https://ukraina.ru/20250221/1061244944.html

Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ

Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ - 21.02.2025 Украина.ру

Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ

Коммунальные услуги на Украине сейчас стоят бешеные деньги, каждый день дорожают продукты, украинская экономика и предприятия разрушаются. Поэтому рано или поздно в ряды ВСУ будут вступать целыми деревнями. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-02-21T06:30

2025-02-21T06:30

2025-02-21T06:30

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военком

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Понятно, что у киевского режима не хватает людей на фронте. Многие из них занимают теплые места в глубоком тылу и не хотят их покидать. Мелкий и средний бизнес, где можно подзаработатьНо именно потому, что украинская экономика и предприятия разрушаются, народ может массово повалить в армию, потому что там их будут хотя бы кормить. На это Зеленский и делает основной упор, указал он.Поэтому рано или поздно в ВСУ будут идти "целыми деревнями", считает военный эксперт.И когда 15-20 полицейских и военкомов ловят одного человека, они должны понимать, что им тоже придется идти под "скальпель Зеленского". Пока они получают деньги, они этого не понимают. А когда поймут, будет уже поздно, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061237029.html

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