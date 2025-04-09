https://ukraina.ru/20250409/chrezvychaynoe-polozhenie-v-ssha-ischenko-rasskazal-pochemu-seychas-tramp-poshel-na-radikalnye-mery--1062409772.html

Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры

Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры - 09.04.2025 Украина.ру

Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры

Еще до объявления чрезвычайного положения Трамп говорил об этом из-за сложной политической и экономической ситуации в США. При этом он указывал на проблему миграции и расширяющегося кризиса в экономике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-09T19:30

2025-04-09T19:30

2025-04-09T19:30

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чрезвычайное положение

режим чрезвычайного положения

эрдоган

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Ранее Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, объяснив это необходимостью повысить конкурентоспособность американской экономики, защиты суверенитета и укрепления национальной безопасности. До этого он ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%.Такие шаги президента США не обусловлены тем, что Трамп боится чего-то не успеть. Сейчас весь Запад фактически живет в состоянии чрезвычайного положения, указал эксперт. И даже тот Запад, "который на самом деле Восток", добавил он." В Турции арестовывают мэра Стамбула, потому что он на президентских выборах переигрывает [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. В Румынии арестовывают кандидата, который побеждал на президентских выборах, запрещают ему баллотироваться. В Молдавии арестовывают главу Гагаузии. (...) То есть это общая тенденция", — подчеркнул Ищенко.Трамп еще до этого говорил о возможности введения чрезвычайного положения в США из-за сложной политической и экономической ситуации. Указывал на проблему миграции и расширяющегося кризиса в экономике, добавил он.Хотя Америка регулярно показывает экономический рост в 3%, 4% или 2% и чисто техническими способами удерживает доллар. Но если экономический рост в основном обеспечивается за счет биржевых спекуляций, то реальная экономика падает, резюмировал собеседник издания. Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250408/1062389706.html

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новости, сша, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, запад, экономика, чрезвычайное положение, режим чрезвычайного положения, эрдоган, турция, молдавия, румыния