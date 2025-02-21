"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем
ВС РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Армии нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Есть мнение, что из-за работы вражеских дронов российские военные якобы вынуждены использовать совсем уж дальнобойные системы, что сказывается на точности и плотности огня. По словам эксперта, с артиллерией действительно "есть ряд пробелов".
Киселев уверен, что ВС РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Потому что сейчас уже бесперспективно использовать орудия 122-мм калибра, разработанные еще до Великой Отечественной войны (Д-20 или Д-30), отметил он.
"Наша техника должна быть автоматизированной. Чтобы сигналы к расчетам приходили от оператора, который сидит на пункте управления где-то на Новой Земле, но спокойно просматривает все, что происходит на поле боя: и в ходе антитеррористической операции, и в ходе полноценной войны", — подчеркнул Киселев.
То есть оператор должен издалека управлять автоматизированными ракетно-артиллерийскими системами. Этого сейчас не хватает. Уже нет смысла использовать 120-е и 82-е минометы лафетного типа (с плиты), это ушло в прошлое, отметил полковник запаса.
"Нам нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника: со своей системой РЭБ и системой обнаружения. (...) Повторюсь, в вопросе артиллерии нам предстоит еще потрудиться", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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