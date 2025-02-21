Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту" - 21.02.2025 Украина.ру
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Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту"
Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту" - 21.02.2025 Украина.ру
Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту"
Только оголтелые неоконсерваторы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай, но Трамп этого делать не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
2025-02-21T04:15
2025-02-21T04:15
новости
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тайвань
дональд трамп
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На днях президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на китайские товары. По мнению эксперта, подобные меры — это не красные линии для Китая, это не то, из-за чего китайцы готовы начинать третью мировую войну.По его мнению, только оголтелые неоконсерваторы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай, но Трамп этого делать не будет. При этом он распускает структуры типа USAID и удаляет их "с поля американской бюрократии", отметил он."Поэтому тайваньская карта не будет разыгрываться при президентстве Трампа. Тайвань остается признанной частью Китая. Если местные власти не начнут официальную процедуру отделения и не будет внешнего вмешательства, Пекин каких-либо действий против Тайваня предпринимать не собирается", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет" на сайте Украина.ру.О том, что ждет Зеленского после переговоров США и России — в материале Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины.
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новости, китай, сша, тайвань, дональд трамп, сергей санакоев, пошлина, usaid, кнр (китай), международные отношения, торговля, товары
Новости, Китай, США, Тайвань, Дональд Трамп, Сергей Санакоев, пошлина, USAID, КНР (Китай), международные отношения, торговля, товары

Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту"

04:15 21.02.2025
 
Китай
Китай
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Только оголтелые неоконсерваторы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай, но Трамп этого делать не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
На днях президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на китайские товары. По мнению эксперта, подобные меры — это не красные линии для Китая, это не то, из-за чего китайцы готовы начинать третью мировую войну.
"Позиция Китая заключается в том, что это игра с нулевым выигрышем. Никто не выйдет победителем из этой перепалки тарифов. Китай сумеет ответить США не менее болезненно. Китай не пойдет на уступки", — указал Санакоев.
По его мнению, только оголтелые неоконсерваторы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай, но Трамп этого делать не будет. При этом он распускает структуры типа USAID и удаляет их "с поля американской бюрократии", отметил он.
"Поэтому тайваньская карта не будет разыгрываться при президентстве Трампа. Тайвань остается признанной частью Китая. Если местные власти не начнут официальную процедуру отделения и не будет внешнего вмешательства, Пекин каких-либо действий против Тайваня предпринимать не собирается", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет" на сайте Украина.ру.
О том, что ждет Зеленского после переговоров США и России в материале Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины.
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
11 февраля, 06:45Аналитика
Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против СШАFinancial Times предупреждает о начале нового витка торговой войны США и Китая в случае, если стороны не урегулируют разногласия до того, как в силу вступят ответные китайские пошлины на американские товары.
 
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