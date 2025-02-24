https://ukraina.ru/20250224/1061318961.html

Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мира

Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мира - 24.02.2025 Украина.ру

Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мира

Германия будет пылесосить по всему миру вооружение, поставленное ранее в другие страны, и отправлять на Украину. Среди танков это Leopard-2A4, 1А5, 2А6. Но вряд ли на Украину отправят новейшие Leopard-2A8. Это слишком дорогие танки, там слишком чувствительные технологии, не думаю, что немцы пойдут на такой риск.

2025-02-24T16:20

2025-02-24T16:20

2025-02-24T16:44

интервью

германия

украина

европа

фридрих мерц

олаф шольц

дональд трамп

бундестаг

украина.ру

российская газета

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Победу на досрочных парламентских выборах в Германии одержал оппозиционный блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС, "Союз") Фридриха Мерца. Его результат 28,6%. Второе и третье места поделили "Альтернатива для Германии" и Социал-демократическая партия (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца, набравшие 20,8% и 16,4% соответственно.- Тимофей, еще в декабре вы писали о том, что Германию ожидает приход нового фюрера, "который попытается, как в 40-ых снова повоевать с нами на украинской земле". Какими будут первые шаги Фридриха Мерца на посту канцлера?- Во-первых, ему надо будет сформировать коалицию и правительство. Выборы правительства и канцлера пройдут к Пасхе (20 апреля). Но не исключено, что переговоры могут затянуться до мая. До этого мы будем наблюдать нестабильность в немецкой политике, поскольку у власти будет находиться старой правительство, "хромые утки" во главе с Олафом Шольцем.Единственный вариант для Мерца это создать большую коалицию с СДПГ. Для этого надо набрать 315 плюс один голос. Проблемой будет подписание коалиционного соглашения, одним из пунктов которого будет поставка ракет Taurus на Украину. СДПГ сделала коньком своей предвыборной программы отказ Германии переходить последнюю черту к эскалации. А ХДС Мерца настроен на то, чтобы поставить все, что только есть у Германии.Остро будет стоять вопрос и о бюджете на 2025 год. Кризис в германии все ощутимее, налогов все меньше, что сказывается на доходах в бюджет. Таких проблем у Германии, которая помнит тучные и сытые годы, еще не было. Сейчас ситуация изменилась, поэтому проблем будет еще больше.- Следует ли ожидать кратного увеличения военных поставок Украине при Мерце, в том числе передачу киевскому режиму САУ Boxer и танков Panther KF51?- Немцы будут поставлять больше, но кратного увеличения не будет. Напомню, что в ранее согласованном бюджете на этот год Германия должна была выделить лишь 4 млрд евро, а это почти в два раза меньше, чем в 2024 году.Бюджет не был утвержден, поскольку СвДП, которая по итогам выборов не попала в бундестаг, вышла из состава коалиционного правительства. Теперь христианским демократам надо будет договариваться с социал-демократами. Новый оборонный бюджет будет увеличен, насколько, пока сказать сложно. Шли разговоры, что до 14 млрд евро. Говорят, что даже 700 млрд евро Европа готова консолидировано потратить на оборону.Германия будет пылесосить по всему миру вооружение, поставленное ранее в другие страны, и отправлять на Украину. Среди танков это Leopard-2A4, 1А5, 2А6. Но вряд ли на Украину отправят новейшие Leopard-2A8. Это слишком дорогие танки, там слишком чувствительные технологии, не думаю, что немцы пойдут на такой риск. Другие новейшие образцы немецкого военпрома, включая САУ Boxer, а также ракеты Taurus, будут поставляться, скорее, в гомеопатических дозах и не повлияют на ход СВО.Риторика и действия Трампа и его администрации в отношении Украины будут ужесточаться, поэтому немцам и другим европейцам некуда деваться. Они будут влезать в долги, пойдут на отмену правила долгового тормоза (ограничивает государственный дефицит до 0,35% от валового внутреннего продукта – ред.), занимать на внешних рынках и направлять эту помощь на Украину.- Вы пишите о том, что настоящим победителем парламентских выборов в ФРГ стала партия "Альтернатива для Германия", которая в два раза увеличила свое присутствие в Бундестаге. Повлияла ли на ее успех поддержка новой администрации США?- Нет, поддержка Илона Маска, наоборот, навредила "Альтернативе". В Германии не любят, когда кто-то управляет немецкой партией и пытается приручить ее элиту. Я прогнозировал, что АдГ наберет 22%, но ее реальный результат 20,8%. Эти два процента она недобрала из-за поддержки Илона Маска.Но они выгодоприобретатели номер один. В два раза увеличить свой результат в этот электоральный период не удалось никому. Хотя АдГ победители, они не смогут извлечь максимальную выгоду из своей победы. Никто с ними в коалицию вступать не собирается, но и игнорировать их уже не получится. Их голос в Бундестаге будет звучать громче. АдГ имеет потенциал для дальнейшего роста, потому что кризис в экономике продолжается. Правительство будет неустойчивым на фоне противостояния с Трампом, поэтому АдГ имеет все шансы улучшить свой рейтинг на следующих выборах. А они могут пройти не через четыре года, а через два, если мы увидим развал правящей коалиции.- Сможет ли АдГ блокировать проукраинские инициативы правящей коалиции в парламенте?- Нет. Им не хватит для этого голосов. Если бы они набрали 25%, то смогли бы создавать свои комиссии по расследованию, проводить разбирательства и экспертизы, делать запросы. Всего этого они лишены. Фактически они одержали полупобеду, это задел на будущее.Также на эту тему "Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии

https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html

https://ukraina.ru/20250224/1061313427.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, германия, украина, европа, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, бундестаг, украина.ру, российская газета