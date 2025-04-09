Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Трамп не ввел запретные меры на поставки из России, потому что это критически важное сырье и объем небольшой, указал Ищенко. Он запретил поставки от основных поставщиков, потому что у США есть дешевые источники сырья и крупный внутренний рынок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны".
"Известно, что 60% товаров народного потребления США импортировала, а не производила у себя. Если вы вводите заградительные пошлины против основных своих поставщиков, ваша отдаленная цель понятна", — отметил эксперт.
"То есть теоретически после устранения конкурентов американская промышленность заработать может. Только пока она заработает и наполнит рынок, пройдут годы. А все это время цены в магазинах будут расти, а уровень жизни – падать", — подчеркнул Ищенко.
То есть Трамп рискует попасть в хронологическую ловушку, когда уровень жизни уже падает, а достижения "будут когда-нибудь потом". Возникает замкнутый круг и перманентный экономический кризис, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.
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