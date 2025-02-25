"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО - 25.02.2025 Украина.ру
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"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО
"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО - 25.02.2025 Украина.ру
"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО
Если Россия будет непоколебимо стоять на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может расстроить Трампа, и он откажется от решения украинского кризиса. То, что Россия получит гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО, будет важнее, чем взятие Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2025-02-25T05:30
2025-02-25T05:30
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России нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Президент США — человек вдохновения и здесь необходимо проявить очень большую гибкость, считает политолог.Потому что, если Россия будет стоят непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может очень сильно расстроить Трампа, и он откажется от решения украинского кризиса, подчеркнул американист.В соцсетях идут дискуссии о том, что если Россия не возьмет Одессу, то якобы это будет ее "поражение". По мнению американиста, здесь нужно сделать акцент на другом. "Во-первых, Россия получает гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО. Я думаю, это важнее, чем взятие Одессы", — сказал политолог.Вайнер уточнил, что есть такие договора, которые не меняются, с четко прописанными пунктами. Например, как договор, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, по ограничению ядерных испытаний в космосе. Он работает десятилетиями, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.О том, как Зеленский выдвинул Трампу очередной ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, дональд трамп, грег вайнер, нато, ес, госгарантии, одесса, переговоры, рональд рейган, кризис, мид, сергей лавров, договор, мир
Новости, Россия, Украина, Запад, Дональд Трамп, Грег Вайнер, НАТО, ЕС, госгарантии, Одесса, переговоры, Рональд Рейган, кризис, МИД, Сергей Лавров, договор, мир

"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО

05:30 25.02.2025
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Если Россия будет непоколебимо стоять на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может расстроить Трампа, и он откажется от решения украинского кризиса. То, что Россия получит гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО, будет важнее, чем взятие Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
России нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Президент США — человек вдохновения и здесь необходимо проявить очень большую гибкость, считает политолог.
Потому что, если Россия будет стоят непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может очень сильно расстроить Трампа, и он откажется от решения украинского кризиса, подчеркнул американист.
"Российская дипломатия одна из самых лучших в мире. В России блестящий министр иностранных дел Сергей Лавров. Я думаю, что найдут какой-то вариант, позволяющий прийти к миру на Украине", — уверен Вайнер.
В соцсетях идут дискуссии о том, что если Россия не возьмет Одессу, то якобы это будет ее "поражение". По мнению американиста, здесь нужно сделать акцент на другом.
"Во-первых, Россия получает гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО. Я думаю, это важнее, чем взятие Одессы", — сказал политолог.
Вайнер уточнил, что есть такие договора, которые не меняются, с четко прописанными пунктами. Например, как договор, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, по ограничению ядерных испытаний в космосе. Он работает десятилетиями, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
О том, как Зеленский выдвинул Трампу очередной ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 07:00
Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России Скорее всего, нас ждут четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история, считает Кирилл Копылов – историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО
 
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