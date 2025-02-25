https://ukraina.ru/20250225/1061332294.html

Отступление на рубеж Днепра более выгодно ВСУ, чем нападение на Брянскую область или Белоруссию – эксперт

Отступление на рубеж Днепра более выгодно ВСУ, чем нападение на Брянскую область или Белоруссию – эксперт - 25.02.2025 Украина.ру

Отступление на рубеж Днепра более выгодно ВСУ, чем нападение на Брянскую область или Белоруссию – эксперт

Нападение на Брянскую область – абсолютно безумный сценарий. Но если бы ВСУ попробовали его реализовать, то его целями было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-02-25T04:30

2025-02-25T04:30

2025-02-25T04:30

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Отступление украинской армии на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье, считает эксперт.Любые другие действия меньшего масштаба были бы повторением курской авантюры, считает он.Но в любом случае все закончилось бы невнятными действиями в приграничных районах и жестким ответом ВС РФ. В результате ВСУ будут вытеснены с севера Черниговской и Сумской областей, а от Чернигова открывается прямая дорога на Киев, указал эксперт."Сейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250223/1061296720.html

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новости, россия, белоруссия, брянская область, алексей анпилогов, дональд трамп, сумская область, черниговская область, сво, спецоперация, отступление