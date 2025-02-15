За столом переговоров будет Украина, но не будет Европы — Келлог - 15.02.2025 Украина.ру
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За столом переговоров будет Украина, но не будет Европы — Келлог
За столом переговоров будет Украина, но не будет Европы — Келлог - 15.02.2025 Украина.ру
За столом переговоров будет Украина, но не будет Европы — Келлог
Европейцев не будет за столом переговоров по Украине. Но на переговорах будут присутствовать украинцы, было бы глупо говорить, что их там не будет. Об этом спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности
2025-02-15T18:13
2025-02-15T18:13
новости
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европа
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кит келлог
дональд трамп
стив уиткофф
переговоры
ес
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Европы не будет за столом переговоров по Украине, сказал Келлог, отвечая на вопрос о том, будут ли украинцы и европейцы присутствовать на переговорах.Келлог подчеркнул, что у американской администрации одновременно есть направление по Украине и направление по России. Он заявил, что за отвечает за украинское и европейское направление, а представитель Стив Уиткофф – за российское направление."Мы это делаем для скорости. Нужно понимать время Трампа: он просит сегодня что-то сделать, а завтра уже уточнит, почему это еще не сделано?" – указал спецпосланник.Также по этой теме: "Никаких решений по Украине без Украины": Зеленский выступил на Мюнхенской конференции".
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новости, украина, европа, россия, кит келлог, дональд трамп, стив уиткофф, переговоры, ес, евросоюз, конфликт, сша, мюнхенская конференция по безопасности
Новости, Украина, Европа, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, переговоры, ЕС, Евросоюз, конфликт, США, Мюнхенская конференция по безопасности

За столом переговоров будет Украина, но не будет Европы — Келлог

18:13 15.02.2025
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP / Andrew Harnik
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Европейцев не будет за столом переговоров по Украине. Но на переговорах будут присутствовать украинцы, было бы глупо говорить, что их там не будет. Об этом спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности
Европы не будет за столом переговоров по Украине, сказал Келлог, отвечая на вопрос о том, будут ли украинцы и европейцы присутствовать на переговорах.
"Отвечаю на последний вопрос – нет, отвечаю на первый вопрос – да. Конечно, украинцы будут за столом переговоров. Было бы глупо говорить, что их там не будет. Я публично беру 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах. На следующей неделе я как раз поеду на Украину", – заявил спецпосланник Трампа.
Келлог подчеркнул, что у американской администрации одновременно есть направление по Украине и направление по России. Он заявил, что за отвечает за украинское и европейское направление, а представитель Стив Уиткофф – за российское направление.
"Мы это делаем для скорости. Нужно понимать время Трампа: он просит сегодня что-то сделать, а завтра уже уточнит, почему это еще не сделано?" – указал спецпосланник.
Также по этой теме: "Никаких решений по Украине без Украины": Зеленский выступил на Мюнхенской конференции".
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НовостиУкраинаЕвропаРоссияКит КеллогДональд ТрампСтив УиткоффпереговорыЕСЕвросоюзконфликтСШАМюнхенская конференция по безопасности
 
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