Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash - 10.02.2025 Украина.ру
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Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash
Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash - 10.02.2025 Украина.ру
Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash
Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с судьи из Ингушетии Алихана Ярыжева, освободившего членов группировки баталхаджинцев (представителей одной из северокавказских мусульманских общин), причастных к громким террористическим преступлениям. Об этом 10 февраля сообщил Mash
2025-02-10T17:24
2025-02-10T17:30
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В материале издания уточняется, что Ярыжева подозревают в сговоре с представителями группировки, причастной к теракту в "Крокусе" и подрыву "Невского экспресса". По информации Mash, судья мог действовать в угоду преступников по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева.В 2009 году террористы подорвали железнодорожные пути на границе Тверской и Новгородской областей, в результате чего с рельсов сошел скоростной поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Теракт унес жизни 28 пассажиров, еще 132 получили ранения.Теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл в марте прошлого года унес жизни 145 человек.В декабре прошлого года уроженцы Ингушетии убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова и его помощника прямо на улице Москвы, подорвав самодельное СВУ, прикрепленное к уличному самокату.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв отметил, что уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6. Подробности здесь: "Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России.
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Новости
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Украина.ру
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4.7
96
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новости, москва, россия, санкт-петербург, игорь кириллов, сбу, украина.ру, цру, крокус сити, крокус сити холл, теракт, мигранты, суд, судья, неприкосновенность
Новости, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Игорь Кириллов, СБУ, Украина.ру, ЦРУ, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, теракт, мигранты, Суд, судья, неприкосновенность

Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash

17:24 10.02.2025 (обновлено: 17:30 10.02.2025)
 
© Mash
© Mash
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Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с судьи из Ингушетии Алихана Ярыжева, освободившего членов группировки баталхаджинцев (представителей одной из северокавказских мусульманских общин), причастных к громким террористическим преступлениям. Об этом 10 февраля сообщил Mash
В материале издания уточняется, что Ярыжева подозревают в сговоре с представителями группировки, причастной к теракту в "Крокусе" и подрыву "Невского экспресса". По информации Mash, судья мог действовать в угоду преступников по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева.
"Как итог - [преступники] отделались условкой. Затем в дело вмешалась прокуратура, Аушев лишился статуса судьи и улетел под следствие. Теперь настала очередь Ярыжева. Баталхаджинцы позже засветились в двух громких преступлениях. Передавали оружие и патроны террористам из "Крокуса", а также участвовали в убийстве генерала Игоря Кириллова - по заданию СБУ обеспечили боевиков транспортом и квартирой", - говорится в сообщении издания.
В 2009 году террористы подорвали железнодорожные пути на границе Тверской и Новгородской областей, в результате чего с рельсов сошел скоростной поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Теракт унес жизни 28 пассажиров, еще 132 получили ранения.
Теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл в марте прошлого года унес жизни 145 человек.
В декабре прошлого года уроженцы Ингушетии убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова и его помощника прямо на улице Москвы, подорвав самодельное СВУ, прикрепленное к уличному самокату.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв отметил, что уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6. Подробности здесь: "Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России.
 
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