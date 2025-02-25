https://ukraina.ru/20250225/1061316256.html

"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО

"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО - 25.02.2025 Украина.ру

"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО

Если Россия будет непоколебимо стоять на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может расстроить Трампа, и он откажется от решения украинского кризиса. То, что Россия получит гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО, будет важнее, чем взятие Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2025-02-25T05:30

2025-02-25T05:30

2025-02-25T05:30

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России нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Президент США — человек вдохновения и здесь необходимо проявить очень большую гибкость, считает политолог.Потому что, если Россия будет стоят непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может очень сильно расстроить Трампа, и он откажется от решения украинского кризиса, подчеркнул американист.В соцсетях идут дискуссии о том, что если Россия не возьмет Одессу, то якобы это будет ее "поражение". По мнению американиста, здесь нужно сделать акцент на другом. "Во-первых, Россия получает гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО. Я думаю, это важнее, чем взятие Одессы", — сказал политолог.Вайнер уточнил, что есть такие договора, которые не меняются, с четко прописанными пунктами. Например, как договор, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, по ограничению ядерных испытаний в космосе. Он работает десятилетиями, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.О том, как Зеленский выдвинул Трампу очередной ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061272155.html

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