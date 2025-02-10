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Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash

Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash - 10.02.2025 Украина.ру

Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с судьи из Ингушетии Алихана Ярыжева, освободившего членов группировки баталхаджинцев (представителей одной из северокавказских мусульманских общин), причастных к громким террористическим преступлениям. Об этом 10 февраля сообщил Mash

2025-02-10T17:24

2025-02-10T17:24

2025-02-10T17:30

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В материале издания уточняется, что Ярыжева подозревают в сговоре с представителями группировки, причастной к теракту в "Крокусе" и подрыву "Невского экспресса". По информации Mash, судья мог действовать в угоду преступников по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева.В 2009 году террористы подорвали железнодорожные пути на границе Тверской и Новгородской областей, в результате чего с рельсов сошел скоростной поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Теракт унес жизни 28 пассажиров, еще 132 получили ранения.Теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл в марте прошлого года унес жизни 145 человек.В декабре прошлого года уроженцы Ингушетии убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова и его помощника прямо на улице Москвы, подорвав самодельное СВУ, прикрепленное к уличному самокату.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв отметил, что уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6. Подробности здесь: "Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России.

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