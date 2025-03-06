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Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ

Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ - 06.03.2025 Украина.ру

Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ

Присутствие европейских военных контингентов на Украине создаст в регионе опасную ситуацию. Об этом в интервью "Известиям" заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

2025-03-06T11:45

2025-03-06T11:45

2025-03-06T11:45

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"Далеко не в первый раз в европейских столицах обсуждают возможную отправку военных контингентов на Украину. Однако до сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. К тому же едва ли население европейских стран, уставшее от нарастающих негативных явлений в экономике и социальной сфере, одобрит такое решение своих правительств", - сказал генсек ОДКБ.Он пояснил: такое решение дополнительно обременит налогоплательщиков даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут, например, выполнять полицейские или наблюдательные функции.Тасмагамбетов сообщил также, что при появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках, предусмотренных уставными документами организации и одобренных всеми государствами-членами.Причины, по которым лидеры Британии и Франции все чаще говорят о вводе на Украину своих миротворцев рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Саммит кошмаров или курс на оборону: ЕС определяется, как воевать дальше

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новости, украина, британия, франция, одкб, ес, сво, нато, военная помощь, военная эскалация, восточная европа