Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
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Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
Военнослужащие ВСУ оставили российским бойцам в Курской области наилучшие образцы своего вооружения. Об этом 14 марта изданию Forbes заявил обозреватель Дэвид Экс
2025-03-14T10:14
2025-03-14T10:20
новости
курская область
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потери всу
вс рф
военная техника
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Экс отметил, что в список брошенной украинскими военными военной техники вошли, в частности, танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубица M-777.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол в регионе. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контртеррористическая операция по освобождению Курской области находится в заключительной стадии. Отмечалось также, что в рядах украинских солдат и офицеров после провала в Курской области царит хаос. Как подчеркивал военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные пророссийского подполья, командование ВСУ перебрасывает резервы из Одесской и Житомирской областей, чтобы хоть как-то попытаться противодействовать продвижению российских бойцов.Подробнее о том, что еще успело произойти за утро пятницы, 14 марта, — в публикации Срок годности украинца, "но есть нюансы".
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новости, курская область, россия, всу, потери всу, вс рф, военная техника
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, военная техника

Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области

10:14 14.03.2025 (обновлено: 10:20 14.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Военнослужащие ВСУ оставили российским бойцам в Курской области наилучшие образцы своего вооружения. Об этом 14 марта изданию Forbes заявил обозреватель Дэвид Экс
"В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины", — рассказал он в публикации.
Экс отметил, что в список брошенной украинскими военными военной техники вошли, в частности, танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубица M-777.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол в регионе. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контртеррористическая операция по освобождению Курской области находится в заключительной стадии.
Отмечалось также, что в рядах украинских солдат и офицеров после провала в Курской области царит хаос. Как подчеркивал военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные пророссийского подполья, командование ВСУ перебрасывает резервы из Одесской и Житомирской областей, чтобы хоть как-то попытаться противодействовать продвижению российских бойцов.
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Подробнее о том, что еще успело произойти за утро пятницы, 14 марта, — в публикации Срок годности украинца, "но есть нюансы".
 
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