Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ - 06.03.2025 Украина.ру
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Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ
Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ - 06.03.2025 Украина.ру
Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ
Присутствие европейских военных контингентов на Украине создаст в регионе опасную ситуацию. Об этом в интервью "Известиям" заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
2025-03-06T11:45
2025-03-06T11:45
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"Далеко не в первый раз в европейских столицах обсуждают возможную отправку военных контингентов на Украину. Однако до сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. К тому же едва ли население европейских стран, уставшее от нарастающих негативных явлений в экономике и социальной сфере, одобрит такое решение своих правительств", - сказал генсек ОДКБ.Он пояснил: такое решение дополнительно обременит налогоплательщиков даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут, например, выполнять полицейские или наблюдательные функции.Тасмагамбетов сообщил также, что при появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках, предусмотренных уставными документами организации и одобренных всеми государствами-членами.Причины, по которым лидеры Британии и Франции все чаще говорят о вводе на Украину своих миротворцев рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Саммит кошмаров или курс на оборону: ЕС определяется, как воевать дальше
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новости, украина, британия, франция, одкб, ес, сво, нато, военная помощь, военная эскалация, восточная европа
Новости, Украина, Британия, Франция, ОДКБ, ЕС, СВО, НАТО, военная помощь, военная эскалация, Восточная Европа

Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ

11:45 06.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Присутствие европейских военных контингентов на Украине создаст в регионе опасную ситуацию. Об этом в интервью "Известиям" заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
"Далеко не в первый раз в европейских столицах обсуждают возможную отправку военных контингентов на Украину. Однако до сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. К тому же едва ли население европейских стран, уставшее от нарастающих негативных явлений в экономике и социальной сфере, одобрит такое решение своих правительств", - сказал генсек ОДКБ.
Он пояснил: такое решение дополнительно обременит налогоплательщиков даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут, например, выполнять полицейские или наблюдательные функции.
Тасмагамбетов сообщил также, что при появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках, предусмотренных уставными документами организации и одобренных всеми государствами-членами.
Причины, по которым лидеры Британии и Франции все чаще говорят о вводе на Украину своих миротворцев рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Саммит кошмаров или курс на оборону: ЕС определяется, как воевать дальше
 
НовостиУкраинаБританияФранцияОДКБЕССВОНАТОвоенная помощьвоенная эскалацияВосточная Европа
 
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