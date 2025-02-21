https://ukraina.ru/20250221/1061237496.html

"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем

"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем - 21.02.2025 Украина.ру

"В вопросе артиллерии предстоит потрудиться": эксперт о том, почему нужно больше высокоточных систем

ВС РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Армии нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-02-21T04:00

2025-02-21T04:00

2025-02-21T04:00

новости

россия

киселев

техника

военная техника

технологии

автомобили

миномет

рэб

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355470_0:256:3073:1985_1920x0_80_0_0_ac004c2b479fc1780d5f480fb03a793b.jpg.webp

Есть мнение, что из-за работы вражеских дронов российские военные якобы вынуждены использовать совсем уж дальнобойные системы, что сказывается на точности и плотности огня. По словам эксперта, с артиллерией действительно "есть ряд пробелов". Киселев уверен, что ВС РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Потому что сейчас уже бесперспективно использовать орудия 122-мм калибра, разработанные еще до Великой Отечественной войны (Д-20 или Д-30), отметил он.То есть оператор должен издалека управлять автоматизированными ракетно-артиллерийскими системами. Этого сейчас не хватает. Уже нет смысла использовать 120-е и 82-е минометы лафетного типа (с плиты), это ушло в прошлое, отметил полковник запаса. "Нам нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника: со своей системой РЭБ и системой обнаружения. (...) Повторюсь, в вопросе артиллерии нам предстоит еще потрудиться", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какую задачу на фронте решают специально оборудованные накопители — в материале Игоря Гомольского "Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250219/1061165070.html

россия

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киселев, техника, военная техника, технологии, автомобили, миномет, рэб, сво, спецоперация, вс рф, армия