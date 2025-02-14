Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов" - 14.02.2025 Украина.ру
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Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов"
Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов" - 14.02.2025 Украина.ру
Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов"
На фоне анемичных "варенных колбас" и прочих "микронов" на Западе возник запрос на харизматичного лидера. Тут Трамп, конечно же, очень выделяется. Но расшифровать его личность лучше всего через правильную аналогию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-02-14T15:31
2025-02-14T15:31
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Очевидная "трампомания" возникла в США не на пустом месте, потому что "свято место пустым не бывает". В определенный момент на Западе действительно возник запрос на харизматичного лидера, сказал политолог.Например, часто сравнивают Трампа с Авраамом Линкольном, но их "сходство" сомнительно. Современники называли Линкольна "подкаблучником", а Трампа величают "семейным деспотом", подчеркнул эксперт."Сравнивать его с [Михаилом] Горбачевым еще более контрпродуктивно. Горбачев был "за перестройку" Отечества. А Трамп — "за перекройку", и не только отечества. А это различные цели", — указал политтехнолог.По его мнению, не корректно и сравнение с Борисом Ельциным. Последний по факту выступал за расчленение своей державы, а президент США — за "слияние и поглощение" даже "окрестностей", добавил он."Встречалось и совсем курьезное сравнение с [Виктором] Януковичем. Тут присутствует, разве, что общая тяга к блестящим игрушкам, типа "золотого батона" и "золотого пейджера". Ну, и внешняя фактура", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов" на сайте Украина.ру
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новости, запад, сша, михаил горбачёв, виктор янукович, дональд трамп, борис ельцин, президент сша, перестройка, лидер
Новости, Запад, США, Михаил Горбачёв, Виктор Янукович, Дональд Трамп, Борис Ельцин, президент США, Перестройка, лидер

Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов"

15:31 14.02.2025
 
Трамп на мусоровозе
Трамп на мусоровозе
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На фоне анемичных "варенных колбас" и прочих "микронов" на Западе возник запрос на харизматичного лидера. Тут Трамп, конечно же, очень выделяется. Но расшифровать его личность лучше всего через правильную аналогию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Очевидная "трампомания" возникла в США не на пустом месте, потому что "свято место пустым не бывает". В определенный момент на Западе действительно возник запрос на харизматичного лидера, сказал политолог.

"Особенно на фоне анемичных "варенных колбас" и прочих микронов. Тут Трамп, безусловно, выделяется. Но вот правильно ли эксперты расшифровывают его личность? Проще всего раскрыть суть явления через аналогию. Но правильную аналогию", — отметил Выдрин.

Например, часто сравнивают Трампа с Авраамом Линкольном, но их "сходство" сомнительно. Современники называли Линкольна "подкаблучником", а Трампа величают "семейным деспотом", подчеркнул эксперт.
"Сравнивать его с [Михаилом] Горбачевым еще более контрпродуктивно. Горбачев был "за перестройку" Отечества. А Трамп — "за перекройку", и не только отечества. А это различные цели", — указал политтехнолог.
По его мнению, не корректно и сравнение с Борисом Ельциным. Последний по факту выступал за расчленение своей державы, а президент США — за "слияние и поглощение" даже "окрестностей", добавил он.
"Встречалось и совсем курьезное сравнение с [Виктором] Януковичем. Тут присутствует, разве, что общая тяга к блестящим игрушкам, типа "золотого батона" и "золотого пейджера". Ну, и внешняя фактура", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов" на сайте Украина.ру
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