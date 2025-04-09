https://ukraina.ru/20250409/chrezvychaynoe-polozhenie-v-ssha-ischenko-rasskazal-pochemu-seychas-tramp-poshel-na-radikalnye-mery--1062409772.html
Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры
Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры - 09.04.2025 Украина.ру
Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры
Еще до объявления чрезвычайного положения Трамп говорил об этом из-за сложной политической и экономической ситуации в США. При этом он указывал на проблему миграции и расширяющегося кризиса в экономике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-09T19:30
2025-04-09T19:30
2025-04-09T19:30
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экономика
чрезвычайное положение
режим чрезвычайного положения
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Ранее Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, объяснив это необходимостью повысить конкурентоспособность американской экономики, защиты суверенитета и укрепления национальной безопасности. До этого он ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%.Такие шаги президента США не обусловлены тем, что Трамп боится чего-то не успеть. Сейчас весь Запад фактически живет в состоянии чрезвычайного положения, указал эксперт. И даже тот Запад, "который на самом деле Восток", добавил он." В Турции арестовывают мэра Стамбула, потому что он на президентских выборах переигрывает [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. В Румынии арестовывают кандидата, который побеждал на президентских выборах, запрещают ему баллотироваться. В Молдавии арестовывают главу Гагаузии. (...) То есть это общая тенденция", — подчеркнул Ищенко.Трамп еще до этого говорил о возможности введения чрезвычайного положения в США из-за сложной политической и экономической ситуации. Указывал на проблему миграции и расширяющегося кризиса в экономике, добавил он.Хотя Америка регулярно показывает экономический рост в 3%, 4% или 2% и чисто техническими способами удерживает доллар. Но если экономический рост в основном обеспечивается за счет биржевых спекуляций, то реальная экономика падает, резюмировал собеседник издания. Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250408/1062389706.html
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новости, сша, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, запад, экономика, чрезвычайное положение, режим чрезвычайного положения, эрдоган, турция, молдавия, румыния
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Запад, экономика, чрезвычайное положение, режим чрезвычайного положения, Эрдоган, Турция, Молдавия, Румыния
Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры
Еще до объявления чрезвычайного положения Трамп говорил об этом из-за сложной политической и экономической ситуации в США. При этом он указывал на проблему миграции и расширяющегося кризиса в экономике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко