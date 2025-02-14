Линкольн, Горбачев или Янукович? Политолог о том, чем Трамп отличается от "вареных колбас" и "микронов"
Трамп на мусоровозе
На фоне анемичных "варенных колбас" и прочих "микронов" на Западе возник запрос на харизматичного лидера. Тут Трамп, конечно же, очень выделяется. Но расшифровать его личность лучше всего через правильную аналогию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Очевидная "трампомания" возникла в США не на пустом месте, потому что "свято место пустым не бывает". В определенный момент на Западе действительно возник запрос на харизматичного лидера, сказал политолог.
"Особенно на фоне анемичных "варенных колбас" и прочих микронов. Тут Трамп, безусловно, выделяется. Но вот правильно ли эксперты расшифровывают его личность? Проще всего раскрыть суть явления через аналогию. Но правильную аналогию", — отметил Выдрин.
Например, часто сравнивают Трампа с Авраамом Линкольном, но их "сходство" сомнительно. Современники называли Линкольна "подкаблучником", а Трампа величают "семейным деспотом", подчеркнул эксперт.
"Сравнивать его с [Михаилом] Горбачевым еще более контрпродуктивно. Горбачев был "за перестройку" Отечества. А Трамп — "за перекройку", и не только отечества. А это различные цели", — указал политтехнолог.
По его мнению, не корректно и сравнение с Борисом Ельциным. Последний по факту выступал за расчленение своей державы, а президент США — за "слияние и поглощение" даже "окрестностей", добавил он.
"Встречалось и совсем курьезное сравнение с [Виктором] Януковичем. Тут присутствует, разве, что общая тяга к блестящим игрушкам, типа "золотого батона" и "золотого пейджера". Ну, и внешняя фактура", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
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