https://ukraina.ru/20250409/zamknutyy-krug-ekspert-obyasnil-kak-zapretnye-mery-trampa-grozyat-zagnat-ssha-v-permanentnyy-krizis-1062418042.html

Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"

Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис" - 09.04.2025 Украина.ру

Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"

Трамп не ввел запретные меры на поставки из России, потому что это критически важное сырье и объем небольшой, указал Ищенко. Он запретил поставки от основных поставщиков, потому что у США есть дешевые источники сырья и крупный внутренний рынок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-09T20:00

2025-04-09T20:00

2025-04-09T20:00

новости

сша

россия

америка

ростислав ищенко

дональд трамп

тарифы

экономика

кризис

экспортные пошлины

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Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны"."Известно, что 60% товаров народного потребления США импортировала, а не производила у себя. Если вы вводите заградительные пошлины против основных своих поставщиков, ваша отдаленная цель понятна", — отметил эксперт.Трамп же не ввел запретные меры на поставки из России, потому что это критически важное сырье и объем небольшой, указал Ищенко. Он запретил поставки от основных поставщиков, потому что у США есть дешевые источники сырья и крупный внутренний рынок, добавил собеседник издания."То есть теоретически после устранения конкурентов американская промышленность заработать может. Только пока она заработает и наполнит рынок, пройдут годы. А все это время цены в магазинах будут расти, а уровень жизни – падать", — подчеркнул Ищенко.То есть Трамп рискует попасть в хронологическую ловушку, когда уровень жизни уже падает, а достижения "будут когда-нибудь потом". Возникает замкнутый круг и перманентный экономический кризис, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией

https://ukraina.ru/20250407/1062342076.html

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новости, сша, россия, америка, ростислав ищенко, дональд трамп, тарифы, экономика, кризис, экспортные пошлины, рынок, поставки, цены, промышленность