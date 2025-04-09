"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков - 09.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250409/severnye-potoki-nuzhny-trampu-dlya-torga-s-putinym---yushkov-1062404252.html
"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков
"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков - 09.04.2025 Украина.ру
"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков
Подводные газопроводы Nord Stream нужны президенту США Дональду Трампу только в качестве предмета торга на переговорах с Россией Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2025-04-09T12:39
2025-04-09T12:39
новости
россия
вашингтон
сша
игорь юшков
дональд трамп
владимир путин
nord stream
фонд национальной энергетической безопасности
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg
По мнению эксперта, сообщения в западных СМИ о желании главы Белого дома перезапустить российский энергетический проект следует реагировать с осторожностью. Юшков считает, что реальный запуск подводных газопроводов ударит по позициям американских производителей СПГ в Евросоюзе.В публикации сказано, что с начала 2010-х годов из-за "сланцевой революции" Соединенные Штаты превратились из крупнейшего импортера газа в весомого экспортера. Россия на европейском рынке является мощным конкурентом.По мнению Юшкова, одна только уцелевшая нитка "Северного потока" поставляет столько же топлива, сколько способны производить два завода СПГ в Штатах, поэтому непонятно, зачем американцам вообще это делать.Эксперт полагает, что Вашингтон планирует использовать тему восстановления "Северных потоков" только для политического торга, в том числе и на переговорах по Украине. Юшков отметил, что это единственная рациональная причина, по которой Трамп может согласиться на восстановление "Северных потоков".В начале апреля Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках" Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела проблему в публикации "Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"
россия
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_f0ca6ff6d90807e9ab0e0b67c5ed96b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вашингтон, сша, игорь юшков, дональд трамп, владимир путин, nord stream , фонд национальной энергетической безопасности, ес, северный поток, российский газ, энергетика
Новости, Россия, Вашингтон, США, Игорь Юшков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Nord Stream , Фонд национальной энергетической безопасности, ЕС, Северный поток, российский газ, энергетика

"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков

12:39 09.04.2025
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
© Командование обороны Дании
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подводные газопроводы Nord Stream нужны президенту США Дональду Трампу только в качестве предмета торга на переговорах с Россией Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
По мнению эксперта, сообщения в западных СМИ о желании главы Белого дома перезапустить российский энергетический проект следует реагировать с осторожностью. Юшков считает, что реальный запуск подводных газопроводов ударит по позициям американских производителей СПГ в Евросоюзе.
"Нужно аккуратно относиться к информации, что США якобы ведут переговоры о запуске „Северного потока“. В интересах Вашингтона, напротив, пытаться выдавить нас с европейского рынка газа", — сказал эксперт.
В публикации сказано, что с начала 2010-х годов из-за "сланцевой революции" Соединенные Штаты превратились из крупнейшего импортера газа в весомого экспортера. Россия на европейском рынке является мощным конкурентом.
По мнению Юшкова, одна только уцелевшая нитка "Северного потока" поставляет столько же топлива, сколько способны производить два завода СПГ в Штатах, поэтому непонятно, зачем американцам вообще это делать.
Эксперт полагает, что Вашингтон планирует использовать тему восстановления "Северных потоков" только для политического торга, в том числе и на переговорах по Украине. Юшков отметил, что это единственная рациональная причина, по которой Трамп может согласиться на восстановление "Северных потоков".
В начале апреля Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках"
Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела проблему в публикации "Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"
 
НовостиРоссияВашингтонСШАИгорь ЮшковДональд ТрампВладимир ПутинNord StreamФонд национальной энергетической безопасностиЕССеверный потокроссийский газэнергетика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски
13:03Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США
13:02Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа
13:00Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии. Главное на 13.00
12:56"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции
12:39"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков
12:31Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой
12:19Госдеп США поставит на Украину отмычки
12:08Пленный российский боец отказался оскорблять Путина
12:07Сербский министр обвинила USAID в поддержке протестов в стране
11:30СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области
10:58Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге
10:29Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа
10:22Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война"
10:00Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него
09:23Жильцов многоквартирного дома в ростовском Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации беспилотника
09:00Срыв ресурсной сделки, украинский след в нападении на ДПС в Чечне. Главное на Украине на утро 9 апреля
08:14Щит и меч Александра Святогорова. Легенда советской разведки против абвера и Моссада
08:04Главное за ночь 9 апреля
08:00Демократия во Львовском облсовете. Год 1990-й
Лента новостейМолния