https://ukraina.ru/20250409/osvobozhdenie-aleksandropolya-i-platsdarmy-v-sumskoy-oblasti-ermakov-rasskazal-pro-novye-uspekhi-vs-rf-1062393487.html

Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ

Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ - 09.04.2025 Украина.ру

Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ

Возле Красного Лимана ВС РФ освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой. В Сумской области российские военные создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-09T03:30

2025-04-09T03:30

2025-04-09T03:30

новости

россия

сумская область

плацдарм

сво

спецоперация

купянск

нью-йорк

наступление

украина

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Задача максимум в районе Великой Новоселки – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, войска смогут обрушить юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создать проблемы с Гуляйполе в Запорожье, рассказал военкор."События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер. Причем я не знаю, откуда киевский режим сможет перебросить туда войска, чтобы купировать эту угрозу, потому что везде началось наше серьезное движение", – подчеркнул Ермаков.Он добавил, что также войска продвигаются к югу и северу от Купянска. Возле Красного Лимана ВС РФ освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой, а этот участок стоял намертво после взятия Авдеевки, отметил журналист.Это означает, что российские войска будут двигаться к Константиновке. Даже под Херсоном у нас на островах есть продвижения, указал Ермаков."Я уже молчу про Сумскую область, где мы создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки, которые станут единым плацдармом шириной в 18 километров", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250408/1062388446.html

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