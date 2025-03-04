https://ukraina.ru/20250304/1061526725.html

Европейское (недо)разумение. Что делать, когда не хочешь признаваться, кто виноват

Европейское (недо)разумение. Что делать, когда не хочешь признаваться, кто виноват - 04.03.2025 Украина.ру

Европейское (недо)разумение. Что делать, когда не хочешь признаваться, кто виноват

В Европе смятение. Не штурм и натиск, как того хочет Зеленский, а робкое блеяние по поводу того, что "Мы усилим нашу поддержку, чтобы Украина смогла и дальше давать отпор агрессору" (Кая Каллас) или вкрадчивое стармерско-макроновское "с Трампом надо мириться".

2025-03-04T16:24

2025-03-04T16:24

2025-03-04T16:54

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Беда пришла, откуда ждали. Откуда ее звали и тащили всеми возможными путями – ездили по очереди к Трампу, упрашивали его отказаться от собственных обещаний (что было предсказуемо невозможно), призывали, обнадеживали Зеленского, что вот он и есть тот самый настоящий воин света и главный защитник Европы от русских орд (что было предсказуемо воспринято как истина). И когда все срослось, когда Трамп не отказался, а Зеленский истинно, поверив в свою звезду, повел себя как воин "полусвета", всё вдруг оборвалось и полетело в политические тартарары. То есть все произошло именно так как и должно было произойти и теперь те, кто это все в Европе поддерживал и подготавливал оказались, на поверхностный взгляд, в полной и невероятной растерянности – как быть и что делать, если не знаешь кто виноват?Европейскими начальниками была разыграна двухходовка. Раз Трамп такой борзый и хочет прихватить Гренландию с Канадой и с Путиным помириться, надо его успокоить и немного притормозить. Поэтому был подготовлен в качестве такого политического снаряда Зеленский - с ним подписали (Стармер, Великобритания) договор на сто лет ( премьер так и не ответил на сакраментальный вопрос, почему не на тысячу?), в очередной раз он был взбодрен Макроном (Франция) и укреплен обещаниями ЕС (Урсула дер Ляйен) и 28 февраля, в последний день зимы, разразился вполне предсказуемый скандал. Зеленский оскорблял Трампа, Трамп оскорблял Зеленского, походя досталось и Вэнсу - его хоть только шёпотом матом крыли, хотя, надо отдать должное Вэнсу, он за словом в карман не лез... .Вопрос: А что должно было получиться в результате всех этих манипуляций? Если нечто плавает как утка, крякает как утка и выглядит как утка, так оно скорее всего и есть утка. В том смысле, что если вы все делали, то что делали, то и получили то, что должны были получить – США не хочет помогать Украине, теперь тем более. Ни деньгами, ни оружием. Правда, попутно выясняется, что все обещания ЕС и Великобритании, а так же примкнувшим к ним Турции и Канады ничего не стоят. Людей послать, как было обещано, на Украину не получается – какие-нибудь жалкие 10-15 тысяч, которых и тех с трудом наскребут во Франции, Великобритании и Германии (Польша благоразумно уже отказалась от своего участия в этом пункте плана) ситуацию не спасут. Денег пообещали (Макрон и Урсула) – сотни миллиардов, но источников, откуда они появятся, понятное дело, не назвали (а получается, кроме российских ЗВР взять их не откуда, многие даже враги России по своим соображениям не хотят их отдавать Украине). Оружия тоже нет, его надо закупать для Украины в США - а если американцы не будут продавать, то что делать? Англичане, правда обещают и деньги давать и оружие. Но известное дело, особенно, что касается англичан - обещать не значит не только не жениться, но даже после встречаться...Остается только идиотский (извините за грубость, но иначе его не назовешь) проект некоего месячного перемирия – на море, в воздухе и в энергетике – типа в течение месяца не вести военных действий на море (где их и нет), в воздухе (то есть беспилотникам не летать и бомбардировщикам тоже), ну и не бить ракетами по объектам теплоэнергетики. А солдаты в окопах, так и быть, пусть пока в этом месяц друг в друга стреляют.Что должно за этот месяц измениться, непонятно. Хотя понятно, что при нынешнем темпе движения на фронте это "месячное перемирие" интересно может быть только Украине, а никак не России. А договариваться надо с Россией, но об этом в Париже, Лондоне и Брюсселе впопыхах как-то совсем забыли. А что Россия на такой кульбит явно не пойдет, как говорится, к бабке не ходи. В общем, тоже чисто словесная и потому пустая затея.Таким образом возникает несколько версий произошедшего европейского недоразумения (к чему, повторюсь старательно готовили европейские политики и Трампа, и Зеленского).1. Они настолько наивны, что не представляли себе последствий ими же организованной акции протеста, настраивая против Трампа Зеленского. Нет, это не подходит. Эти люди съели всех политических собак в округе и не могут быть наивными по определению.2. Они не думали, что Зеленский себя поведет так, как он повел. Думали, что он будет сопротивляться, а не хамить. И это не подходит. Они за шесть лет знакомства с ним прекрасно его изучили и не могли не понимать, что актер, играющий свою роль, всегда, если он, конечно, профессиональный актер, а не дилетант, работает по заранее написанному сценарию и если отступает от него, то в деталях, а не в главном. А Зеленский в этом деле явно не дилетант и играл то, что ему прописали в Брюсселе, Лондоне и Париже.3. Они действительно готовили Антитрамповскую коалицию и будут участвовать в войне против России всеми своими силами и средствами. Это самое глупое объяснение из всех трех, потому что, во-первых, эти политики хорошо знают свои возможности (как и с каждым днем тающие возможности Зеленского) и вряд ли вели к тому дело, чтобы, добившись противостояния Трампу и его команде "вдруг обнаружить", что у них нет всего необходимого (личного состава, денег и оружия), чтобы обеспечить победу Зеленского.4. Таким образом, остается последнее объяснение - самое вероятное и самое замысловатое – всё не то, чем кажется. Европа долго и упорно вела миллионы налогоплательщиков на войну с Россией, уверяя их, что может не только на фронте, но и в экономике задушить Россию. Надо только немного потерпеть. Когда из этого ничего не получилось, оставалась надежда на мощный ВПК США и их безразмерный бюджет. Теперь, когда США отпадает, начинается поиск выхода из той ситуации, когда нужно что-то делать, чтобы сохранить лицо и при этом найти виновного, а на самом деле отвести обвинения от себя, то есть не признаваться своим избирателями-налогоплательщикам в политическом обмане и расточительстве.Лучшей фигуры, чем Трамп, неврастеник, человек-шоу, политик, хоть и вышедший на второй свой президентский срок, но все же в сравнении с европейской политической элитой куда менее опытный и менее хитроумный, не найти.Зато своим избирателям всегда можно сказать, это не мы вас обманывали, угрожая Россией и выманивая у вас на бессмысленную с ней войну деньги, а Трамп, который просто не дал нам победить "агрессора".Объяснение, конечно, хлипкое, но в реальную войну с Россией никто в Европе вступать кроме нынешней власти Украины не хочет (не может), а как-то объяснить свое неумное и расточительное в прошлом поведение и при этом не брать на себя вину, надо. А что же в этой ситуации будет с Зеленским, в европейских политических кабинетах никого не волнует. Его будущее - для них интересно только в виде иконы "борца с российской агрессией". Для этого, правда, надо его сначала убить. Но это уже как получится.О том, что произошло с Трампом - в статье Павла Котова "Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что"

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россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, европа, ес, впк, мнения