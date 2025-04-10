На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
После освобождения Басовки ВС РФ пойдут на Локню и оттуда на Юнаковку. Российские десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение, к ней уже вышли с двух сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.
По словам военкора, после освобождения Басовки ВС РФ пойдут на Локню и оттуда на Юнаковку. Российские десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение, бойцы вышли к ней с двух сторон, осталось ей недолго, рассказал Ермаков.
"Фактически ВСУ в Курской области сейчас устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. Гуево практически зачищено. (...). А до Горналя еще надо дойти", — подчеркнул собеседник издания.
Не нужно забывать, что враг еще пытается прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область), возможно, это отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги, чтобы зайти туда через Колотиловку, отметил Ермаков.
С другой стороны, понять, где противник будет наступать – легко. Он пойдет только по дорогам. А из Демидовки ты особо никуда не попадешь, потому что там особо дорог нет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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