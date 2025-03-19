"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направление можно перебросить Курскую группировку - 19.03.2025 Украина.ру
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"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направление можно перебросить Курскую группировку
"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направление можно перебросить Курскую группировку - 19.03.2025 Украина.ру
"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направление можно перебросить Курскую группировку
Если из Курской группировки войск хотя бы полк перебросить под Донецк, ее работу придется полностью перестраивать. Но если оставлять эту группировку под Суджей, если мы не пойдем дальше, то это тоже невыгодно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-03-19T05:30
2025-03-19T05:30
новости
донецк
суджа
сумская область
глухов
наступление
курск
вс рф
курская область
купянск
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По мнению эксперта, если ВС РФ не будут ничего делать в Сумской области, перетащить целиком в Донбасс Курскую группировку не получится, ее придется раздергивать по другим формированиям.Сейчас Курская группировка — это цельный и слаженный механизм с боевым взаимодействием и обустроенной логистикой, добавил он.Быстрее всего ее можно перебросить под Глухов через Рыльск, чтобы хотя бы обозначить прямую угрозу Киеву, указал он."Я бы пошел на Глухов прямо по трассе "Брянск — Киев" через Бачевск и Эсмань. В Эсмани когда-то был аэродром стратегической авиации. А если мы возьмем под контроль развилку между Березой и Глуховым, мы серьёзно нарушим противнику логистику на севере Украины" — указал Кутырь.Гипотетически, Курскую группировку войск можно перебросить и под Купянск, но дело в том, что у нас логистика работает медленнее, потому что ВСУ снабжаются по внутренним операционным линиям, а российские войска – по внешним, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Про другие интересные аспекты СВО – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250318/1061867605.html
донецк
суджа
сумская область
глухов
курск
курская область
купянск
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новости, донецк, суджа, сумская область, глухов, наступление, курск, вс рф, курская область, купянск, логистика, сво, спецоперация
Новости, Донецк, Суджа, Сумская область, Глухов, наступление, Курск, ВС РФ, Курская область, Купянск, логистика, СВО, Спецоперация

"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направление можно перебросить Курскую группировку

05:30 19.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если из Курской группировки войск хотя бы полк перебросить под Донецк, ее работу придется полностью перестраивать. Но если оставлять эту группировку под Суджей, если мы не пойдем дальше, то это тоже невыгодно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
По мнению эксперта, если ВС РФ не будут ничего делать в Сумской области, перетащить целиком в Донбасс Курскую группировку не получится, ее придется раздергивать по другим формированиям.
Сейчас Курская группировка — это цельный и слаженный механизм с боевым взаимодействием и обустроенной логистикой, добавил он.
"Если мы оттуда хотя бы полк перебросим под Донецк, работу группировку предстоит полностью перестраивать. Но, если оставлять эту группировку под Суджей, если мы не пойдем дальше, тоже невыгодно", — подчеркнул Кутырь.
Быстрее всего ее можно перебросить под Глухов через Рыльск, чтобы хотя бы обозначить прямую угрозу Киеву, указал он.
"Я бы пошел на Глухов прямо по трассе "Брянск — Киев" через Бачевск и Эсмань. В Эсмани когда-то был аэродром стратегической авиации. А если мы возьмем под контроль развилку между Березой и Глуховым, мы серьёзно нарушим противнику логистику на севере Украины" — указал Кутырь.
Гипотетически, Курскую группировку войск можно перебросить и под Купянск, но дело в том, что у нас логистика работает медленнее, потому что ВСУ снабжаются по внутренним операционным линиям, а российские войска – по внешним, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Про другие интересные аспекты СВО – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вчера, 11:57
"Мы уже войну проиграли". Что говорят на Украине о ситуации в стране и перспективах перемирия В украинском обществе последнее время активнее стали обсуждать две темы: перспективы перемирия и усиление "бусификации", хотя одно как бы противоречит другому
 
НовостиДонецкСуджаСумская областьГлуховнаступлениеКурскВС РФКурская областьКупянсклогистикаСВОСпецоперация
 
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