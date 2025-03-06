https://ukraina.ru/20250306/1061578608.html

Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи

Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи - 06.03.2025 Украина.ру

Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи

Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов. Речь идет о сумме примерно в два миллиарда долларов, следует из обнародованных документах суда. Решение принято четырьмя голосами из пяти

2025-03-06T10:22

2025-03-06T10:22

2025-03-06T10:30

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Ранее Трамп не раз критиковал Агентство США по международному развитию (USAID), обвиняя его в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В итоге Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал организации, что повлекло за собой судебные разбирательства.Пару дней назад также стало известно, что Трамп заморозил и военные поставки Киеву. Американская газета Wall Street Journal уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам: У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине.В то же время советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон продвинутся в переговорах и укрепят доверие между собой: "Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США.Интересно, что несколько недель назад администрацию Трампа уже обязывали в судебном порядке возобновить иностранную помощь. Истцы тогда мотивировали свое требование тем, что заморозка нарушает федеральный закон США. Однако американские журналисты констатировали, что власти США уже игнорировали судебное постановление примерно двухнедельной давности об ослаблении заморозки финансирования других стран.

https://ukraina.ru/20250226/1061371714.html

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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, верховный суд, военная помощь