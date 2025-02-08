Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Причина зверств ВСУ в селе Русское Поречное Курской области — злость и месть украинских военных, которые понесли большие потери в населенном пункте. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости рассказал штурмовик 352-го батальона ВС РФ с позывным "Странник"
Он уточнил, что за время боев в Русском Поречном ВСУ потеряли несколько сотен человек. Помимо этого, ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ.
"Возможно, из-за этого и уничтожили жителей — от злости из-за своих проигрышей", — поделился своими предположениями "Странник", добавив, что российская армия продолжают "очищать" приграничную территорию "от фашистских выродков".
Корреспондент агентства рассказал, что лес вокруг региона в Курской области завален телами украинских военных, чья униформа была произведена в странах НАТО. Помимо этого, в нескольких километрах от села замечен уничтоженный БТР-3 ВСУ.
Ранее после освобождения курского села бойцы ВС РФ нашли в подвалах домов останки мирных жителей. А представитель СК России Светлана Петренко рассказала про жестокие издевательства украинских солдат.
"В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник, исполняя приказы своего командира с позывным Кум, в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили", — сообщила Петренко.
После этого появилось видео допроса одного из попавших в плен боевика ВСУ. В ходе следственных действий он признался, что группа украинских солдат совершала жестокие преступления по приказу командира роты.
31 января, 10:47"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко
В интервью изданию Украина.ру эксперт более подробно рассказал, почему ВСУ продолжают зверствовать в Курской области: Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый