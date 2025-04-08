https://ukraina.ru/20250408/svyazi-net-lichnyy-sostav-unichtozhen-alekhin-rasskazal-chto-ostalos-ot-82-y-brigady-vsu-pod-sudzhey-1062393138.html

"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей

"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей - 08.04.2025 Украина.ру

"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей

Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Многие из них месяц назад бежали из Суджи и до сих пор находятся в неведении о происходящем. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-04-08T21:41

2025-04-08T21:41

2025-04-08T21:41

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геннадий алехин

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всу

украинская армия

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Потерпев серьезное поражение под Суджей и теряя небольшой участок прорыва в Краснояружском районе, ВСУ все же пытаются удерживать хотя бы малую часть территории РФ, рассказал эксперт.Он подчеркнул, что 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, часть подразделений которой обязали удерживать позиции в приграничье, неслучайно прозвали "бригада-призрак". Фактически от неё ничего не осталось — личный состав уничтожен, нет ни связи, ни общего руководства, уточнил собеседник Украина.ру."Сейчас в лесах Курской области бродят разрозненные группы украинских солдат. Эти "партизаны", которые месяц назад бежали из Суджи, до сих пор находятся в неведении о происходящем", – рассказал Алехин.Как рассказывают российские военные, многие попавшие в плен, уверены, что Суджанский район находится под контролем ВСУ и ждут подкрепления, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250408/1062366350.html

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