Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ - 09.04.2025 Украина.ру
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Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ
Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ - 09.04.2025 Украина.ру
Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ
Возле Красного Лимана ВС РФ освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой. В Сумской области российские военные создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-09T03:30
2025-04-09T03:30
новости
россия
сумская область
плацдарм
сво
спецоперация
купянск
нью-йорк
наступление
украина
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Задача максимум в районе Великой Новоселки – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, войска смогут обрушить юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создать проблемы с Гуляйполе в Запорожье, рассказал военкор."События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер. Причем я не знаю, откуда киевский режим сможет перебросить туда войска, чтобы купировать эту угрозу, потому что везде началось наше серьезное движение", – подчеркнул Ермаков.Он добавил, что также войска продвигаются к югу и северу от Купянска. Возле Красного Лимана ВС РФ освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой, а этот участок стоял намертво после взятия Авдеевки, отметил журналист.Это означает, что российские войска будут двигаться к Константиновке. Даже под Херсоном у нас на островах есть продвижения, указал Ермаков."Я уже молчу про Сумскую область, где мы создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки, которые станут единым плацдармом шириной в 18 километров", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250408/1062388446.html
россия
сумская область
купянск
нью-йорк
украина
великая новоселка
запорожье
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новости, россия, сумская область, плацдарм, сво, спецоперация, купянск, нью-йорк, наступление, украина, великая новоселка, гуляйполе, запорожье, донбасс, война, война на украине
Новости, Россия, Сумская область, плацдарм, СВО, Спецоперация, Купянск, Нью-Йорк, наступление, Украина, Великая Новоселка, Гуляйполе, Запорожье, Донбасс, война, война на Украине

Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ

03:30 09.04.2025
 
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Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Возле Красного Лимана ВС РФ освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой. В Сумской области российские военные создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Задача максимум в районе Великой Новоселки – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, войска смогут обрушить юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создать проблемы с Гуляйполе в Запорожье, рассказал военкор.
"События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер. Причем я не знаю, откуда киевский режим сможет перебросить туда войска, чтобы купировать эту угрозу, потому что везде началось наше серьезное движение", – подчеркнул Ермаков.
Он добавил, что также войска продвигаются к югу и северу от Купянска. Возле Красного Лимана ВС РФ освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой, а этот участок стоял намертво после взятия Авдеевки, отметил журналист.
Это означает, что российские войска будут двигаться к Константиновке. Даже под Херсоном у нас на островах есть продвижения, указал Ермаков.
"Я уже молчу про Сумскую область, где мы создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки, которые станут единым плацдармом шириной в 18 километров", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вчера, 17:24
Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки ПселЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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