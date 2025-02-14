Кликушество Запада: Брутер объяснил, почему с Россией нельзя договариваться "с пулеметом в кармане"
© AP / Paul Sancya
© AP / Paul Sancya
Если США хотят договариваться, то это нужно делать "без ручного пулемета в кармане". Договариваться с нынешней Россией таким образом не получится. Она слишком много за это время пережила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
На Западе недавний разговор Владимира Путина и Дональда Тампа назвали крупным успехом российского президента. По мнению эксперта, в таких случаях Запад "очень любит кликушествовать".
"Они таким образом увеличивают свою вовлеченность. Разговор будет иметь последствия в плане встреч делегаций, но позиции России и США на сегодняшний день несовместимы. [вице-президент США Джей Ди] Вэнс в ночном интервью рассказывал, что сделка удивит многих", — отметил Брутер.
Вэнс говорит, что для оказания влияния на Россию есть и экономические, и военные рычаги, но это ерунда, потому что эти рычаги действуют уже три года, сказал эксперт.
"Если Вэнс хочет попробовать еще какие-то, то я ему это не советую. Если он хочет договариваться, то делать это нужно без ручного пулемета в кармане. Договариваться с нынешней Россией таким образом не получится. Она слишком много за это время пережила", — подчеркнул он.
Идиотам, "напоминающим американскую администрацию", кажется, что они могут разговаривать с Россией как с Канадой, указал Брутер. Если у них еще есть мозги, они должны понимать, что с Россией нужно договариваться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он сначала стреляет, потом думает" на сайте Украина.ру.
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