Кликушество Запада: Брутер объяснил, почему с Россией нельзя договариваться "с пулеметом в кармане" - 14.02.2025 Украина.ру
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Кликушество Запада: Брутер объяснил, почему с Россией нельзя договариваться "с пулеметом в кармане"
Кликушество Запада: Брутер объяснил, почему с Россией нельзя договариваться "с пулеметом в кармане" - 14.02.2025 Украина.ру
Кликушество Запада: Брутер объяснил, почему с Россией нельзя договариваться "с пулеметом в кармане"
Если США хотят договариваться, то это нужно делать "без ручного пулемета в кармане". Договариваться с нынешней Россией таким образом не получится. Она слишком много за это время пережила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-02-14T20:58
2025-02-14T20:58
новости
сша
украина
россия
владимир зеленский
джей ди вэнс
дональд трамп
переговоры
канада
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На Западе недавний разговор Владимира Путина и Дональда Тампа назвали крупным успехом российского президента. По мнению эксперта, в таких случаях Запад "очень любит кликушествовать".Вэнс говорит, что для оказания влияния на Россию есть и экономические, и военные рычаги, но это ерунда, потому что эти рычаги действуют уже три года, сказал эксперт. "Если Вэнс хочет попробовать еще какие-то, то я ему это не советую. Если он хочет договариваться, то делать это нужно без ручного пулемета в кармане. Договариваться с нынешней Россией таким образом не получится. Она слишком много за это время пережила", — подчеркнул он.Идиотам, "напоминающим американскую администрацию", кажется, что они могут разговаривать с Россией как с Канадой, указал Брутер. Если у них еще есть мозги, они должны понимать, что с Россией нужно договариваться, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.ру.Мнение политолога Ростислава Ищенко о переговорах Трампа и Путина - в материале издания Украина.ру Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп, переговоры, канада
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, переговоры, Канада

Кликушество Запада: Брутер объяснил, почему с Россией нельзя договариваться "с пулеметом в кармане"

20:58 14.02.2025
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP / Paul Sancya
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Если США хотят договариваться, то это нужно делать "без ручного пулемета в кармане". Договариваться с нынешней Россией таким образом не получится. Она слишком много за это время пережила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
На Западе недавний разговор Владимира Путина и Дональда Тампа назвали крупным успехом российского президента. По мнению эксперта, в таких случаях Запад "очень любит кликушествовать".

"Они таким образом увеличивают свою вовлеченность. Разговор будет иметь последствия в плане встреч делегаций, но позиции России и США на сегодняшний день несовместимы. [вице-президент США Джей Ди] Вэнс в ночном интервью рассказывал, что сделка удивит многих", — отметил Брутер.

Вэнс говорит, что для оказания влияния на Россию есть и экономические, и военные рычаги, но это ерунда, потому что эти рычаги действуют уже три года, сказал эксперт.
"Если Вэнс хочет попробовать еще какие-то, то я ему это не советую. Если он хочет договариваться, то делать это нужно без ручного пулемета в кармане. Договариваться с нынешней Россией таким образом не получится. Она слишком много за это время пережила", — подчеркнул он.
Идиотам, "напоминающим американскую администрацию", кажется, что они могут разговаривать с Россией как с Канадой, указал Брутер. Если у них еще есть мозги, они должны понимать, что с Россией нужно договариваться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.ру.
Мнение политолога Ростислава Ищенко о переговорах Трампа и Путина - в материале издания Украина.ру Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами.
Коллаж: Трамп и Путин
15:36
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Заголовок открываемого материала
20:58Кликушество Запада: Брутер объяснил, почему с Россией нельзя договариваться "с пулеметом в кармане"
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