https://ukraina.ru/20250221/1061244716.html

Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту"

Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту" - 21.02.2025 Украина.ру

Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту"

Только оголтелые неоконсерваторы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай, но Трамп этого делать не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев

2025-02-21T04:15

2025-02-21T04:15

2025-02-21T04:15

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тайвань

дональд трамп

сергей санакоев

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кнр (китай)

международные отношения

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На днях президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на китайские товары. По мнению эксперта, подобные меры — это не красные линии для Китая, это не то, из-за чего китайцы готовы начинать третью мировую войну.По его мнению, только оголтелые неоконсерваторы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай, но Трамп этого делать не будет. При этом он распускает структуры типа USAID и удаляет их "с поля американской бюрократии", отметил он."Поэтому тайваньская карта не будет разыгрываться при президентстве Трампа. Тайвань остается признанной частью Китая. Если местные власти не начнут официальную процедуру отделения и не будет внешнего вмешательства, Пекин каких-либо действий против Тайваня предпринимать не собирается", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет" на сайте Украина.ру.О том, что ждет Зеленского после переговоров США и России — в материале Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины.

https://ukraina.ru/20250211/1060963351.html

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новости, китай, сша, тайвань, дональд трамп, сергей санакоев, пошлина, usaid, кнр (китай), международные отношения, торговля, товары