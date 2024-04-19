https://ukraina.ru/20240419/1054617395.html

Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС

Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС - 19.04.2024 Украина.ру

Зеленский опубликовал райдер: ПВО, дальнобойное оружие, так и не дошедший миллион снарядов от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский перешел от просьб к четким требованиям, каковых у главы киевского режима накопилось целых пять. Он обозначил их в ходе срочного заседания Совета Украина – НАТО в пятницу, 19 апреля

2024-04-19T18:50

2024-04-19T18:50

2024-04-19T18:51

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Зеленский признал, что российская армия имеет большее количество боеприпасов и оружия, чем ВСУ. ВС РФ также продолжает контролировать небо, а это несправедливо, сказал украинский лидер. Он агрессивно подчеркнул, что позиции на фронте и вся страна должны быть под постоянной защитой ПВО. С претензией он отметил, что украинская армия до сих пор не имеет дальнобойного оружия. Глава государства возмутился тем, что союзники "боятся своей силы". "Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", – добавил он. Среди прочего, Зеленский потребовал самолеты, чтобы "реально преодолеть российский воздушный флот" и "дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве" военной техники, указал он. Пятое требование президента – это скорость принятия решений. В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран альянса посчитали доступные системы ПВО и готовы предоставить часть из них Украине в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20240419/1054613576.html

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