"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей - 08.04.2025 Украина.ру
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"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей
"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей - 08.04.2025 Украина.ру
"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей
Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Многие из них месяц назад бежали из Суджи и до сих пор находятся в неведении о происходящем. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-04-08T21:41
2025-04-08T21:41
новости
суджа
курская область
геннадий алехин
россия
война
война на украине
спецоперация
всу
украинская армия
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Потерпев серьезное поражение под Суджей и теряя небольшой участок прорыва в Краснояружском районе, ВСУ все же пытаются удерживать хотя бы малую часть территории РФ, рассказал эксперт.Он подчеркнул, что 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, часть подразделений которой обязали удерживать позиции в приграничье, неслучайно прозвали "бригада-призрак". Фактически от неё ничего не осталось — личный состав уничтожен, нет ни связи, ни общего руководства, уточнил собеседник Украина.ру."Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем", – рассказал Алехин.Как рассказывают российские военные, многие попавшие в плен, уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждут подкрепления, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250408/1062366350.html
суджа
курская область
россия
курск
краснояружский район
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новости, суджа, курская область, геннадий алехин, россия, война, война на украине, спецоперация, всу, украинская армия, курск, потери всу, краснояружский район
Новости, Суджа, Курская область, Геннадий Алехин, Россия, война, война на Украине, Спецоперация, ВСУ, украинская армия, Курск, потери ВСУ, Краснояружский район

"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей

21:41 08.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Многие из них месяц назад бежали из Суджи и до сих пор находятся в неведении о происходящем. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Потерпев серьезное поражение под Суджей и теряя небольшой участок прорыва в Краснояружском районе, ВСУ все же пытаются удерживать хотя бы малую часть территории РФ, рассказал эксперт.
"В частности, противник за минувшие сутки отправил "подкрепление" в район Олешни и Горналя – одну БМП с десантом в количестве восьми человек. Ударом российского fpv-дрона такая "подмога" была уничтожена на дальнем подступе", – сообщил Алехин.
Он подчеркнул, что 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, часть подразделений которой обязали удерживать позиции в приграничье, неслучайно прозвали "бригада-призрак".
Фактически от неё ничего не осталось — личный состав уничтожен, нет ни связи, ни общего руководства, уточнил собеседник Украина.ру.
"Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем", – рассказал Алехин.
Как рассказывают российские военные, многие попавшие в плен, уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждут подкрепления, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
12:53
Армия России освободила Гуево в Курской областиРоссийская войсковая группировка "Север" освободила Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
 
НовостиСуджаКурская областьГеннадий АлехинРоссиявойнавойна на УкраинеСпецоперацияВСУукраинская армияКурскпотери ВСУКраснояружский район
 
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Заголовок открываемого материала
21:41"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей
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