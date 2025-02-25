Отступление на рубеж Днепра более выгодно ВСУ, чем нападение на Брянскую область или Белоруссию – эксперт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Нападение на Брянскую область – абсолютно безумный сценарий. Но если бы ВСУ попробовали его реализовать, то его целями было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отступление украинской армии на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье, считает эксперт.
"Нападение на Брянскую область абсолютно безумный сценарий. Но если бы ВСУ попробовали его реализовать, то его целями было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии от России", – подчеркнул Анпилогов.
Любые другие действия меньшего масштаба были бы повторением курской авантюры, считает он.
Но в любом случае все закончилось бы невнятными действиями в приграничных районах и жестким ответом ВС РФ. В результате ВСУ будут вытеснены с севера Черниговской и Сумской областей, а от Чернигова открывается прямая дорога на Киев, указал эксперт.
"Сейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
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