https://ukraina.ru/20250226/1061364379.html

Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля

Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля - 26.02.2025 Украина.ру

Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля

За ночь со вторника на среду, 26 февраля, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 128 БПЛА Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточняя, что большинство дронов пытались атаковать Краснодарский край

2025-02-26T12:19

2025-02-26T12:19

2025-02-26T12:19

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В публикации военного ведомства подчеркивается, что над Кубанью были перехвачены и уничтожены 83 БПЛА украинской армии. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Телеграм-канале писал о высокой вероятности, что беспилотники ВСУ "пойдут в обход Крыма в направлении Краснодарского края или Крымского моста".А около полуночи портал "Крымский мост: оперативная информация" поделился информацией, что движение автомобилей по мосту было перекрыто. Почти через два часа его возобновили.Чуть позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ в Кубани было повреждено три жилых дома. "Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал губернатор. Кроме того, по информации властей региона, ВСУ атаковали территории города Туапсе, Анапского и Темрюкского районов. Отмечается, что удар по приморскому городу стал самым массированным — очевидцы слышали не менее 40 взрывов. В небе над Черным морем в течение довольно продолжительного времени были видны яркие вспышки от работы средств ПВО."Это одна из самых масштабных атак ВСУ на город за все время", — говорится в сообщении Телеграм-канала Mash со ссылкой на местных жителей.Предполагалось, что целью украинских БПЛА мог стать местный морской порт, а также расположенный рядом с побережьем один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающий завод. Сергей Бойко — глава Туапсинского района — заявил, что в результате атаки в городе загорелся частный дом."Нахожусь на месте происшествия. Пожар потушен, пострадавших нет. Все службы работают в экстренном режиме. <...> Работа ПВО продолжается. Ни в коем случае не выкладывайте в социальных сетях и мессенджерах видео событий", — подчеркнул Бойко, обращаясь к местным жителям.Как отметил Кондратьев, в Темрюкском районе сбитыми обломками дронов были выбиты стекла в частном доме в станице Старотитаровской, которая расположена недалеко от Крымского моста. Помимо этого, сбитыми дронами повредило крышу одного домовладения в поселке таманского прибрежного поселка Стрелка. В то же время в селе Джигинка под Анапой обломки сбитого дрона упали рядом с частным домом, повредив хозяйственную постройку."Поручил главам каждого из муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества", — отметил Кондратьев.Позже пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку авиарейсов. И только несколько часов назад отправка рейсов была возобновлена. Между тем в поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника самолетного типа повредили газовую трубу и произошло возгорание. Об этом рассказали в Оперштабе края."На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет", — уточнили в представительстве региона. Между тем на почтах Часов Яра были замечены сотни военных ВСУ. О том, что они получают в "черных ящиках" — в публикации Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте

https://ukraina.ru/20250226/1061364240.html

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новости, краснодарский край, россия, кубань, анапа, туапсе, черное море, крым, вооруженные силы украины, дроны, пво, бпла