https://ukraina.ru/20241205/1059433172.html

Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь

Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь - 05.12.2024 Украина.ру

Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь

Бывший политзаключенный и писатель-политэмигрант Ян Таксюр, арестованный в марте 2022 года украинскими властями за защиту канонической Украинской православной церкви, в интервью изданию Украина.ру прокомментировал документальный фильм сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время" о гонениях на УПЦ

2024-12-05T14:58

2024-12-05T14:58

2024-12-05T15:36

интервью

эмир кустурица

ян таксюр

упц

пцу

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Писатель сам стал одним из героев этой ленты, дав ее создателям обширное интервью.Над фильмом, премьера которого состоялась на днях в Москве, в храме Христа Спасителя, работала команда авторов из России, Украины, Сербии и Италии. Помимо Кустурицы, в создании ленты приняли участие сценарист Йован Маркович, поэт Марио Сельвини, епископ Сербской Православной церкви Ириней, священник Николай Могильный, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович, музыкальный продюсер Юрий Бардаш, президент объединенной сербской диаспоры в Санкт-Петербурге Мирко Раденович.До премьеры в Москве, которую посетил патриарх Кирилл и приветствовал телеграммой Владимир Путин, фильм уже показали в Белграде и Баня-Луке.- Ян Ильич, какое у вас сложилось впечатление об этом фильме?- Меня в этом фильме ничего не напрягло. У него больше достоинств, чем чего-то, что можно было бы счесть за недостатки. Фильм полезен, потому что в мире сейчас катастрофически мало знают, что происходит сегодня в церковной сфере Украины. Я не преувеличиваю. Об этом мало знают не только в Европе, где живет Эмир Кустурица и съемочная группа. Очень многие люди в России не знают, что там происходит.Я бы хотел, чтобы благодаря этому фильму все мы начали понимать, что такое современная Украина. Ведь Украина – это не страна едоков вареников и сала, где повсюду торчат подсолнухи и все стремятся в Европу. Никакое это не демократическое государство. Это нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за церковь – последнее явление на земле, которая связывает Россию и Украину. В этом главная ее вина перед режимом Зеленского. Она напоминает, что мы один народ с одной верой и одной историей.И фильм напомнил даже не о том, что с ней борются недемократическими средствами, а о том, что это в принципе происходит. Там прямо сказано: на Украине уничтожают конкретную церковь, которой уже больше тысячи лет.Хорошо, что этот фильм вышел. Дай бог, чтобы таких фильмов стало больше.- Вы обсуждали эту ленту с самим Кустурицей?- Мы увиделись с ним только на премьере. Там же была целая команда редакторов и сценаристов. Я сотрудничал только с теми, кто работал в Москве.- Вы стали одним из героев фильма.- Меня просто попросили рассказать свою историю как свидетеля этих гонений и спросили, как я, будучи православным христианином, воспринимаю будущее Украины. Я рассказывал долго. Естественно, что в фильм вошла десятая часть моего комментария. Но я потом уже услышал от зрителей, что это было вовремя и кстати, потому что даже в России слышали об этих событиях по принципу: "У х**лов что-то происходит с церковью".Я сказал: "На Украине была создана фальшивая церковь, которой выдали липовый томос. И в тюрьму меня упекли именно за то, что я называл ПЦУ и томос фальшивкой, а не за мои стихи. Стихи еще можно было как-то потерпеть. А вот из-за того, что я выступил против этой липовой церкви, была команда заткнуть мне рот".Вот суть моей истории, которая была показана в фильме.- Кто, кроме вас, из известных людей стал героем фильма?- Один известный священнослужитель. Я бы не хотел называть фамилию, но все, кому нужно, поняли, о ком идет речь. Дело в том, что у него в Киеве остались взрослые дети, и он опасается за их судьбу. Он даже на премьеру не приходил.Руслан Калинчук, миссионер и общественный деятель. Мы с ним вместе работали на "Первом Казацком" и ходили в один храм. Он сам родом из Ивано-Франковской области, но постоянно критиковал униатов, отстаивая истинное православие. Он едва-едва убежал из Киева. Его предупредили, что поступила команда его арестовать.Были еще люди, с которыми я лично не был знаком.- Какой главный вывод можно сделать из этого фильма?- Знаете, мы как-то привыкли к жестокостям и безобразиям, которые происходят на Украине. Но когда я свежим взглядом пересмотрел фильм, я еще раз убедился, насколько это ужасно, когда приходят в храм и прямо во время молитвы выгоняют оттуда прихожан. Таким способом были захвачены 1500 храмов.Это в фильм не вошло, но недавно, когда в Черкассах захватывали огромный собор, то Феодосия Черкасского и Каневского, которого я хорошо знаю и бесконечно уважаю, били палкой по голове. Он остался жив только потому, что монашеский головной убор смягчил удар. Все эти кадры можно найти в интернете.К сожалению, такое стало для Украины обыденностью. Но мы продолжаем слышать, что Украина – это якобы демократическое государство.Когда я год назад выступил в Совете Безопасности ООН и рассказал, что на Украине льется кровь, мне ответили: "Thank you, мистер Таксюр. Мы учтем вашу позицию". А потом все члены Совета Безопасности закончили заседания словами в духе: "Надо делать хорошо, не надо делать плохо".Читайте также материал Сергея Зуева "Бороться с церковью – воевать с самим Небом". Руслан Калинчук о фильме "Люди Христовы. Наше время"Подробнее о Яне Таксюре и репрессиях против него - в материале Теперь в России, в безопасности. Что нужно знать о писателе и православном публицисте Яне Таксюре на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059416937.html

https://ukraina.ru/20230830/1048995853.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, эмир кустурица, ян таксюр, упц, пцу