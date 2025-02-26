Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля - 26.02.2025 Украина.ру
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Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля
Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля - 26.02.2025 Украина.ру
Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля
За ночь со вторника на среду, 26 февраля, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 128 БПЛА Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточняя, что большинство дронов пытались атаковать Краснодарский край
2025-02-26T12:19
2025-02-26T12:19
новости
краснодарский край
россия
кубань
анапа
туапсе
черное море
крым
вооруженные силы украины
дроны
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В публикации военного ведомства подчеркивается, что над Кубанью были перехвачены и уничтожены 83 БПЛА украинской армии. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Телеграм-канале писал о высокой вероятности, что беспилотники ВСУ "пойдут в обход Крыма в направлении Краснодарского края или Крымского моста".А около полуночи портал "Крымский мост: оперативная информация" поделился информацией, что движение автомобилей по мосту было перекрыто. Почти через два часа его возобновили.Чуть позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ в Кубани было повреждено три жилых дома. "Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал губернатор. Кроме того, по информации властей региона, ВСУ атаковали территории города Туапсе, Анапского и Темрюкского районов. Отмечается, что удар по приморскому городу стал самым массированным — очевидцы слышали не менее 40 взрывов. В небе над Черным морем в течение довольно продолжительного времени были видны яркие вспышки от работы средств ПВО."Это одна из самых масштабных атак ВСУ на город за все время", — говорится в сообщении Телеграм-канала Mash со ссылкой на местных жителей.Предполагалось, что целью украинских БПЛА мог стать местный морской порт, а также расположенный рядом с побережьем один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающий завод. Сергей Бойко — глава Туапсинского района — заявил, что в результате атаки в городе загорелся частный дом."Нахожусь на месте происшествия. Пожар потушен, пострадавших нет. Все службы работают в экстренном режиме. &lt;...&gt; Работа ПВО продолжается. Ни в коем случае не выкладывайте в социальных сетях и мессенджерах видео событий", — подчеркнул Бойко, обращаясь к местным жителям.Как отметил Кондратьев, в Темрюкском районе сбитыми обломками дронов были выбиты стекла в частном доме в станице Старотитаровской, которая расположена недалеко от Крымского моста. Помимо этого, сбитыми дронами повредило крышу одного домовладения в поселке таманского прибрежного поселка Стрелка. В то же время в селе Джигинка под Анапой обломки сбитого дрона упали рядом с частным домом, повредив хозяйственную постройку."Поручил главам каждого из муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества", — отметил Кондратьев.Позже пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку авиарейсов. И только несколько часов назад отправка рейсов была возобновлена. Между тем в поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника самолетного типа повредили газовую трубу и произошло возгорание. Об этом рассказали в Оперштабе края."На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет", — уточнили в представительстве региона. Между тем на почтах Часов Яра были замечены сотни военных ВСУ. О том, что они получают в "черных ящиках" — в публикации Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте
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новости, краснодарский край, россия, кубань, анапа, туапсе, черное море, крым, вооруженные силы украины, дроны, пво, бпла
Новости, краснодарский край, Россия, Кубань, Анапа, Туапсе, Черное море, Крым, Вооруженные силы Украины, дроны, ПВО, БПЛА

Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля

12:19 26.02.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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За ночь со вторника на среду, 26 февраля, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 128 БПЛА Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточняя, что большинство дронов пытались атаковать Краснодарский край
В публикации военного ведомства подчеркивается, что над Кубанью были перехвачены и уничтожены 83 БПЛА украинской армии. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Телеграм-канале писал о высокой вероятности, что беспилотники ВСУ "пойдут в обход Крыма в направлении Краснодарского края или Крымского моста".
А около полуночи портал "Крымский мост: оперативная информация" поделился информацией, что движение автомобилей по мосту было перекрыто. Почти через два часа его возобновили.
Чуть позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ в Кубани было повреждено три жилых дома.
"Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал губернатор.
Кроме того, по информации властей региона, ВСУ атаковали территории города Туапсе, Анапского и Темрюкского районов. Отмечается, что удар по приморскому городу стал самым массированным — очевидцы слышали не менее 40 взрывов. В небе над Черным морем в течение довольно продолжительного времени были видны яркие вспышки от работы средств ПВО.
"Это одна из самых масштабных атак ВСУ на город за все время", — говорится в сообщении Телеграм-канала Mash со ссылкой на местных жителей.
Предполагалось, что целью украинских БПЛА мог стать местный морской порт, а также расположенный рядом с побережьем один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающий завод. Сергей Бойко — глава Туапсинского района — заявил, что в результате атаки в городе загорелся частный дом.
"Нахожусь на месте происшествия. Пожар потушен, пострадавших нет. Все службы работают в экстренном режиме. <...> Работа ПВО продолжается. Ни в коем случае не выкладывайте в социальных сетях и мессенджерах видео событий", — подчеркнул Бойко, обращаясь к местным жителям.
Как отметил Кондратьев, в Темрюкском районе сбитыми обломками дронов были выбиты стекла в частном доме в станице Старотитаровской, которая расположена недалеко от Крымского моста. Помимо этого, сбитыми дронами повредило крышу одного домовладения в поселке таманского прибрежного поселка Стрелка. В то же время в селе Джигинка под Анапой обломки сбитого дрона упали рядом с частным домом, повредив хозяйственную постройку.
"Поручил главам каждого из муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества", — отметил Кондратьев.
Позже пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку авиарейсов. И только несколько часов назад отправка рейсов была возобновлена.
Между тем в поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника самолетного типа повредили газовую трубу и произошло возгорание. Об этом рассказали в Оперштабе края.
"На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет", — уточнили в представительстве региона.
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