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Панибратская бейсболка и "отжиг" в Овальном кабинете: эксперт о том, почему Маск начинает тяготить Трампа

Панибратская бейсболка и "отжиг" в Овальном кабинете: эксперт о том, почему Маск начинает тяготить Трампа - 14.02.2025 Украина.ру

Панибратская бейсболка и "отжиг" в Овальном кабинете: эксперт о том, почему Маск начинает тяготить Трампа

Некоторые симптомы отчуждения между Дональдом Трампом и Илоном Маском уже видны. Властный и подозрительный президент США начинает явно тяготиться чрезмерной непосредственностью и панибратством своего соратника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-02-14T12:00

2025-02-14T12:00

2025-02-14T12:00

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Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, который получил должность главы департамента эффективности госуправления (DOGE) просто неизбежен. Природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти, считает политолог.Хотя некоторые симптомы отчуждения уже прослеживаются. Достаточно посмотреть на выражение лица президента США, когда его главный партнер недавно "зажигал" в Овальном кабинете, отметил эксперт.Во-вторых, Маск был в Овальном кабинете с маленьким сыном Иксом. То есть он как бы намекает на то, что "это и мой дом тоже", указал политтехнолог.В общем, властный и подозрительный Трамп начинает явно тяготиться такой разудалой непосредственностью и панибратством своего соратника Маска. Это может закончится тем, что тот тоже станет президентом, но где-нибудь в Южной Африке, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250214/1061069099.html

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новости, сша, илон маск, дональд трамп, белый дом, власть, отношения, дмитрий выдрин, америка