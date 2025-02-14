https://ukraina.ru/20250214/1061085623.html

Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов"

Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов" - 14.02.2025 Украина.ру

Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов"

На фоне анемичных "варенных колбас" и прочих "микронов" на Западе возник запрос на харизматичного лидера. Тут Трамп, конечно же, очень выделяется. Но расшифровать его личность лучше всего через правильную аналогию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-02-14T15:31

2025-02-14T15:31

2025-02-14T15:31

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Очевидная "трампомания" возникла в США не на пустом месте, потому что "свято место пустым не бывает". В определенный момент на Западе действительно возник запрос на харизматичного лидера, сказал политолог.Например, часто сравнивают Трампа с Авраамом Линкольном, но их "сходство" сомнительно. Современники называли Линкольна "подкаблучником", а Трампа величают "семейным деспотом", подчеркнул эксперт."Сравнивать его с [Михаилом] Горбачевым еще более контрпродуктивно. Горбачев был "за перестройку" Отечества. А Трамп — "за перекройку", и не только отечества. А это различные цели", — указал политтехнолог.По его мнению, не корректно и сравнение с Борисом Ельциным. Последний по факту выступал за расчленение своей державы, а президент США — за "слияние и поглощение" даже "окрестностей", добавил он."Встречалось и совсем курьезное сравнение с [Виктором] Януковичем. Тут присутствует, разве, что общая тяга к блестящим игрушкам, типа "золотого батона" и "золотого пейджера". Ну, и внешняя фактура", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250214/1061063584.html

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новости, запад, сша, михаил горбачёв, виктор янукович, дональд трамп, борис ельцин, президент сша, перестройка, лидер