Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном - 08.02.2025 Украина.ру
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Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном
Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном - 08.02.2025 Украина.ру
Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном
Причина зверств ВСУ в селе Русское Поречное Курской области — злость и месть украинских военных, которые понесли большие потери в населенном пункте. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости рассказал штурмовик 352-го батальона ВС РФ с позывным "Странник"
2025-02-08T10:44
2025-02-08T10:44
новости
россия
курская область
русское поречное
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вс рф
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Он уточнил, что за время боев в Русском Поречном ВСУ потеряли несколько сотен человек. Помимо этого, ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ. Корреспондент агентства рассказал, что лес вокруг региона в Курской области завален телами украинских военных, чья униформа была произведена в странах НАТО. Помимо этого, в нескольких километрах от села замечен уничтоженный БТР-3 ВСУ.Ранее после освобождения курского села бойцы ВС РФ нашли в подвалах домов останки мирных жителей. А представитель СК России Светлана Петренко рассказала про жестокие издевательства украинских солдат."В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник, исполняя приказы своего командира с позывным Кум, в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили", — сообщила Петренко.После этого появилось видео допроса одного из попавших в плен боевика ВСУ. В ходе следственных действий он признался, что группа украинских солдат совершала жестокие преступления по приказу командира роты.В интервью изданию Украина.ру эксперт более подробно рассказал, почему ВСУ продолжают зверствовать в Курской области: Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
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россия
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, курская область, русское поречное, вооруженные силы украины, вс рф, ск рф
Новости, Россия, Курская область, Русское Поречное, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СК РФ

Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном

10:44 08.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Причина зверств ВСУ в селе Русское Поречное Курской области — злость и месть украинских военных, которые понесли большие потери в населенном пункте. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости рассказал штурмовик 352-го батальона ВС РФ с позывным "Странник"
Он уточнил, что за время боев в Русском Поречном ВСУ потеряли несколько сотен человек. Помимо этого, ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ.

"Возможно, из-за этого и уничтожили жителей — от злости из-за своих проигрышей", — поделился своими предположениями "Странник", добавив, что российская армия продолжают "очищать" приграничную территорию "от фашистских выродков".

Корреспондент агентства рассказал, что лес вокруг региона в Курской области завален телами украинских военных, чья униформа была произведена в странах НАТО. Помимо этого, в нескольких километрах от села замечен уничтоженный БТР-3 ВСУ.
Ранее после освобождения курского села бойцы ВС РФ нашли в подвалах домов останки мирных жителей. А представитель СК России Светлана Петренко рассказала про жестокие издевательства украинских солдат.
"В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник, исполняя приказы своего командира с позывным Кум, в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили", — сообщила Петренко.
После этого появилось видео допроса одного из попавших в плен боевика ВСУ. В ходе следственных действий он признался, что группа украинских солдат совершала жестокие преступления по приказу командира роты.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
31 января, 10:47
"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко
В интервью изданию Украина.ру эксперт более подробно рассказал, почему ВСУ продолжают зверствовать в Курской области: Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
 
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10:44Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном
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