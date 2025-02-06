Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - Захарова
Политика стран Запада направлена на продолжение убийства мирных граждан на Украине. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западные страны стремятся ни в коем случае не допустить прекращения боевых действий на Украине. Другими словами, они делают всё, чтобы продолжались убийства мирных граждан", - сказала Захарова.
Затем, 3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет страны. До этого, 31 января премьер-министр Украины Шмыгаль объявил, что Киев в соответствии с соглашением о "100-летнем партнёрстве" с Британией рассчитывает получить от Лондона 2,5 млрд фунтов стерлингов на закупку систем ПВО и создание в стране ремонтных баз для западной военной техники.
"Почему договор о партнёрстве с Британией столетний? Как было заявлено британской стороной, "британско-украинскому партнёрству тысячи лет". Так и надо было тысячелетиями отсчитывать будущее, что так скромно-то – 100 лет?", - иронично заметила Захарова.
Она обратила внимание на незнание Шмыгалем украинской истории, равно как и главой министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми – истории Англии.
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"При этом неконтролируемая накачка Украины оружием способствует росту контрабанды вооружений за её пределы, - отметила официальный представитель МИД РФ.
Она также заметила, что украинские СМИ неоднократно отмечали стремление своих сограждан и иностранных дельцов поживиться на оружейных поставках для ВСУ. Захарова напомнила, что в 2024 году в 2024 году были обнаружены и изъяты более 6 тысяч единиц оружия, преимущественно стрелкового и ПТРК.
"В прошлом году у граждан Украины были конфискованы более 2,2 млн единиц боеприпасов. Вдумайтесь в эти цифры!", - сказала Захарова.
Она обратила внимание на процветающий незаконный оборот взрывчатых веществ на Украине. В 2024 году было изъято более 7,2 тонн такой продукции.
* выполняет функции иноагента на территории России
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине