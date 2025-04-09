Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис" - 09.04.2025 Украина.ру
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Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"
Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис" - 09.04.2025 Украина.ру
Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"
Трамп не ввел запретные меры на поставки из России, потому что это критически важное сырье и объем небольшой, указал Ищенко. Он запретил поставки от основных поставщиков, потому что у США есть дешевые источники сырья и крупный внутренний рынок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-09T20:00
2025-04-09T20:00
новости
сша
россия
америка
ростислав ищенко
дональд трамп
тарифы
экономика
кризис
экспортные пошлины
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Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны"."Известно, что 60% товаров народного потребления США импортировала, а не производила у себя. Если вы вводите заградительные пошлины против основных своих поставщиков, ваша отдаленная цель понятна", — отметил эксперт.Трамп же не ввел запретные меры на поставки из России, потому что это критически важное сырье и объем небольшой, указал Ищенко. Он запретил поставки от основных поставщиков, потому что у США есть дешевые источники сырья и крупный внутренний рынок, добавил собеседник издания."То есть теоретически после устранения конкурентов американская промышленность заработать может. Только пока она заработает и наполнит рынок, пройдут годы. А все это время цены в магазинах будут расти, а уровень жизни – падать", — подчеркнул Ищенко.То есть Трамп рискует попасть в хронологическую ловушку, когда уровень жизни уже падает, а достижения "будут когда-нибудь потом". Возникает замкнутый круг и перманентный экономический кризис, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, сша, россия, америка, ростислав ищенко, дональд трамп, тарифы, экономика, кризис, экспортные пошлины, рынок, поставки, цены, промышленность
Новости, США, Россия, Америка, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, тарифы, экономика, кризис, экспортные пошлины, рынок, поставки, цены, промышленность

Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"

20:00 09.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Трамп не ввел запретные меры на поставки из России, потому что это критически важное сырье и объем небольшой, указал Ищенко. Он запретил поставки от основных поставщиков, потому что у США есть дешевые источники сырья и крупный внутренний рынок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны".
"Известно, что 60% товаров народного потребления США импортировала, а не производила у себя. Если вы вводите заградительные пошлины против основных своих поставщиков, ваша отдаленная цель понятна", — отметил эксперт.
Трамп же не ввел запретные меры на поставки из России, потому что это критически важное сырье и объем небольшой, указал Ищенко. Он запретил поставки от основных поставщиков, потому что у США есть дешевые источники сырья и крупный внутренний рынок, добавил собеседник издания.
"То есть теоретически после устранения конкурентов американская промышленность заработать может. Только пока она заработает и наполнит рынок, пройдут годы. А все это время цены в магазинах будут расти, а уровень жизни – падать", — подчеркнул Ищенко.
То есть Трамп рискует попасть в хронологическую ловушку, когда уровень жизни уже падает, а достижения "будут когда-нибудь потом". Возникает замкнутый круг и перманентный экономический кризис, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля, 19:30
Депрессия, голод и гражданская война: экономист о возможных последствиях решения Трампа по вводу пошлинДерзкие внешнеполитические эскапады Дональда Трампа говорят о том, что он не понимает, как устроена система международных отношений. Неизвестно, понимает ли президент США? какие будут последствия у его решения по пошлинам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец
 
НовостиСШАРоссияАмерикаРостислав ИщенкоДональд Трамптарифыэкономикакризисэкспортные пошлинырынокпоставкиценыпромышленность
 
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Заголовок открываемого материала
20:15Пока не закончится Украина: Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование
20:00Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"
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