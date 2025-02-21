"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем - 21.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250221/1061237496.html
"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем
"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем - 21.02.2025 Украина.ру
"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем
ВС РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Армии нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-02-21T04:00
2025-02-21T04:00
новости
россия
киселев
техника
военная техника
технологии
автомобили
миномет
рэб
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355470_0:256:3073:1985_1920x0_80_0_0_ac004c2b479fc1780d5f480fb03a793b.jpg.webp
Есть мнение, что из-за работы вражеских дронов российские военные якобы вынуждены использовать совсем уж дальнобойные системы, что сказывается на точности и плотности огня. По словам эксперта, с артиллерией действительно "есть ряд пробелов". Киселев уверен, что ВС РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Потому что сейчас уже бесперспективно использовать орудия 122-мм калибра, разработанные еще до Великой Отечественной войны (Д-20 или Д-30), отметил он.То есть оператор должен издалека управлять автоматизированными ракетно-артиллерийскими системами. Этого сейчас не хватает. Уже нет смысла использовать 120-е и 82-е минометы лафетного типа (с плиты), это ушло в прошлое, отметил полковник запаса. "Нам нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника: со своей системой РЭБ и системой обнаружения. (...) Повторюсь, в вопросе артиллерии нам предстоит еще потрудиться", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какую задачу на фронте решают специально оборудованные накопители — в материале Игоря Гомольского "Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250219/1061165070.html
россия
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355470_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_26ea4d62bb92279bf6b4fb51a9b1a016.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киселев, техника, военная техника, технологии, автомобили, миномет, рэб, сво, спецоперация, вс рф, армия
Новости, Россия, Киселев, техника, военная техника, технологии, автомобили, миномет, РЭБ, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Армия

"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем

04:00 21.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРепетиция парада Победы в Алабино
Репетиция парада Победы в Алабино - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Армии нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Есть мнение, что из-за работы вражеских дронов российские военные якобы вынуждены использовать совсем уж дальнобойные системы, что сказывается на точности и плотности огня. По словам эксперта, с артиллерией действительно "есть ряд пробелов".
Киселев уверен, что ВС РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Потому что сейчас уже бесперспективно использовать орудия 122-мм калибра, разработанные еще до Великой Отечественной войны (Д-20 или Д-30), отметил он.
"Наша техника должна быть автоматизированной. Чтобы сигналы к расчетам приходили от оператора, который сидит на пункте управления где-то на Новой Земле, но спокойно просматривает все, что происходит на поле боя: и в ходе антитеррористической операции, и в ходе полноценной войны", — подчеркнул Киселев.
То есть оператор должен издалека управлять автоматизированными ракетно-артиллерийскими системами. Этого сейчас не хватает. Уже нет смысла использовать 120-е и 82-е минометы лафетного типа (с плиты), это ушло в прошлое, отметил полковник запаса.
"Нам нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника: со своей системой РЭБ и системой обнаружения. (...) Повторюсь, в вопросе артиллерии нам предстоит еще потрудиться", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, какую задачу на фронте решают специально оборудованные накопители — в материале Игоря Гомольского "Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армии" на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
19 февраля, 19:30
Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войныЗеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Поэтому он будет тянуть время, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
 
НовостиРоссияКиселевтехникавоенная техникатехнологииавтомобилиминометРЭБСВОСпецоперацияВС РФАрмия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Премьера "Ополченческого романса" и подготовка "концерта мира". События культуры
05:25"Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
05:15ВС РФ закрепляются в Свердликово и отрезают ВСУ под Суджей от Сумской области — Алехин
05:00"Змей Горыныч" и дроны-саперы: Киселев рассказал про три важных аспекта разминирования в зоне СВО
04:48Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было
04:45Дело не в "рептилоидах с планеты Нибиру": Ищенко о том, почему Россия и США не могут прийти к компромиссу
04:30"Игра в хорошего и плохого полицейского": Камкин раскрыл, какой будет политика ЕС по отношению к Украине
04:15Это не красные линии: Санакоев о том, чем обернутся пошлины США и разыграет ли Трамп "тайваньскую карту"
04:00"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем
03:45Результат переговоров России и США зависит от того, как будут развиваться события на Украине — Ищенко
03:30От стагнации к эволюции. Киселев о том, почему в будущем российские БПЛА будут работать по принципу ВКС
03:15Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине
03:00"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины
20:39На Украине вынесли приговор российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову
20:14Вице-президент США: "ни Европа, ни администрация Байдена, ни украинцы не имели пути к победе"
19:34Генсек НАТО с оптимизмом смотрит на мирную инициативу США по Украине
19:30Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев
19:02Пресс-конференцию Келлога и Зеленского отменили по решению американской стороны
18:39Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова
18:27Келлог и Зеленский не ответят на вопросы СМИ
Лента новостейМолния