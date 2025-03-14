https://ukraina.ru/20250314/1061794627.html
Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
Военнослужащие ВСУ оставили российским бойцам в Курской области наилучшие образцы своего вооружения. Об этом 14 марта изданию Forbes заявил обозреватель Дэвид Экс
2025-03-14T10:14
2025-03-14T10:14
2025-03-14T10:20
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Экс отметил, что в список брошенной украинскими военными военной техники вошли, в частности, танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубица M-777.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол в регионе. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контртеррористическая операция по освобождению Курской области находится в заключительной стадии. Отмечалось также, что в рядах украинских солдат и офицеров после провала в Курской области царит хаос. Как подчеркивал военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные пророссийского подполья, командование ВСУ перебрасывает резервы из Одесской и Житомирской областей, чтобы хоть как-то попытаться противодействовать продвижению российских бойцов.Подробнее о том, что еще успело произойти за утро пятницы, 14 марта, — в публикации Срок годности украинца, "но есть нюансы".
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новости, курская область, россия, всу, потери всу, вс рф, военная техника
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, военная техника
Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
10:14 14.03.2025 (обновлено: 10:20 14.03.2025)
Военнослужащие ВСУ оставили российским бойцам в Курской области наилучшие образцы своего вооружения. Об этом 14 марта изданию Forbes заявил обозреватель Дэвид Экс