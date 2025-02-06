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Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова

Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова - 06.02.2025 Украина.ру

Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова

Политика стран Запада направлена на продолжение убийства мирных граждан на Украине. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-02-06T19:09

2025-02-06T19:09

2025-02-06T19:09

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"Западные страны стремятся ни в коем случае не допустить прекращения боевых действий на Украине. Другими словами, они делают всё, чтобы продолжались убийства мирных граждан", - сказала Захарова.Она напомнила, что 1 февраля генсек НАТО Марк Рютте в интервью изданию Bild*, что "фронт движется в неправильном направлении". Генсек военно-политического блока призвал европейцев увеличить расходы на оборону и сделать всё, чтобы Россия не достигла своих целей.Затем, 3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет страны. До этого, 31 января премьер-министр Украины Шмыгаль объявил, что Киев в соответствии с соглашением о "100-летнем партнёрстве" с Британией рассчитывает получить от Лондона 2,5 млрд фунтов стерлингов на закупку систем ПВО и создание в стране ремонтных баз для западной военной техники.Она обратила внимание на незнание Шмыгалем украинской истории, равно как и главой министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми – истории Англии.Захарова также напомнила, что Лондон собирается передать киевскому режиму 2,5 млрд фунтов стерлингов на военные нужды. Швеция на днях также анонсировала выделение рекордного транша помощи ВСУ на сумму $1,2 млрд.Она также заметила, что украинские СМИ неоднократно отмечали стремление своих сограждан и иностранных дельцов поживиться на оружейных поставках для ВСУ. Захарова напомнила, что в 2024 году в 2024 году были обнаружены и изъяты более 6 тысяч единиц оружия, преимущественно стрелкового и ПТРК."В прошлом году у граждан Украины были конфискованы более 2,2 млн единиц боеприпасов. Вдумайтесь в эти цифры!", - сказала Захарова.Она обратила внимание на процветающий незаконный оборот взрывчатых веществ на Украине. В 2024 году было изъято более 7,2 тонн такой продукции.* выполняет функции иноагента на территории РоссииАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине

https://ukraina.ru/20250202/1060756245.html

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новости, украина, россия, британия, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, нато, bild, всу, сво, дипломатия, публичная дипломатия, дипломатические отношения, мид рф, мария захарова, запад