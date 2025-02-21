Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту"
Китай
Только оголтелые неоконсерваторы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай, но Трамп этого делать не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
На днях президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на китайские товары. По мнению эксперта, подобные меры — это не красные линии для Китая, это не то, из-за чего китайцы готовы начинать третью мировую войну.
"Позиция Китая заключается в том, что это игра с нулевым выигрышем. Никто не выйдет победителем из этой перепалки тарифов. Китай сумеет ответить США не менее болезненно. Китай не пойдет на уступки", — указал Санакоев.
По его мнению, только оголтелые неоконсерваторы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай, но Трамп этого делать не будет. При этом он распускает структуры типа USAID и удаляет их "с поля американской бюрократии", отметил он.
"Поэтому тайваньская карта не будет разыгрываться при президентстве Трампа. Тайвань остается признанной частью Китая. Если местные власти не начнут официальную процедуру отделения и не будет внешнего вмешательства, Пекин каких-либо действий против Тайваня предпринимать не собирается", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет" на сайте Украина.ру.
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