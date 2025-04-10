На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области - 10.04.2025 Украина.ру
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На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области
На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области - 10.04.2025 Украина.ру
На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области
После освобождения Басовки ВС РФ пойдут на Локню и оттуда на Юнаковку. Российские десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение, к ней уже вышли с двух сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-10T05:15
2025-04-10T05:15
новости
россия
юнаковка
сумская область
всу
вс рф
белгородская область
курская область
наступление
сво
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Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.По словам военкора, после освобождения Басовки ВС РФ пойдут на Локню и оттуда на Юнаковку. Российские десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение, бойцы вышли к ней с двух сторон, осталось ей недолго, рассказал Ермаков."Фактически ВСУ в Курской области сейчас устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. Гуево практически зачищено. (...). А до Горналя еще надо дойти", — подчеркнул собеседник издания.Не нужно забывать, что враг еще пытается прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область), возможно, это отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги, чтобы зайти туда через Колотиловку, отметил Ермаков.С другой стороны, понять, где противник будет наступать – легко. Он пойдет только по дорогам. А из Демидовки ты особо никуда не попадешь, потому что там особо дорог нет, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.
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россия
юнаковка
сумская область
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Новости
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новости, россия, юнаковка, сумская область, всу, вс рф, белгородская область, курская область, наступление, сво, спецоперация, плацдарм, война, война на украине
Новости, Россия, Юнаковка, Сумская область, ВСУ, ВС РФ, Белгородская область, Курская область, наступление, СВО, Спецоперация, плацдарм, война, война на Украине

На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области

05:15 10.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После освобождения Басовки ВС РФ пойдут на Локню и оттуда на Юнаковку. Российские десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение, к ней уже вышли с двух сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.
По словам военкора, после освобождения Басовки ВС РФ пойдут на Локню и оттуда на Юнаковку. Российские десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение, бойцы вышли к ней с двух сторон, осталось ей недолго, рассказал Ермаков.
"Фактически ВСУ в Курской области сейчас устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. Гуево практически зачищено. (...). А до Горналя еще надо дойти", — подчеркнул собеседник издания.
Не нужно забывать, что враг еще пытается прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область), возможно, это отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги, чтобы зайти туда через Колотиловку, отметил Ермаков.
С другой стороны, понять, где противник будет наступать – легко. Он пойдет только по дорогам. А из Демидовки ты особо никуда не попадешь, потому что там особо дорог нет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Вчера, 16:43
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия создаст мини-буферную зону у Сум и будет держать порох сухимЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияЮнаковкаСумская областьВСУВС РФБелгородская областьКурская областьнаступлениеСВОСпецоперацияплацдармвойнавойна на Украине
 
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