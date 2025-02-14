Панибратская бейсболка и "отжиг" в Овальном кабинете: эксперт о том, почему Маск начинает тяготить Трампа - 14.02.2025 Украина.ру
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Панибратская бейсболка и "отжиг" в Овальном кабинете: эксперт о том, почему Маск начинает тяготить Трампа
Панибратская бейсболка и "отжиг" в Овальном кабинете: эксперт о том, почему Маск начинает тяготить Трампа - 14.02.2025 Украина.ру
Панибратская бейсболка и "отжиг" в Овальном кабинете: эксперт о том, почему Маск начинает тяготить Трампа
Некоторые симптомы отчуждения между Дональдом Трампом и Илоном Маском уже видны. Властный и подозрительный президент США начинает явно тяготиться чрезмерной непосредственностью и панибратством своего соратника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-02-14T12:00
2025-02-14T12:00
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сша
илон маск
дональд трамп
белый дом
власть
отношения
дмитрий выдрин
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Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, который получил должность главы департамента эффективности госуправления (DOGE) просто неизбежен. Природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти, считает политолог.Хотя некоторые симптомы отчуждения уже прослеживаются. Достаточно посмотреть на выражение лица президента США, когда его главный партнер недавно "зажигал" в Овальном кабинете, отметил эксперт.Во-вторых, Маск был в Овальном кабинете с маленьким сыном Иксом. То есть он как бы намекает на то, что "это и мой дом тоже", указал политтехнолог.В общем, властный и подозрительный Трамп начинает явно тяготиться такой разудалой непосредственностью и панибратством своего соратника Маска. Это может закончится тем, что тот тоже станет президентом, но где-нибудь в Южной Африке, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, илон маск, дональд трамп, белый дом, власть, отношения, дмитрий выдрин, америка
Новости, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Белый дом, власть, отношения, Дмитрий Выдрин, Америка

Панибратская бейсболка и "отжиг" в Овальном кабинете: эксперт о том, почему Маск начинает тяготить Трампа

12:00 14.02.2025
 
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Некоторые симптомы отчуждения между Дональдом Трампом и Илоном Маском уже видны. Властный и подозрительный президент США начинает явно тяготиться чрезмерной непосредственностью и панибратством своего соратника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, который получил должность главы департамента эффективности госуправления (DOGE) просто неизбежен. Природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти, считает политолог.
Хотя некоторые симптомы отчуждения уже прослеживаются. Достаточно посмотреть на выражение лица президента США, когда его главный партнер недавно "зажигал" в Овальном кабинете, отметил эксперт.
"Во-первых, он (Илон Маск. — Ред.) был там запанибратски в бейсболке. А главный кабинет страны — не митинговая трибуна. Там принято вести себя сдержанно, если не скованно. Дресс-код должен быть строг и идеален. Для подчеркивания сакральности места. Зайти туда в кепке, все равно, что зайти в шортах в церковь", — подчеркнул Выдрин.
Во-вторых, Маск был в Овальном кабинете с маленьким сыном Иксом. То есть он как бы намекает на то, что "это и мой дом тоже", указал политтехнолог.
В общем, властный и подозрительный Трамп начинает явно тяготиться такой разудалой непосредственностью и панибратством своего соратника Маска. Это может закончится тем, что тот тоже станет президентом, но где-нибудь в Южной Африке, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов" на сайте Украина.ру.
Фото: Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
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