https://ukraina.ru/20250409/severnye-potoki-nuzhny-trampu-dlya-torga-s-putinym---yushkov-1062404252.html

"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков

"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков - 09.04.2025 Украина.ру

"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков

Подводные газопроводы Nord Stream нужны президенту США Дональду Трампу только в качестве предмета торга на переговорах с Россией Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2025-04-09T12:39

2025-04-09T12:39

2025-04-09T12:39

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По мнению эксперта, сообщения в западных СМИ о желании главы Белого дома перезапустить российский энергетический проект следует реагировать с осторожностью. Юшков считает, что реальный запуск подводных газопроводов ударит по позициям американских производителей СПГ в Евросоюзе.В публикации сказано, что с начала 2010-х годов из-за "сланцевой революции" Соединенные Штаты превратились из крупнейшего импортера газа в весомого экспортера. Россия на европейском рынке является мощным конкурентом.По мнению Юшкова, одна только уцелевшая нитка "Северного потока" поставляет столько же топлива, сколько способны производить два завода СПГ в Штатах, поэтому непонятно, зачем американцам вообще это делать.Эксперт полагает, что Вашингтон планирует использовать тему восстановления "Северных потоков" только для политического торга, в том числе и на переговорах по Украине. Юшков отметил, что это единственная рациональная причина, по которой Трамп может согласиться на восстановление "Северных потоков".В начале апреля Захарова рассказала, какая правда всплывет наружу, если Запад признает теракт на "Северных потоках" Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела проблему в публикации "Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2"

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новости, россия, вашингтон, сша, игорь юшков, дональд трамп, владимир путин, nord stream , фонд национальной энергетической безопасности, ес, северный поток, российский газ, энергетика