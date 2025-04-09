Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Возле Красного Лимана ВС РФ освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой. В Сумской области российские военные создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Задача максимум в районе Великой Новоселки – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, войска смогут обрушить юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создать проблемы с Гуляйполе в Запорожье, рассказал военкор.
"События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер. Причем я не знаю, откуда киевский режим сможет перебросить туда войска, чтобы купировать эту угрозу, потому что везде началось наше серьезное движение", – подчеркнул Ермаков.
Он добавил, что также войска продвигаются к югу и северу от Купянска. Возле Красного Лимана ВС РФ освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой, а этот участок стоял намертво после взятия Авдеевки, отметил журналист.
Это означает, что российские войска будут двигаться к Константиновке. Даже под Херсоном у нас на островах есть продвижения, указал Ермаков.
"Я уже молчу про Сумскую область, где мы создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки, которые станут единым плацдармом шириной в 18 километров", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
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