Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США - 14.02.2025 Украина.ру
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Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США
Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США - 14.02.2025 Украина.ру
Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США
Если в отношениях с США Россия сосредоточится только на украинской повестке, то будет очень ограничена в инструментах. С Трампом договориться нельзя. Но вызвать интерес у таких людей, как Маск и Уиткофф, можно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-02-14T22:26
2025-02-14T22:28
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дональд трамп
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илон маск
переговоры
интересы
гренландия
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Сразу после разговора Владимиром Путиным Дональд Трамп рассыпается в любезностях, тогда как его вице-президент Джей Ди Вэнс говорит о возможной отправки войск на Украину.По мнению эксперта, это типичный гангстерский подход. Администрация США — это "администрация гангстеров", что не освобождает Россию от необходимости находить с ней общий язык, потому что слишком большие ставки. Но надо понимать, что это люди, у которых нет внутренних принципов, отметил он.Договариваться с США можно, но им нужно что-то предлагать. Если в отношениях с Трампом мы сосредоточится только на украинской повестке, то будем очень ограничены в инструментах, подчеркнул Брутер.У России очень ограничены возможности для маневра, а у президента США очень ограничен интерес, чтобы войти в наше положение, указал он.Брутер предположил, что можно выработать общую канву, чтобы учесть и американские, и российские интересы. Деструкции должна быть подвергнута и Украина, и то, что называется европейским единством. США это интересует даже с точки зрения Гренландии, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.ру.Мнение политолога Ростислава Ищенко о переговорах Трампа и Путина - в материале издания Украина.ру Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, илон маск, переговоры, интересы, гренландия, стив уиткофф
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Илон Маск, переговоры, интересы, Гренландия, Стив Уиткофф

Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США

22:26 14.02.2025 (обновлено: 22:28 14.02.2025)
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP / J. Scott Applewhite
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Если в отношениях с США Россия сосредоточится только на украинской повестке, то будет очень ограничена в инструментах. С Трампом договориться нельзя. Но вызвать интерес у таких людей, как Маск и Уиткофф, можно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Сразу после разговора Владимиром Путиным Дональд Трамп рассыпается в любезностях, тогда как его вице-президент Джей Ди Вэнс говорит о возможной отправки войск на Украину.
По мнению эксперта, это типичный гангстерский подход. Администрация США — это "администрация гангстеров", что не освобождает Россию от необходимости находить с ней общий язык, потому что слишком большие ставки. Но надо понимать, что это люди, у которых нет внутренних принципов, отметил он.
Договариваться с США можно, но им нужно что-то предлагать. Если в отношениях с Трампом мы сосредоточится только на украинской повестке, то будем очень ограничены в инструментах, подчеркнул Брутер.
У России очень ограничены возможности для маневра, а у президента США очень ограничен интерес, чтобы войти в наше положение, указал он.
"С Трампом договориться нельзя. Такие люди сначала стреляют, потом думают. А договориться и вызвать интерес у таких людей, как [Илон] Маск и Стивен Уиткофф, можно. Но для этого мы должны подходить шире", — указал эксперт.
Брутер предположил, что можно выработать общую канву, чтобы учесть и американские, и российские интересы. Деструкции должна быть подвергнута и Украина, и то, что называется европейским единством. США это интересует даже с точки зрения Гренландии, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.ру.
Мнение политолога Ростислава Ищенко о переговорах Трампа и Путина - в материале издания Украина.ру Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами.
Геннадий Подлесный интервью
07:00
Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе УкраиныПереговоры с Трампом нужны. Но только чтобы показать, что мы стремимся к миру. Переговоры сами по себе, боевые действия сами по себе. Чем дольше будут длиться переговоры, тем больше у нас шансов выйти на рубежи, которые предусмотрены планом СВО, считает военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинИлон МаскпереговорыинтересыГренландияСтив Уиткофф
 
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Заголовок открываемого материала
23:14Разложение Украины и давление на ЕС: эксперт о том, как Россия и США могут найти канву для переговоров
22:26Сначала стреляют, потом думают: Брутер о том, сможет ли Россия найти общий язык с "гангстерами" из США
20:58Кликушество Запада: Брутер объяснил, почему с Россией нельзя договариваться "с пулеметом в кармане"
19:58Что будет требовать Россия на мирных переговорах и о чём Путин и Трамп договариваются уже сейчас — Царёв
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15:46Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает
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