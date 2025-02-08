https://ukraina.ru/20250208/1060916837.html

Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном

Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном - 08.02.2025 Украина.ру

Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном

Причина зверств ВСУ в селе Русское Поречное Курской области — злость и месть украинских военных, которые понесли большие потери в населенном пункте. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости рассказал штурмовик 352-го батальона ВС РФ с позывным "Странник"

2025-02-08T10:44

2025-02-08T10:44

2025-02-08T10:44

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Он уточнил, что за время боев в Русском Поречном ВСУ потеряли несколько сотен человек. Помимо этого, ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ. Корреспондент агентства рассказал, что лес вокруг региона в Курской области завален телами украинских военных, чья униформа была произведена в странах НАТО. Помимо этого, в нескольких километрах от села замечен уничтоженный БТР-3 ВСУ.Ранее после освобождения курского села бойцы ВС РФ нашли в подвалах домов останки мирных жителей. А представитель СК России Светлана Петренко рассказала про жестокие издевательства украинских солдат."В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник, исполняя приказы своего командира с позывным Кум, в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили", — сообщила Петренко.После этого появилось видео допроса одного из попавших в плен боевика ВСУ. В ходе следственных действий он признался, что группа украинских солдат совершала жестокие преступления по приказу командира роты.В интервью изданию Украина.ру эксперт более подробно рассказал, почему ВСУ продолжают зверствовать в Курской области: Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый

https://ukraina.ru/20250131/1060715276.html

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