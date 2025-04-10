https://ukraina.ru/20250410/na-loknyu-i-ottuda-na-yunakovku-ermakov-o-tom-kak-vs-rf-budut-dalshe-deystvovat-v-sumskoy-oblasti-1062421701.html

На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области

На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области - 10.04.2025 Украина.ру

На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области

После освобождения Басовки ВС РФ пойдут на Локню и оттуда на Юнаковку. Российские десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение, к ней уже вышли с двух сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-10T05:15

2025-04-10T05:15

2025-04-10T05:15

новости

россия

юнаковка

сумская область

всу

вс рф

белгородская область

курская область

наступление

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914731_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_dbc0e9ff3c5b05f7805f187ec6c6426a.jpg

Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.По словам военкора, после освобождения Басовки ВС РФ пойдут на Локню и оттуда на Юнаковку. Российские десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение, бойцы вышли к ней с двух сторон, осталось ей недолго, рассказал Ермаков."Фактически ВСУ в Курской области сейчас устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. Гуево практически зачищено. (...). А до Горналя еще надо дойти", — подчеркнул собеседник издания.Не нужно забывать, что враг еще пытается прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область), возможно, это отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги, чтобы зайти туда через Колотиловку, отметил Ермаков.С другой стороны, понять, где противник будет наступать – легко. Он пойдет только по дорогам. А из Демидовки ты особо никуда не попадешь, потому что там особо дорог нет, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250409/1062415114.html

россия

юнаковка

сумская область

белгородская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, юнаковка, сумская область, всу, вс рф, белгородская область, курская область, наступление, сво, спецоперация, плацдарм, война, война на украине