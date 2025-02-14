Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США
22:26 14.02.2025 (обновлено: 22:28 14.02.2025)
© AP / J. Scott Applewhite
© AP / J. Scott Applewhite
Если в отношениях с США Россия сосредоточится только на украинской повестке, то будет очень ограничена в инструментах. С Трампом договориться нельзя. Но вызвать интерес у таких людей, как Маск и Уиткофф, можно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Сразу после разговора Владимиром Путиным Дональд Трамп рассыпается в любезностях, тогда как его вице-президент Джей Ди Вэнс говорит о возможной отправки войск на Украину.
По мнению эксперта, это типичный гангстерский подход. Администрация США — это "администрация гангстеров", что не освобождает Россию от необходимости находить с ней общий язык, потому что слишком большие ставки. Но надо понимать, что это люди, у которых нет внутренних принципов, отметил он.
Договариваться с США можно, но им нужно что-то предлагать. Если в отношениях с Трампом мы сосредоточится только на украинской повестке, то будем очень ограничены в инструментах, подчеркнул Брутер.
У России очень ограничены возможности для маневра, а у президента США очень ограничен интерес, чтобы войти в наше положение, указал он.
"С Трампом договориться нельзя. Такие люди сначала стреляют, потом думают. А договориться и вызвать интерес у таких людей, как [Илон] Маск и Стивен Уиткофф, можно. Но для этого мы должны подходить шире", — указал эксперт.
Брутер предположил, что можно выработать общую канву, чтобы учесть и американские, и российские интересы. Деструкции должна быть подвергнута и Украина, и то, что называется европейским единством. США это интересует даже с точки зрения Гренландии, резюмировал собеседник издания.
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