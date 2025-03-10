https://ukraina.ru/20250310/1061626521.html

"Русские идут, они везде": Федоров о том, почему обращение Макрона было похоже на "приступ истерии"

"Русские идут, они везде": Федоров о том, почему обращение Макрона было похоже на "приступ истерии" - 10.03.2025 Украина.ру

"Русские идут, они везде": Федоров о том, почему обращение Макрона было похоже на "приступ истерии"

Обращение Макрона к нации — было похоже на "приступ безумия или истерии". Очень печально, что французский лидер дошёл до такой стадии, где "степень вранья и ненависти к России просто зашкаливает". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров

2025-03-10T05:00

2025-03-10T05:00

2025-03-10T05:00

новости

франция

россия

париж

эммануэль макрон

угроза

обращение

европа

сергей федоров

ненависть

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Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выступил с обращением к нации, в котором заявил, что соберёт в Париже совещание командующих генеральных штабов армий тех европейских стран, которые готовы "обеспечить безопасность Украины".По словам эксперта, обращение Макрона — это "приступ безумия или истерии", по другому это не назовешь. Очень печально, что французский лидер дошёл до такой стадии, где "степень вранья и ненависти к России просто зашкаливает", отметил он.Он отметил, что как правило, серьезным политикам свойственно какое-то чувство реальности, умение анализировать. По словам Федорова, есть ощущение, что "человек просто сорвался и его понесло". Из обращения Макрона следует, что "агрессивность России не имеет границ, она везде: и на земле, и в воздухе, и под водой — везде Россия им угрожает", отметил Федоров. "Это можно сравнить только с тем, как американский генерал или министр обороны в момент маккартизма выпрыгнул бы из окна — из серии "русские идут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250305/1061568586.html

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россия

париж

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новости, франция, россия, париж, эммануэль макрон, угроза, обращение, европа, сергей федоров, ненависть