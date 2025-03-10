"Русские идут, они везде": Федоров о том, почему обращение Макрона было похоже на "приступ истерии"
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Обращение Макрона к нации — было похоже на "приступ безумия или истерии". Очень печально, что французский лидер дошёл до такой стадии, где "степень вранья и ненависти к России просто зашкаливает". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выступил с обращением к нации, в котором заявил, что соберёт в Париже совещание командующих генеральных штабов армий тех европейских стран, которые готовы "обеспечить безопасность Украины".
По словам эксперта, обращение Макрона — это "приступ безумия или истерии", по другому это не назовешь. Очень печально, что французский лидер дошёл до такой стадии, где "степень вранья и ненависти к России просто зашкаливает", отметил он.
"Мы просто экзистенциальная угроза. Мы угрожаем Европе и Франции. А значит надо срочно затягивать пояса, вооружаться — родина в опасности. Давайте все чуть ли не под ружьё вставайте", — подчеркнул Федоров.
Он отметил, что как правило, серьезным политикам свойственно какое-то чувство реальности, умение анализировать. По словам Федорова, есть ощущение, что "человек просто сорвался и его понесло".
Из обращения Макрона следует, что "агрессивность России не имеет границ, она везде: и на земле, и в воздухе, и под водой — везде Россия им угрожает", отметил Федоров.
"Это можно сравнить только с тем, как американский генерал или министр обороны в момент маккартизма выпрыгнул бы из окна — из серии "русские идут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.
5 марта, 19:30Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без StarlinkДистанционное зондирование земли — это недешевое удовольствие. Если вы хотите получать информацию по всей линии боевого соприкосновения в оперативном режиме, то должны привлечь для этого все частные компании, которые обладают необходимым орбитальным ресурсом. Но денег, которые выделяет сейчас Евросоюз Украине, будет для этого маловато.