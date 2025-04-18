Небензя назвал прекращение огня на Украине на данном этапе нереалистичным
07:31 18.04.2025 (обновлено: 07:37 18.04.2025)
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
© AP / Seth Wenig
Прекращение огня на Украине на данном этапе нереалистично. Об этом заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН
"У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", - пояснил Небензя.
Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между РФ и Украиной Совбезом ООН, он отметил, что в этом случае все будет зависеть от "условий" вероятного прекращения огня и того, какими будут формулировки в документе.
Подробнее о нарушениях моратория - в материале Украина не соблюдает мораторий и наносит удары по энергообъектам России – Минобороны на сайте Укриана.ру.
Подписывайся на