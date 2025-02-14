https://ukraina.ru/20250214/1061094239.html

Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США

Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США - 14.02.2025 Украина.ру

Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США

Если в отношениях с США Россия сосредоточится только на украинской повестке, то будет очень ограничена в инструментах. С Трампом договориться нельзя. Но вызвать интерес у таких людей, как Маск и Уиткофф, можно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-02-14T22:26

2025-02-14T22:26

2025-02-14T22:28

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Сразу после разговора Владимиром Путиным Дональд Трамп рассыпается в любезностях, тогда как его вице-президент Джей Ди Вэнс говорит о возможной отправки войск на Украину.По мнению эксперта, это типичный гангстерский подход. Администрация США — это "администрация гангстеров", что не освобождает Россию от необходимости находить с ней общий язык, потому что слишком большие ставки. Но надо понимать, что это люди, у которых нет внутренних принципов, отметил он.Договариваться с США можно, но им нужно что-то предлагать. Если в отношениях с Трампом мы сосредоточится только на украинской повестке, то будем очень ограничены в инструментах, подчеркнул Брутер.У России очень ограничены возможности для маневра, а у президента США очень ограничен интерес, чтобы войти в наше положение, указал он.Брутер предположил, что можно выработать общую канву, чтобы учесть и американские, и российские интересы. Деструкции должна быть подвергнута и Украина, и то, что называется европейским единством. США это интересует даже с точки зрения Гренландии, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.ру.Мнение политолога Ростислава Ищенко о переговорах Трампа и Путина - в материале издания Украина.ру Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами.

https://ukraina.ru/20250214/1061052987.html

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, илон маск, переговоры, интересы, гренландия, стив уиткофф