"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов
© Минобороны РФ телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны РФ телеграм-канал скриншот видео
Любой самолет, при всех сложных технических нюансах – это всего лишь металл. Изготовить его можно, лишь бы были конструкторы и ответственные люди, которые бы контролировали процесс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Киселев отметил, что ВС РФ успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. К ним нужны модернизированные модули планирования, чтобы доставлять боеприпасы на более дальние расстояния, добавил он.
"Надо довести до совершенства каждую деталь, чтобы они работали на расстояние в 150 километров. Надо наносить врагу существенный вред в его ближнем и дальнем тылу", — подчеркнул собеседник издания.
По словам эксперта, любой самолет, при всех сложных технических нюансах – это всего лишь металл. Изготовить его можно, лишь бы были конструкторы и ответственные люди, которые бы контролировали этот процесс.
"Конечно, не будет так, что мы сделаем 50-100 самолетов и успокоимся. Производить мы их будем постоянно. Учитывая, что машины теряются и при испытаниях, и при боевых действиях", — подчеркнул Киселев.
Более того, российские пилоты отправляют соответствующие рекомендации конструкторам. Поменять конфигурацию крыла, поменять краску, использовать систему наведения и систему подавления, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.
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