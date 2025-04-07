https://ukraina.ru/20250407/1062324441.html

"Старый и упертый": политолог раскрыл, почему люди в окружении Трампа боятся критиковать его эскапады

"Старый и упертый": политолог раскрыл, почему люди в окружении Трампа боятся критиковать его эскапады - 07.04.2025 Украина.ру

"Старый и упертый": политолог раскрыл, почему люди в окружении Трампа боятся критиковать его эскапады

Всего начинания Трампа с Гренландией, Канадой, Панамским каналом и Украиной закончились ничем. Его в той или иной форме "отовсюду послали". Внешнеполитические "эскапады" президента США говорят о том, что он не понимает систему международных отношений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист и политолог Алексей Зубец

2025-04-07T04:11

2025-04-07T04:11

2025-04-07T04:11

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экономика

международные отношения

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Ранее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По словам президента США, эти меры необходимы, чтобы восстановить американскую экономику, которую якобы "грабили другие страны".По мнению политолога, безусловно, здесь Трамп действует из лучших побуждений для своей страны. Но дерзкие внешнеполитические "эскапады" американского президента говорят о том, что он не понимает, как устроена система международных отношений, указал собеседник издания.Как бы там ни было, Трамп – человек "старый и упертый", считает Зубец. В его окружении есть умные люди вроде бизнесмена Илона Маска, но есть версия, что они не критикуют американского президента просто потому, что не хотят потерять работу, отметил он.Политолог добавил, что вводом пошлин Трамп "заварил кашу, последствий которой до конца не понимает". Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс, указал Зубец."Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет", — напомнил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной" на сайте Украина.ру.Также о словах и поступках американского президента — в материале Владимира Скачко: Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине.

https://ukraina.ru/20250404/1062283482.html

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новости, украина, канада, сша, дональд трамп, алексей зубец, илон маск, пошлина, экономика, международные отношения, торговля, ковид, последствия