владимиру Путину. Из-за этого в народе даже появилось новое слово, рассказал Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
"Совсем недавно президент Франции был чуть ли не одним из главных переговорщиков с Кремлем. А теперь, как говорится, Владимир Путин не берет телефон, когда звонит Макрон, да, еще и появился термин "макронить"", - рассказал эксперт.
"Макронить" - "звонить понапрасну в любое время суток". Глагол сложился за время проведения Россией СВО на фоне ироничного отношения комментаторов и политологов к частым телефонным звонкам президента Франции Владимиру Путину.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Шатилов интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 21:14
Европа не замечает ядерной игры Киева и американцев. России следует быть жёстче — Александр Шатилов
 
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05:20В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
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