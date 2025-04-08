"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Многие из них месяц назад бежали из Суджи и до сих пор находятся в неведении о происходящем. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Потерпев серьезное поражение под Суджей и теряя небольшой участок прорыва в Краснояружском районе, ВСУ все же пытаются удерживать хотя бы малую часть территории РФ, рассказал эксперт.
"В частности, противник за минувшие сутки отправил "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе", – сообщил Алехин.
Он подчеркнул, что 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, часть подразделений которой обязали удерживать позиции в приграничье, неслучайно прозвали "бригада-призрак".
Фактически от неё ничего не осталось — личный состав уничтожен, нет ни связи, ни общего руководства, уточнил собеседник Украина.ру.
"Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем", – рассказал Алехин.
Как рассказывают российские военные, многие попавшие в плен, уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждут подкрепления, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.