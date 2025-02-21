Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ - 21.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250221/1061244944.html
Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ
Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ - 21.02.2025 Украина.ру
Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ
Коммунальные услуги на Украине сейчас стоят бешеные деньги, каждый день дорожают продукты, украинская экономика и предприятия разрушаются. Поэтому рано или поздно в ряды ВСУ будут вступать целыми деревнями. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-02-21T06:30
2025-02-21T06:30
новости
украина
россия
киселев
владимир зеленский
всу
украинская армия
военком
продукты
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_da3f4edbb11aecdd206b8c90e1eba24c.jpg
Понятно, что у киевского режима не хватает людей на фронте. Многие из них занимают теплые места в глубоком тылу и не хотят их покидать. Мелкий и средний бизнес, где можно подзаработатьНо именно потому, что украинская экономика и предприятия разрушаются, народ может массово повалить в армию, потому что там их будут хотя бы кормить. На это Зеленский и делает основной упор, указал он.Поэтому рано или поздно в ВСУ будут идти "целыми деревнями", считает военный эксперт.И когда 15-20 полицейских и военкомов ловят одного человека, они должны понимать, что им тоже придется идти под "скальпель Зеленского". Пока они получают деньги, они этого не понимают. А когда поймут, будет уже поздно, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250220/1061237029.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_1d5c97e60607aa0df603ed01e3cddeea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киселев, владимир зеленский, всу, украинская армия, военком, продукты, бизнес, экономика, жители, украинцы, сво
Новости, Украина, Россия, Киселев, Владимир Зеленский, ВСУ, украинская армия, военком, продукты, бизнес, экономика, жители, украинцы, СВО

Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ

06:30 21.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Коммунальные услуги на Украине сейчас стоят бешеные деньги, каждый день дорожают продукты, украинская экономика и предприятия разрушаются. Поэтому рано или поздно в ряды ВСУ будут вступать целыми деревнями. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Понятно, что у киевского режима не хватает людей на фронте. Многие из них занимают теплые места в глубоком тылу и не хотят их покидать. Мелкий и средний бизнес, где можно подзаработать
Но именно потому, что украинская экономика и предприятия разрушаются, народ может массово повалить в армию, потому что там их будут хотя бы кормить. На это Зеленский и делает основной упор, указал он.
"Ну попрячешься ты дома месяц или два. А дальше что? Коммунальные услуги на Украине сейчас стоят бешеные деньги. Каждый день дорожают продукты. Они показывают несколько крупных супермаркетов в Киеве или во Львове, что там якобы все есть. А остальная страна?" — подчеркнул Киселев.
Поэтому рано или поздно в ВСУ будут идти "целыми деревнями", считает военный эксперт.
И когда 15-20 полицейских и военкомов ловят одного человека, они должны понимать, что им тоже придется идти под "скальпель Зеленского". Пока они получают деньги, они этого не понимают. А когда поймут, будет уже поздно, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вчера, 17:00
Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиУкраинаРоссияКиселевВладимир ЗеленскийВСУукраинская армиявоенкомпродуктыбизнесэкономикажителиукраинцыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ
08:50Украинская диаспора помайданит, распил под жёлто-синим предлогом, Главное на Украине на утро 21 февраля
08:29Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
08:19Завидное постоянство наших врагов
08:10Главное за ночь 21 февраля
08:02Викентий Хвойка: чешский коммерсант, выторговавший у истории два тысячелетия
07:54Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным
07:31Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск
07:21Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу
07:16Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину
07:00Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан
06:45Американская парадигма: Трамп разорвал шаблоны и выпустил "дипломатическую ракету" в Зеленского
06:30Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ
06:27Релоканты в ауте. Одни, пораженные происходящим, онемели, другие признаются, что "недооценили Путина"
06:20Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины
06:10"Кто-то уже погиб, кого-то вывезли родители": Ищенко рассказал, сколько молодежи осталось на Украине
06:00Мастер ложных прогнозов. Штрихи к портрету потенциального кандидата в президенты Кирилла Буданова
05:50"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже
05:40Премьера "Ополченческого романса" и подготовка "концерта мира". События культуры
05:25"Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
Лента новостейМолния