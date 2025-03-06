Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи - 06.03.2025 Украина.ру
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Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи
Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи - 06.03.2025 Украина.ру
Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи
Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов. Речь идет о сумме примерно в два миллиарда долларов, следует из обнародованных документах суда. Решение принято четырьмя голосами из пяти
2025-03-06T10:22
2025-03-06T10:30
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украина
дональд трамп
владимир зеленский
верховный суд
военная помощь
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Ранее Трамп не раз критиковал Агентство США по международному развитию (USAID), обвиняя его в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В итоге Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал организации, что повлекло за собой судебные разбирательства.Пару дней назад также стало известно, что Трамп заморозил и военные поставки Киеву. Американская газета Wall Street Journal уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам: У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине.В то же время советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон продвинутся в переговорах и укрепят доверие между собой: "Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США.Интересно, что несколько недель назад администрацию Трампа уже обязывали в судебном порядке возобновить иностранную помощь. Истцы тогда мотивировали свое требование тем, что заморозка нарушает федеральный закон США. Однако американские журналисты констатировали, что власти США уже игнорировали судебное постановление примерно двухнедельной давности об ослаблении заморозки финансирования других стран.
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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, верховный суд, военная помощь
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховный Суд, военная помощь

Два миллиарда в урну: Верховный суд США отклонил запрос о приостановке выплат иностранной помощи

10:22 06.03.2025 (обновлено: 10:30 06.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Smash the Iron Cage
- РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© commons.wikimedia.org / Smash the Iron Cage
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Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат иностранным партнерам в рамках ранее заключенных контрактов. Речь идет о сумме примерно в два миллиарда долларов, следует из обнародованных документах суда. Решение принято четырьмя голосами из пяти

"Может ли один окружной судья, вероятно, не имеющий юрисдикции, безгранично распоряжаться двумя миллиардами долларов налогоплательщиков, которые, скорее всего, будут потеряны навсегда? Ответ должен быть категорическим "нет". Но большинство судей Верховного суда, похоже, думают иначе. Я поражен", - прокомментировал решение коллег судья Сэмюэл Алито.

Ранее Трамп не раз критиковал Агентство США по международному развитию (USAID), обвиняя его в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В итоге Белый дом приостановил выплаты подрядчикам и сократил персонал организации, что повлекло за собой судебные разбирательства.
Пару дней назад также стало известно, что Трамп заморозил и военные поставки Киеву. Американская газета Wall Street Journal уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам: У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине.
В то же время советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон продвинутся в переговорах и укрепят доверие между собой: "Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США.
Интересно, что несколько недель назад администрацию Трампа уже обязывали в судебном порядке возобновить иностранную помощь. Истцы тогда мотивировали свое требование тем, что заморозка нарушает федеральный закон США. Однако американские журналисты констатировали, что власти США уже игнорировали судебное постановление примерно двухнедельной давности об ослаблении заморозки финансирования других стран.
26 февраля, 15:17
Суд обязал администрацию Трампа спонсировать КиевСуд дал действующей власти США менее двух дней на возобновление иностранной помощи. Об этом 26 февраля сообщило американское информагентство Associated Press (АР)
 
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