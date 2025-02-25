"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Если Россия будет непоколебимо стоять на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может расстроить Трампа, и он откажется от решения украинского кризиса. То, что Россия получит гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО, будет важнее, чем взятие Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
России нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Президент США — человек вдохновения и здесь необходимо проявить очень большую гибкость, считает политолог.
Потому что, если Россия будет стоят непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может очень сильно расстроить Трампа, и он откажется от решения украинского кризиса, подчеркнул американист.
"Российская дипломатия одна из самых лучших в мире. В России блестящий министр иностранных дел Сергей Лавров. Я думаю, что найдут какой-то вариант, позволяющий прийти к миру на Украине", — уверен Вайнер.
В соцсетях идут дискуссии о том, что если Россия не возьмет Одессу, то якобы это будет ее "поражение". По мнению американиста, здесь нужно сделать акцент на другом.
"Во-первых, Россия получает гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО. Я думаю, это важнее, чем взятие Одессы", — сказал политолог.
Вайнер уточнил, что есть такие договора, которые не меняются, с четко прописанными пунктами. Например, как договор, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, по ограничению ядерных испытаний в космосе. Он работает десятилетиями, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
О том, как Зеленский выдвинул Трампу очередной ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России Скорее всего, нас ждут четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история, считает Кирилл Копылов – историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО