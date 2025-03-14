https://ukraina.ru/20250314/1061794627.html

Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области

Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру

Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области

Военнослужащие ВСУ оставили российским бойцам в Курской области наилучшие образцы своего вооружения. Об этом 14 марта изданию Forbes заявил обозреватель Дэвид Экс

2025-03-14T10:14

2025-03-14T10:14

2025-03-14T10:20

новости

курская область

россия

всу

потери всу

вс рф

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061764517_0:27:3232:1844_1920x0_80_0_0_7d62e60b5d3dbf2c67043bcfec8a19bd.jpg

Экс отметил, что в список брошенной украинскими военными военной техники вошли, в частности, танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубица M-777.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол в регионе. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контртеррористическая операция по освобождению Курской области находится в заключительной стадии. Отмечалось также, что в рядах украинских солдат и офицеров после провала в Курской области царит хаос. Как подчеркивал военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные пророссийского подполья, командование ВСУ перебрасывает резервы из Одесской и Житомирской областей, чтобы хоть как-то попытаться противодействовать продвижению российских бойцов.Подробнее о том, что еще успело произойти за утро пятницы, 14 марта, — в публикации Срок годности украинца, "но есть нюансы".

https://ukraina.ru/20250313/1061762957.html

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, всу, потери всу, вс рф, военная техника