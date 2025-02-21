Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Коммунальные услуги на Украине сейчас стоят бешеные деньги, каждый день дорожают продукты, украинская экономика и предприятия разрушаются. Поэтому рано или поздно в ряды ВСУ будут вступать целыми деревнями. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Понятно, что у киевского режима не хватает людей на фронте. Многие из них занимают теплые места в глубоком тылу и не хотят их покидать. Мелкий и средний бизнес, где можно подзаработать
Но именно потому, что украинская экономика и предприятия разрушаются, народ может массово повалить в армию, потому что там их будут хотя бы кормить. На это Зеленский и делает основной упор, указал он.
Поэтому рано или поздно в ВСУ будут идти "целыми деревнями", считает военный эксперт.
И когда 15-20 полицейских и военкомов ловят одного человека, они должны понимать, что им тоже придется идти под "скальпель Зеленского". Пока они получают деньги, они этого не понимают. А когда поймут, будет уже поздно, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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