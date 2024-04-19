Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС - 19.04.2024 Украина.ру
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Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС
Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС - 19.04.2024 Украина.ру
Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский перешел от просьб к четким требованиям, каковых у главы киевского режима накопилось целых пять. Он обозначил их в ходе срочного заседания Совета Украина – НАТО в пятницу, 19 апреля
2024-04-19T18:50
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Зеленский признал, что российская армия имеет большее количество боеприпасов и оружия, чем ВСУ. ВС РФ также продолжает контролировать небо, а это несправедливо, сказал украинский лидер. Он агрессивно подчеркнул, что позиции на фронте и вся страна должны быть под постоянной защитой ПВО. С претензией он отметил, что украинская армия до сих пор не имеет дальнобойного оружия. Глава государства возмутился тем, что союзники "боятся своей силы". "Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", – добавил он. Среди прочего, Зеленский потребовал самолеты, чтобы "реально преодолеть российский воздушный флот" и "дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве" военной техники, указал он. Пятое требование президента – это скорость принятия решений. В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран альянса посчитали доступные системы ПВО и готовы предоставить часть из них Украине в ближайшее время.
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Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СВО, Украина-НАТО, ПВО, Спецоперация, военная помощь

Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС

18:50 19.04.2024 (обновлено: 18:51 19.04.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский перешел от просьб к четким требованиям, каковых у главы киевского режима накопилось целых пять. Он обозначил их в ходе срочного заседания Совета Украина – НАТО в пятницу, 19 апреля
Зеленский признал, что российская армия имеет большее количество боеприпасов и оружия, чем ВСУ. ВС РФ также продолжает контролировать небо, а это несправедливо, сказал украинский лидер.
Он агрессивно подчеркнул, что позиции на фронте и вся страна должны быть под постоянной защитой ПВО.
"Для обороны нам нужно еще семь "петриотов" или подобных систем ПВО, и это минимальное количество. Они могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Во-вторых, мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно наконец-то доставить на передовую", – сказал Зеленский.
С претензией он отметил, что украинская армия до сих пор не имеет дальнобойного оружия. Глава государства возмутился тем, что союзники "боятся своей силы".

"Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", – добавил он.

Среди прочего, Зеленский потребовал самолеты, чтобы "реально преодолеть российский воздушный флот" и "дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве" военной техники, указал он.
Пятое требование президента – это скорость принятия решений.
"Путина надо спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. (...) Выбор, действительно ли мы союзники", – манипулирует глава киевского режима.
В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран альянса посчитали доступные системы ПВО и готовы предоставить часть из них Украине в ближайшее время.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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