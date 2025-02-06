Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова - 06.02.2025 Украина.ру
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Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова
Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова - 06.02.2025 Украина.ру
Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова
Политика стран Запада направлена на продолжение убийства мирных граждан на Украине. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-06T19:09
2025-02-06T19:09
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"Западные страны стремятся ни в коем случае не допустить прекращения боевых действий на Украине. Другими словами, они делают всё, чтобы продолжались убийства мирных граждан", - сказала Захарова.Она напомнила, что 1 февраля генсек НАТО Марк Рютте в интервью изданию Bild*, что "фронт движется в неправильном направлении". Генсек военно-политического блока призвал европейцев увеличить расходы на оборону и сделать всё, чтобы Россия не достигла своих целей.Затем, 3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет страны. До этого, 31 января премьер-министр Украины Шмыгаль объявил, что Киев в соответствии с соглашением о "100-летнем партнёрстве" с Британией рассчитывает получить от Лондона 2,5 млрд фунтов стерлингов на закупку систем ПВО и создание в стране ремонтных баз для западной военной техники.Она обратила внимание на незнание Шмыгалем украинской истории, равно как и главой министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми – истории Англии.Захарова также напомнила, что Лондон собирается передать киевскому режиму 2,5 млрд фунтов стерлингов на военные нужды. Швеция на днях также анонсировала выделение рекордного транша помощи ВСУ на сумму $1,2 млрд.Она также заметила, что украинские СМИ неоднократно отмечали стремление своих сограждан и иностранных дельцов поживиться на оружейных поставках для ВСУ. Захарова напомнила, что в 2024 году в 2024 году были обнаружены и изъяты более 6 тысяч единиц оружия, преимущественно стрелкового и ПТРК."В прошлом году у граждан Украины были конфискованы более 2,2 млн единиц боеприпасов. Вдумайтесь в эти цифры!", - сказала Захарова.Она обратила внимание на процветающий незаконный оборот взрывчатых веществ на Украине. В 2024 году было изъято более 7,2 тонн такой продукции.* выполняет функции иноагента на территории РоссииАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине
https://ukraina.ru/20250202/1060756245.html
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Новости, Украина, Россия, Британия, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, НАТО, Bild, ВСУ, СВО, дипломатия, публичная дипломатия, дипломатические отношения, МИД РФ, Мария Захарова, Запад

Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова

19:09 06.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФестиваль новых медиа в Подмосковье
Фестиваль новых медиа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Политика стран Запада направлена на продолжение убийства мирных граждан на Украине. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западные страны стремятся ни в коем случае не допустить прекращения боевых действий на Украине. Другими словами, они делают всё, чтобы продолжались убийства мирных граждан", - сказала Захарова.
Она напомнила, что 1 февраля генсек НАТО Марк Рютте в интервью изданию Bild*, что "фронт движется в неправильном направлении". Генсек военно-политического блока призвал европейцев увеличить расходы на оборону и сделать всё, чтобы Россия не достигла своих целей.
- РИА Новости, 1920, 02.02.2025
2 февраля, 18:47
Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружитьсяЕвропа должна готовиться к войне с Россией, производя больше вооружений. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild* заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Затем, 3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет страны. До этого, 31 января премьер-министр Украины Шмыгаль объявил, что Киев в соответствии с соглашением о "100-летнем партнёрстве" с Британией рассчитывает получить от Лондона 2,5 млрд фунтов стерлингов на закупку систем ПВО и создание в стране ремонтных баз для западной военной техники.
"Почему договор о партнёрстве с Британией столетний? Как было заявлено британской стороной, "британско-украинскому партнёрству тысячи лет". Так и надо было тысячелетиями отсчитывать будущее, что так скромно-то – 100 лет?", - иронично заметила Захарова.
Она обратила внимание на незнание Шмыгалем украинской истории, равно как и главой министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми – истории Англии.
Рустем Умеров и Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
18:10
Прихильники и попередники – воруют все. Умеров заявил о роботизации ВСУМинистр обороны Украины Рустем Умеров, проходящий по уголовному делу о злоупотреблению властью, объявил о роботизации ВСУ ради сохранения жизней солдат. Учитывая коррупционный конфликт в министерстве, объявление более похоже на отчет об освоенных средствах
Захарова также напомнила, что Лондон собирается передать киевскому режиму 2,5 млрд фунтов стерлингов на военные нужды. Швеция на днях также анонсировала выделение рекордного транша помощи ВСУ на сумму $1,2 млрд.
"При этом неконтролируемая накачка Украины оружием способствует росту контрабанды вооружений за её пределы, - отметила официальный представитель МИД РФ.
Она также заметила, что украинские СМИ неоднократно отмечали стремление своих сограждан и иностранных дельцов поживиться на оружейных поставках для ВСУ. Захарова напомнила, что в 2024 году в 2024 году были обнаружены и изъяты более 6 тысяч единиц оружия, преимущественно стрелкового и ПТРК.
"В прошлом году у граждан Украины были конфискованы более 2,2 млн единиц боеприпасов. Вдумайтесь в эти цифры!", - сказала Захарова.
Она обратила внимание на процветающий незаконный оборот взрывчатых веществ на Украине. В 2024 году было изъято более 7,2 тонн такой продукции.
* выполняет функции иноагента на территории России
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине
 
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19:09Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова
18:49МИД РФ: Международная федерация хоккея снова расписалась в своей несостоятельности
18:12"Фактически объявление войны": посол России предостерег ЕС от отправки контингентов на Украину
18:10Прихильники и попередники – воруют все. Умеров заявил о роботизации ВСУ
18:00Контрнаступление в Курской области, "Миражи" у ВСУ. Итоги 6 февраля на Украине
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