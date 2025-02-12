https://ukraina.ru/20250212/1061020270.html

После стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к Зеленскому

После стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к Зеленскому - 12.02.2025 Украина.ру

После стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к Зеленскому

К Владимиру Зеленскому появилось много вопросов после обнародования информации об убийстве украинскими военными гражданских в курском селе Николаево-Дарьино. Их в своем Телеграм-канале 12 февраля задал военный корреспондент Александр Коц

2025-02-12T14:45

2025-02-12T14:45

2025-02-12T14:45

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Таким сообщением военкор отреагировал на слова Зеленского, который ранее в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. А накануне Минобороны РФ сообщило, что солдаты ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино находится в Суджанском районе Курской области, спастись удалось только одному из местных жителей.По данным военного ведомства, заложники, не успевшие эвакуироваться стали для ВСУ живым щитом. Украинские военные не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, подчеркнули в Минобороны.Подробности в материале Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-ДарьиноСтоит напомнить, что в конце прошлого месяца после освобождения курского села Русское Поречное бойцы ВС РФ также столкнулись со зверствами ВСУ над мирными гражданами. Помимо того, что российские военные нашли в подвалах домов останки мирных жителей, агентству РИА Новости СК РФ передал видео допроса одного из боевиков украинской армии, который рассказал подробности произошедшего. По данным Следственного комитета, украинские военные убили более двадцати жителей села, изнасиловали нескольких девушек и спрятали их тела в подвал.Между тем российская армия продолжает целенаправленно работать по военным объектам ВСУ. Например, сегодня, 12 февраля, военные подразделений России ударили по месту дислокации иностранных наемников украинских сил. Об этом подробнее — в материале "Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ

https://ukraina.ru/20250131/1060715276.html

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новости, россия, курская область, русское поречное, владимир зеленский, александр коц, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, вс рф