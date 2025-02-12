После стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к Зеленскому
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
К Владимиру Зеленскому появилось много вопросов после обнародования информации об убийстве украинскими военными гражданских в курском селе Николаево-Дарьино. Их в своем Телеграм-канале 12 февраля задал военный корреспондент Александр Коц
"Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?", — обратился к главе киевского режима журналист.
А накануне Минобороны РФ сообщило, что солдаты ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино находится в Суджанском районе Курской области, спастись удалось только одному из местных жителей.
По данным военного ведомства, заложники, не успевшие эвакуироваться стали для ВСУ живым щитом. Украинские военные не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, подчеркнули в Минобороны.
Подробности в материале Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино
Стоит напомнить, что в конце прошлого месяца после освобождения курского села Русское Поречное бойцы ВС РФ также столкнулись со зверствами ВСУ над мирными гражданами. Помимо того, что российские военные нашли в подвалах домов останки мирных жителей, агентству РИА Новости СК РФ передал видео допроса одного из боевиков украинской армии, который рассказал подробности произошедшего.
По данным Следственного комитета, украинские военные убили более двадцати жителей села, изнасиловали нескольких девушек и спрятали их тела в подвал.
31 января, 10:47"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко
Между тем российская армия продолжает целенаправленно работать по военным объектам ВСУ. Например, сегодня, 12 февраля, военные подразделений России ударили по месту дислокации иностранных наемников украинских сил. Об этом подробнее — в материале "Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ